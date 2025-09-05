Готовил вражеские атаки на энергогенерирующие предприятия Украины: задержан агент РФ, - СБУ. ФОТО

В Запорожье задержан российский агент, который готовил новую серию воздушных атак рашистов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главной задачей фигуранта был поиск и передача врагу координат подстанций, генерирующих электроэнергию для Запорожской и Днепропетровской областей.

Установлено, что российским агентом оказался 28-летний выпускник запорожского электротехнического колледжа. Российская военная разведка (более известная как ГРУ) завербовала его через телеграм-каналы.

По инструкции куратора фигурант устроился на работу в ведущую энергокомпанию Запорожья, чтобы шпионить для врага "изнутри" предприятия. В частности, агент докладывал рашистам о последствиях их атак по энергетическим объектам, а также собирал данные по восстановлению мощностей предприятий после обстрелов.

Также он периодически ездил на Днепропетровщину, где выискивал аналогичную информацию о функционировании энергосистемы региона.

В СБУ рассказали, что во время формирования агентурного "отчета" злоумышленник обозначал геолокации потенциальных "целей" на гугл-карте и готовил текстовое описание каждого объекта.

Сотрудники СБУ задержали российского "крота" и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских объектов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.