РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7736 посетителей онлайн
Новости
2 183 104

Залужному доверяют 74% украинцев, Зеленскому – 68%, – опрос

Залужный и Зеленский

Среди политиков украинцы больше всего доверяют бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Уровень доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, составляет 74%, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 68%, главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову - 59%.

В то же время в случае проведения в Украине президентских выборов больше всего опрошенных (35%) готовы проголосовать за Зеленского, 25% - за Залужного.

Читайте также: Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, - The Guardian

На парламентских выборах лидировала бы условная Партия Залужного 24%, второе место занимал бы условный Блок Зеленского 20%. Далее следуют "Европейская солидарность" 7%, условные Партия Буданова 6% и Партия Азов 6%.

Опрос проводился 21-23 августа 2025 года методом САТИ (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 2,5% с доверительной вероятностью 0,95).

Смотрите также: Альтернативой Зеленскому украинцы видят Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (21775) опрос (2906) Залужный Валерий (668)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
31.08.2025 17:25 Ответить
+16
"35% готові проголосувати за Зеленського" - є-баньки )
показать весь комментарий
31.08.2025 17:22 Ответить
+14
Все эти списки складаются на Банковой 200%!
показать весь комментарий
31.08.2025 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зебанда сама себе гіпнотизує. А крім того хочуть сфальшувати вибори саме під цей дебільний рейтинг, якого немає апріорі)))
показать весь комментарий
31.08.2025 18:09 Ответить
Ze 68% !
Та не вже?
показать весь комментарий
31.08.2025 18:15 Ответить
Депутат Скороход вже пів року тому казала,всі опитування які не на користь ************** в оп коригують до необхідного позитивного відсотка,щоб бубочці було зручно купатись в народній любові.І взагалі,всі ці опитування,рейтінги вигадані тількі з цілью маніпуляції свідомості людей.
показать весь комментарий
31.08.2025 18:18 Ответить
У України два одвічних ворога - ординська московія та власні тупорилі необучаємі ідіоти, яких московія завжди використовувала. Недарма Ліна Костенко казала: "Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів". Проект "слуга народу" це найуспішніша спецоперація кремлівської гебні по підриву та знищенню української незалежної держави. І цей проект готові підтримувати навіть зараз 35% імбіцилів та зрадників. Це і є справжній вирок українській незалежній державі, де 35% насєлєнія готові і надалі бачити президентом чувака, який відкрито (до травня 2019) працював на роспропаганду, повторюючи за путіним кремлівські наративи навіть вже після початку війни в 2014... Таке саме бидло в 1918-1920 обпльовувало та реготало з власних українських політиків-патріотів та рвало дупи за промоскальських місцевих пропагандонів, які брехали їм те, що вони хотіли почути. А вже через десять років вони, втративши розум від голоду, жерли власних дітей під час Голодомору, з якого, доречі реготав покидьок зеленський зі своїм бидло-кварталом... Як казав Лесь Подеревлянський, якщо народ під час війни собі замість верховного головнокомандуючого обирає клоуна, то цей народ хоче вчинити суїцид і тут вже питання до психіатрів...
показать весь комментарий
31.08.2025 18:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 