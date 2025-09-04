Помогал РФ готовить наступление на Константиновку: задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Донетчине задержан еще один агент ФСБ. Злоумышленник помогал рашистам планировать новые наступательные операции на позиции Сил обороны вблизи Константиновки.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, главной задачей агента был сбор и передача координат украинских войск, сдерживаюших многочисленные атаки окупантов и наносящих им контрудары.
По имеющимся данным, после получения геолокаций враг планировал атаковать защитников Донетчины дронами беспилотных войск "рубикон". Таким образом рашисты планировали создать "коридоры" для прорыва штурмовых групп рф в направлении города.
Установлено, что вражеским агентом оказался 39-летний инженер-технолог местного предприятия, искавший выход на российские спецслужбы в телеграм-каналах. По инструкции окупантов фигурант обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и обозначал их локации на гугл-картах.
Среди потенциальных "целей" неприятеля были дальнобойные артбатареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии. Для конспирации у агента было сразу три смартфона, которые он отдельно использовал для фиксации координат и контактов с куратором в анонимном чате.
Военная контрразведка СБУ задержала российского "крота" и провела меры по обеспечению безопасности позиций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.
Агент ФСБ поставлен в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сирійці, це успішно роблять з своїм ворогом, асаддівцями, Упродовж 3 днів!! Але ж, у них не має, отих «ПОТУЖНИХ» осіб, з монобільшості у ВРУ, КМУ та опу, які саботують 4 роки внесення НАГАЛЬНИХ для сьогодення змін у мирне законодавство, яке зліплене, ще з часів кучми та його подєльнікаф, - ригоАНАЛІВ! А суддівські наймити портнова, імітують, так звану «КАРУ», нікчемними нормами мирного часу, на кшалт «***********»!! А потім, «покарана» беркутня, з'являється аж на московії, у радной говєні!!
Главно дєло, щоб всім по 111-й справно приносили виборчі скриньки для голосування. Хоча є підозра, що до виборчих дільниць вони будуть самі приходити після післявоєнної амністії.