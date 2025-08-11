Судитимуть жителя Одещини, який на замовлення РФ готував теракт у місці великого скупчення людей, - Офіс генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Одещини за вчинення державної зради, підготовку до терористичного акту, умисного пошкодження чужого майна, придбання та зберігання бойових припасів, а також незаконне виготовлення вибухової речовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Які злочини він вчиняв?

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений за грошову винагороду допомагав представнику РФ в проведенні підривної діяльності проти України. Його завданнями, зокрема, були вчинення умисних підпалів об’єктів інфраструктури для нанесення шкоди економічній та державній безпеці України.

"В подальшому, переконавшись у надійності та готовності жителя Одещини до вчинення різного роду завдань, представник держави-агресора вийшов з ним на відеозв’язок та допоміг виготовити вибухову речовину для вчинення терористичного акту. Після цього обвинувачений зібрав саморобний вибуховий пристрій, який вони планували розмістити у місці великого скупчення людей для вчинення вибуху", - йдеться у повідомленні.

Як зрадника затримали?

Однак довести задум до кінця не вдалося, правоохоронці затримали жителя Одещини в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення обшуку за місцем його мешкання виявили і вилучили виготовлений саморобний вибуховий бойові припаси, гранати, тротилові шашки.

Наразі до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.