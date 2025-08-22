16-летнего подростка, который готовил теракт в Житомире, приговорили к 4 годам тюрьмы

Королевский райсуд Житомира огласил приговор 16-летнему юноше, который пытался устроить теракт в центре города. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

В феврале 2025 года подростку в Telegram предложили за денежное вознаграждение совершить теракт.

Парень получил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также деньги через криптовалютный счет, чтобы купить вещи для изготовления взрывного устройства.

В Коростышеве он купил два мобильных телефона, алюминиевую пудру, кровельные саморезы, ацетон, аммиачную селитру, эпоксидную смолу и другие вещи и изготовил взрывное устройство, которое замаскировал под кастрюлю.

28 февраля парень приехал в Житомир и собирался разместить кастрюлю со взрывчаткой возле областной военной администрации - на Аллее славы погибших на войне бойцов. Однако его задержали сотрудники СБУ.

Действия подростка квалифицировали как приготовление террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывного устройства.

Юноша заключил соглашение с прокурором о признании виновности, которым ему предусмотрели 4 года лишения свободы.

