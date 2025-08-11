УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9764 відвідувача онлайн
Новини Теракти в Україні
405 2

Судитимуть жителя Одещини, який на замовлення РФ готував теракт у місці великого скупчення людей, - Офіс генпрокурора

Суд над російським агентом

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Одещини за вчинення державної зради, підготовку до терористичного акту, умисного пошкодження чужого майна, придбання та зберігання бойових припасів, а також незаконне виготовлення вибухової речовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Які злочини він вчиняв?

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений за грошову винагороду допомагав представнику РФ в проведенні підривної діяльності проти України. Його завданнями, зокрема, були вчинення умисних підпалів об’єктів інфраструктури для нанесення шкоди економічній та державній безпеці України.

"В подальшому, переконавшись у надійності та готовності жителя Одещини до вчинення різного роду завдань, представник держави-агресора вийшов з ним на відеозв’язок та допоміг виготовити вибухову речовину для вчинення терористичного акту. Після цього обвинувачений зібрав саморобний вибуховий пристрій, який вони планували розмістити у місці великого скупчення людей для вчинення вибуху", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано російську агентку, яка збиралась підірвати держустанову у центрі Дніпра, - СБУ. ФОТО

Як зрадника затримали?

Однак довести задум до кінця не вдалося, правоохоронці затримали жителя Одещини в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення обшуку за місцем його мешкання виявили і вилучили виготовлений саморобний вибуховий бойові припаси, гранати, тротилові шашки.

Наразі до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Автор: 

Одеська область (3430) суд (11808) теракт (1057) Офіс Генпрокурора (3380)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На площі, де йому московіти наказали здійснити убивства Українців, цього орка і ПОВІСИТИ!! Сирійці, з таким лайном, не носяться, як привладні зеленського, упродовж 4 років з коригувальниками та убивцями Українців !!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Слава Украні!
показати весь коментар
11.08.2025 10:12 Відповісти
Обміняють на якогось українського цивільного. не вперше.
показати весь коментар
11.08.2025 10:22 Відповісти
 
 