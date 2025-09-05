РУС
Готовил вражеские атаки на энергогенерирующие предприятия Украины: задержан агент РФ, - СБУ. ФОТО

В Запорожье задержан российский агент, который готовил новую серию воздушных атак рашистов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задержан агент РФ

Как отмечается, главной задачей фигуранта был поиск и передача врагу координат подстанций, генерирующих электроэнергию для Запорожской и Днепропетровской областей.

Установлено, что российским агентом оказался 28-летний выпускник запорожского электротехнического колледжа. Российская военная разведка (более известная как ГРУ) завербовала его через телеграм-каналы.

По инструкции куратора фигурант устроился на работу в ведущую энергокомпанию Запорожья, чтобы шпионить для врага "изнутри" предприятия. В частности, агент докладывал рашистам о последствиях их атак по энергетическим объектам, а также собирал данные по восстановлению мощностей предприятий после обстрелов.

Также он периодически ездил на Днепропетровщину, где выискивал аналогичную информацию о функционировании энергосистемы региона.

В СБУ рассказали, что во время формирования агентурного "отчета" злоумышленник обозначал геолокации потенциальных "целей" на гугл-карте и готовил текстовое описание каждого объекта.

Сотрудники СБУ задержали российского "крота" и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских объектов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

