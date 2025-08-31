Залужному доверяют 74% украинцев, Зеленскому – 68%, – опрос

Среди политиков украинцы больше всего доверяют бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг".

Уровень доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, составляет 74%, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 68%, главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову - 59%.

В то же время в случае проведения в Украине президентских выборов больше всего опрошенных (35%) готовы проголосовать за Зеленского, 25% - за Залужного.

На парламентских выборах лидировала бы условная Партия Залужного 24%, второе место занимал бы условный Блок Зеленского 20%. Далее следуют "Европейская солидарность" 7%, условные Партия Буданова 6% и Партия Азов 6%.

Опрос проводился 21-23 августа 2025 года методом САТИ (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 2,5% с доверительной вероятностью 0,95).

