1 857 17

16-річного підлітка, який готував теракт у Житомирі, засудили до 4 років тюрми

Підлітка засудили за підготовку теракту в Житомирі

Королівський райсуд Житомира оголосив вирок 16-річному юнаку, який намагався влаштувати теракт у центрі міста. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Про це пише "Судовий репортер", передає Цензор.НЕТ.

У лютому 2025 року підлітку у Telegram запропонували за грошову винагороду вчинити теракт.

Хлопець отримав детальні інструкції з виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також гроші через криптовалютний рахунок, щоб купити речі для виготовлення вибухового пристрою.

Також читайте: Агент ФСБ готував теракти біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії у Хмельницькому: його засудили до 15 років, - СБУ

У Коростишеві він купив два мобільні телефони, алюмінієву пудру, покрівельні саморізи, ацетон, аміачну селітру, епоксидну смолу та інші речі і виготовив вибуховий пристрій, який замаскував під каструлю.

28 лютого хлопець приїхав до Житомира та збирався розмістити каструлю з вибухівкою біля обласної військової адміністрації на Алеї слави загиблих на війні бійців. Проте його затримали працівники СБУ.

Дії підлітка кваліфікували як готування терористичного акту, незаконне виготовлення і зберігання вибухового пристрою.

Юнак уклав угоду із прокурором про визнання винуватості, якою йому передбачили 4 роки позбавлення волі.

Читайте: Судитимуть жителя Одещини, який на замовлення РФ готував теракт у місці великого скупчення людей, - Офіс генпрокурора

Топ коментарі
+6
4 роки за тероризм і 4 роки за мішок картоплі.
22.08.2025 13:18 Відповісти
22.08.2025 13:18 Відповісти
+5
4 года? Что за бред? Подготовка теракта, покушение на убийство - это как минимум 15 лет
22.08.2025 13:29 Відповісти
22.08.2025 13:29 Відповісти
+5
Країна ненавчених ідіотів. Значить, наступні малолітні терористи вже знають: їм за спробу теракту дадуть у крайньому випадку 4 роки, якщо зловлять. Та й то швидше за все умовно, у нас дуже жалісливий і гуманний суд.
22.08.2025 13:32 Відповісти
22.08.2025 13:32 Відповісти
Вот мелкий уродец...что с него вырастет?? 4 года-это "просто позор профессор"
22.08.2025 13:33 Відповісти
22.08.2025 13:33 Відповісти
Красиво життя починає...
22.08.2025 13:34 Відповісти
22.08.2025 13:34 Відповісти
4 года за терроризм и 3 года,за незаконное пересечение границы...."адекватно..потужно....грамотно" ничего не скажешь
22.08.2025 13:34 Відповісти
22.08.2025 13:34 Відповісти
В 20 лет выйдет конченной, хорошо подкованной мразью...
22.08.2025 13:38 Відповісти
22.08.2025 13:38 Відповісти
Ему 2 года быть на малолетке. У нас эта тема почти не освещается. Там коэффициент 3.
Лучше 6 лет на взросляке, где действуют закон и понятия, чем 2 года на малолетке. Если пацан без стержня, загнобят и опустят (на взрослых зонах такого практически нет). Тем более по такой статье. Вся босота объеденится для чмырения его.
Максимум десяток из сотни достойно проходят малолетку, кузницу кадров. На взросляк приходят с тем авторитетом. А не начинают все по новому.
Пацану точно нельзя завидовать, и жалеть нечего
22.08.2025 14:51 Відповісти
22.08.2025 14:51 Відповісти
Оце покоління пішло - 18-літній запєрдохав Фаріон, наче кіллер зі стажем, 16 літній пісюк теракти готував... Просто малолітні кандидати на спецагентів ГУР.
22.08.2025 13:38 Відповісти
22.08.2025 13:38 Відповісти
майбутній електорат парламентської партії "явастуданєпасилал" треба берегти. Як раз встигне вийти по амністії, яку оголошать по закінченню військового часу.
22.08.2025 13:46 Відповісти
22.08.2025 13:46 Відповісти
В совєцькому союзі таких як він зрадників під час війни розстрілювали. Дітей пролетаріїв з 14 років, а дітей не-пролетаріїв з 12. Судити треба батьків разом з виродком і розслідувати хто і чому вчить в тій школі де ця потвора вчилась.
22.08.2025 13:55 Відповісти
22.08.2025 13:55 Відповісти
Ja bi sovetoval etu zasrannuju vanjku ZASTRELJITJ! Djeshevlje dlja budzheta Ukraini!
22.08.2025 14:11 Відповісти
22.08.2025 14:11 Відповісти
Які, *****, 4 роки виродку?!
22.08.2025 14:26 Відповісти
22.08.2025 14:26 Відповісти
Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОН? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
22.08.2025 14:43 Відповісти
22.08.2025 14:43 Відповісти
Онжеребьонок!
22.08.2025 14:59 Відповісти
22.08.2025 14:59 Відповісти
А батьків ???
22.08.2025 15:13 Відповісти
22.08.2025 15:13 Відповісти
 
 