16-річного підлітка, який готував теракт у Житомирі, засудили до 4 років тюрми

Королівський райсуд Житомира оголосив вирок 16-річному юнаку, який намагався влаштувати теракт у центрі міста. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Про це пише "Судовий репортер", передає Цензор.НЕТ.

У лютому 2025 року підлітку у Telegram запропонували за грошову винагороду вчинити теракт.

Хлопець отримав детальні інструкції з виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також гроші через криптовалютний рахунок, щоб купити речі для виготовлення вибухового пристрою.

У Коростишеві він купив два мобільні телефони, алюмінієву пудру, покрівельні саморізи, ацетон, аміачну селітру, епоксидну смолу та інші речі і виготовив вибуховий пристрій, який замаскував під каструлю.

28 лютого хлопець приїхав до Житомира та збирався розмістити каструлю з вибухівкою біля обласної військової адміністрації — на Алеї слави загиблих на війні бійців. Проте його затримали працівники СБУ.

Дії підлітка кваліфікували як готування терористичного акту, незаконне виготовлення і зберігання вибухового пристрою.

Юнак уклав угоду із прокурором про визнання винуватості, якою йому передбачили 4 роки позбавлення волі.

