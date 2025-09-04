РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8876 посетителей онлайн
Новости Фото Государственная измена Завербованные агенты ФСБ
1 438 6

Помогал РФ готовить наступление на Константиновку: задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Донетчине задержан еще один агент ФСБ. Злоумышленник помогал рашистам планировать новые наступательные операции на позиции Сил обороны вблизи Константиновки.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главной задачей агента был сбор и передача координат украинских войск, сдерживаюших многочисленные атаки окупантов и наносящих им контрудары.

По имеющимся данным, после получения геолокаций враг планировал атаковать защитников Донетчины дронами беспилотных войск "рубикон". Таким образом рашисты планировали создать "коридоры" для прорыва штурмовых групп рф в направлении города.

Затримано агента ФСБ на Донеччині

Установлено, что вражеским агентом оказался 39-летний инженер-технолог местного предприятия, искавший выход на российские спецслужбы в телеграм-каналах. По инструкции окупантов фигурант обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и обозначал их локации на гугл-картах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Делал тайники со взрывчаткой для рашистов: СБУ задержала 68-летнего мужчину в Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

Среди потенциальных "целей" неприятеля были дальнобойные артбатареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии. Для конспирации у агента было сразу три смартфона, которые он отдельно использовал для фиксации координат и контактов с куратором в анонимном чате.

Военная контрразведка СБУ задержала российского "крота" и провела меры по обеспечению безопасности позиций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.

Агент ФСБ поставлен в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Корректировала удары по военкоматам: в Чернигове задержана агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано агента ФСБ на Донеччині
Затримано агента ФСБ на Донеччині
Затримано агента ФСБ на Донеччині

Автор: 

СБУ (20370) ФСБ (1958) Донецкая область (10669) государственная измена (1620)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на гіляку запроданця !!!
показать весь комментарий
04.09.2025 10:15 Ответить
****, хто його виховував?!
показать весь комментарий
04.09.2025 10:26 Ответить
Вчора ворог убив лише на Донеччині 11 мирних жителів і так кожну добу, половина Донбасу знищена ,цього виродка повісити мало ,змінюйте КК ,закривайте телеграм канали які використовує ворог ,щось робіть на випередження.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:37 Ответить
Знову завербовано через телегу... Ще будуть тут заперечувати про необхідність державного бану для феесбешного аналу - те, чого вимагає Порошенко
показать весь комментарий
04.09.2025 11:13 Ответить
Черговий, московський агент, убивця Українців, виявлений і суворо непокараний, нікчемною системою законодавства в Україні, з 2019 року!!
Сирійці, це успішно роблять з своїм ворогом, асаддівцями, Упродовж 3 днів!! Але ж, у них не має, отих «ПОТУЖНИХ» осіб, з монобільшості у ВРУ, КМУ та опу, які саботують 4 роки внесення НАГАЛЬНИХ для сьогодення змін у мирне законодавство, яке зліплене, ще з часів кучми та його подєльнікаф, - ригоАНАЛІВ! А суддівські наймити портнова, імітують, так звану «КАРУ», нікчемними нормами мирного часу, на кшалт «***********»!! А потім, «покарана» беркутня, з'являється аж на московії, у радной говєні!!
показать весь комментарий
04.09.2025 11:34 Ответить
черговий тєлєграмний маладагвардєєц, мстітєль владі.
Главно дєло, щоб всім по 111-й справно приносили виборчі скриньки для голосування. Хоча є підозра, що до виборчих дільниць вони будуть самі приходити після післявоєнної амністії.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:30 Ответить
 
 