16-річного підлітка, який готував теракт у Житомирі, засудили до 4 років тюрми
Королівський райсуд Житомира оголосив вирок 16-річному юнаку, який намагався влаштувати теракт у центрі міста. Його засудили до 4 років позбавлення волі.
Про це пише "Судовий репортер", передає Цензор.НЕТ.
У лютому 2025 року підлітку у Telegram запропонували за грошову винагороду вчинити теракт.
Хлопець отримав детальні інструкції з виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також гроші через криптовалютний рахунок, щоб купити речі для виготовлення вибухового пристрою.
У Коростишеві він купив два мобільні телефони, алюмінієву пудру, покрівельні саморізи, ацетон, аміачну селітру, епоксидну смолу та інші речі і виготовив вибуховий пристрій, який замаскував під каструлю.
28 лютого хлопець приїхав до Житомира та збирався розмістити каструлю з вибухівкою біля обласної військової адміністрації — на Алеї слави загиблих на війні бійців. Проте його затримали працівники СБУ.
Дії підлітка кваліфікували як готування терористичного акту, незаконне виготовлення і зберігання вибухового пристрою.
Юнак уклав угоду із прокурором про визнання винуватості, якою йому передбачили 4 роки позбавлення волі.
Лучше 6 лет на взросляке, где действуют закон и понятия, чем 2 года на малолетке. Если пацан без стержня, загнобят и опустят (на взрослых зонах такого практически нет). Тем более по такой статье. Вся босота объеденится для чмырения его.
Максимум десяток из сотни достойно проходят малолетку, кузницу кадров. На взросляк приходят с тем авторитетом. А не начинают все по новому.
Пацану точно нельзя завидовать, и жалеть нечего