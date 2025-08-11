Будут судить жителя Одесщины, который по заказу РФ готовил теракт в месте большого скопления людей, - Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего жителя Одесской области за совершение государственной измены, подготовку к террористическому акту, умышленное повреждение чужого имущества, приобретение и хранение боевых припасов, а также незаконное изготовление взрывчатого вещества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Какие преступления он совершал?

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что обвиняемый за денежное вознаграждение помогал представителю РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Его задачами, в частности, были совершение умышленных поджогов объектов инфраструктуры для нанесения ущерба экономической и государственной безопасности Украины.

"В дальнейшем, убедившись в надежности и готовности жителя Одесской области к совершению разного рода задач, представитель государства-агрессора вышел с ним на видеосвязь и помог изготовить взрывчатое вещество для совершения террористического акта. После этого обвиняемый собрал самодельное взрывное устройство, которое они планировали разместить в месте большого скопления людей для совершения взрыва", - говорится в сообщении.

Как предателя задержали?

Однако довести замысел до конца не удалось, правоохранители задержали жителя Одесской области в порядке ст. 208 УПК Украины и в ходе проведения обыска по месту его проживания обнаружили и изъяли изготовленный самодельный взрывной боеприпасы, гранаты, тротиловые шашки.

Сейчас к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.