16-летнего подростка, который готовил теракт в Житомире, приговорили к 4 годам тюрьмы
Королевский райсуд Житомира огласил приговор 16-летнему юноше, который пытался устроить теракт в центре города. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
Об этом пишет "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ.
В феврале 2025 года подростку в Telegram предложили за денежное вознаграждение совершить теракт.
Парень получил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также деньги через криптовалютный счет, чтобы купить вещи для изготовления взрывного устройства.
В Коростышеве он купил два мобильных телефона, алюминиевую пудру, кровельные саморезы, ацетон, аммиачную селитру, эпоксидную смолу и другие вещи и изготовил взрывное устройство, которое замаскировал под кастрюлю.
28 февраля парень приехал в Житомир и собирался разместить кастрюлю со взрывчаткой возле областной военной администрации - на Аллее славы погибших на войне бойцов. Однако его задержали сотрудники СБУ.
Действия подростка квалифицировали как приготовление террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывного устройства.
Юноша заключил соглашение с прокурором о признании виновности, которым ему предусмотрели 4 года лишения свободы.
Лучше 6 лет на взросляке, где действуют закон и понятия, чем 2 года на малолетке. Если пацан без стержня, загнобят и опустят (на взрослых зонах такого практически нет). Тем более по такой статье. Вся босота объеденится для чмырения его.
Максимум десяток из сотни достойно проходят малолетку, кузницу кадров. На взросляк приходят с тем авторитетом. А не начинают все по новому.
Пацану точно нельзя завидовать, и жалеть нечего