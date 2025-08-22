РУС
1 782 17

16-летнего подростка, который готовил теракт в Житомире, приговорили к 4 годам тюрьмы

Подростка приговорили за подготовку теракта в Житомире

Королевский райсуд Житомира огласил приговор 16-летнему юноше, который пытался устроить теракт в центре города. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Об этом пишет "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ.

В феврале 2025 года подростку в Telegram предложили за денежное вознаграждение совершить теракт.

Парень получил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также деньги через криптовалютный счет, чтобы купить вещи для изготовления взрывного устройства.

Также читайте: Агент ФСБ готовил теракты возле подразделений ТЦК и Нацгвардии в Хмельницком: его приговорили к 15 годам, - СБУ

В Коростышеве он купил два мобильных телефона, алюминиевую пудру, кровельные саморезы, ацетон, аммиачную селитру, эпоксидную смолу и другие вещи и изготовил взрывное устройство, которое замаскировал под кастрюлю.

28 февраля парень приехал в Житомир и собирался разместить кастрюлю со взрывчаткой возле областной военной администрации - на Аллее славы погибших на войне бойцов. Однако его задержали сотрудники СБУ.

Действия подростка квалифицировали как приготовление террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывного устройства.

Юноша заключил соглашение с прокурором о признании виновности, которым ему предусмотрели 4 года лишения свободы.

Читайте: Будут судить жителя Одесской области, который по заказу РФ готовил теракт в месте большого скопления людей, - Офис генпрокурора

4 роки за тероризм і 4 роки за мішок картоплі.
22.08.2025 13:18 Ответить
4 года? Что за бред? Подготовка теракта, покушение на убийство - это как минимум 15 лет
22.08.2025 13:29 Ответить
Країна ненавчених ідіотів. Значить, наступні малолітні терористи вже знають: їм за спробу теракту дадуть у крайньому випадку 4 роки, якщо зловлять. Та й то швидше за все умовно, у нас дуже жалісливий і гуманний суд.
22.08.2025 13:32 Ответить
Вот мелкий уродец...что с него вырастет?? 4 года-это "просто позор профессор"
22.08.2025 13:33 Ответить
Красиво життя починає...
22.08.2025 13:34 Ответить
4 года за терроризм и 3 года,за незаконное пересечение границы...."адекватно..потужно....грамотно" ничего не скажешь
22.08.2025 13:34 Ответить
В 20 лет выйдет конченной, хорошо подкованной мразью...
22.08.2025 13:38 Ответить
Ему 2 года быть на малолетке. У нас эта тема почти не освещается. Там коэффициент 3.
Лучше 6 лет на взросляке, где действуют закон и понятия, чем 2 года на малолетке. Если пацан без стержня, загнобят и опустят (на взрослых зонах такого практически нет). Тем более по такой статье. Вся босота объеденится для чмырения его.
Максимум десяток из сотни достойно проходят малолетку, кузницу кадров. На взросляк приходят с тем авторитетом. А не начинают все по новому.
Пацану точно нельзя завидовать, и жалеть нечего
22.08.2025 14:51 Ответить
Оце покоління пішло - 18-літній запєрдохав Фаріон, наче кіллер зі стажем, 16 літній пісюк теракти готував... Просто малолітні кандидати на спецагентів ГУР.
22.08.2025 13:38 Ответить
майбутній електорат парламентської партії "явастуданєпасилал" треба берегти. Як раз встигне вийти по амністії, яку оголошать по закінченню військового часу.
22.08.2025 13:46 Ответить
В совєцькому союзі таких як він зрадників під час війни розстрілювали. Дітей пролетаріїв з 14 років, а дітей не-пролетаріїв з 12. Судити треба батьків разом з виродком і розслідувати хто і чому вчить в тій школі де ця потвора вчилась.
22.08.2025 13:55 Ответить
Ja bi sovetoval etu zasrannuju vanjku ZASTRELJITJ! Djeshevlje dlja budzheta Ukraini!
22.08.2025 14:11 Ответить
Які, *****, 4 роки виродку?!
22.08.2025 14:26 Ответить
Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОН? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
22.08.2025 14:43 Ответить
Онжеребьонок!
22.08.2025 14:59 Ответить
А батьків ???
22.08.2025 15:13 Ответить
 
 