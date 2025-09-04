РУС
По заказу врага занимались поджогами и диверсиями: задержаны пять агентов РФ, среди которых подростки 14-17 лет, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали пятерых приспешников страны-агрессора, которые совершали диверсии и готовили теракты в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники жгли энергообъекты "Укрзализныци" и авто Сил обороны, а также пытались заложить взрывчатку под один из военных внедорожников.

Установлено, что фигуранты были завербованы врагом, когда искали "легких заработков" в телеграмм-каналах.

Так, во Львове "на горячем" задержаны два агента РФ, которые заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) под авто украинского воина, которого рашисты планировали дистанционно взорвать.

Подготовкой теракта занимались завербованные рашистами 17-летний юноша из Днепропетровской области и его 16-летняя подруга из Черкасской области. По инструкции оккупантов несовершеннолетние агенты прибыли во Львов, где из тайника забрали рюкзак с СВП, снаряженный 4,5 кг взрывчатого вещества и гайками. Затем фигуранты отследили машину потерпевшего, оставили под ней взрывчатку и установили напротив автомобиля телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

В Киеве задержан 23-летний местный житель, который поджег релейный шкаф сигнальной установки на железной дороге.

Задержаны 5 агентов РФ

Также в столице задержан 29-летний киевлянин, который вызвал возгорание служебного авто одной из бригад ВСУ и военного грузовика.

На Волыни задержан 14-летний школьник из Ковеля, который в конце августа поджег мультивен украинского защитника.

На основании собранных доказательств фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Задержаны 5 агентов РФ

Злоумышленникам грозят различные сроки заключения, в частности пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержаны 5 агентов РФ

+9
"і что ви мнє сдєлаєте? я же єщьо рєбьонок!" (С)
показать весь комментарий
04.09.2025 13:55 Ответить
+9
Цвіт нації.. треба родаків перевірити, можливо ждуни якісь.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:55 Ответить
+7
Маємо наслідок какой разніци! В школах не виховували патріотизму дітей, а робили з них ні темде ні семде, тобто діти зараз зараз не мають статі, ні жіночої , ні чоловічої, а це хай самі визначаються. От так з нас вибивали українство, а вбивали в голови росмір!
показать весь комментарий
04.09.2025 13:59 Ответить
Батьків за грати, а цих у спецінтернат. Майно конфіскувати.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:59 Ответить
А у нас шо, немає дитячих виправних колоній? Бєглий зек в таких сидів. Бачте якого підАра виховали там.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:28 Ответить
Вони не переведуться - за бабло і матір рідную продасть
показать весь комментарий
04.09.2025 14:00 Ответить
Ох, вже ця молодь, наше майбутнє і надія. Представте за кого вони проголосують за 200 грн. якщо вони за копійки готові диверсії проводити і людей вбивати
показать весь комментарий
04.09.2025 14:09 Ответить
це майбутні виборці парламентської партії "Явастуданєпасилал".
показать весь комментарий
04.09.2025 14:24 Ответить
Досить цікаво запитати у зе-презедента,на яку кару заслуговують усі провладні пристосуванці-мародери які розкрадають оборонний бюджет під час війни-напевно "єто другоє понять і простить....."
показать весь комментарий
04.09.2025 14:28 Ответить
анижедети........а ваевать маленькие...гамнофонд Зе
показать весь комментарий
04.09.2025 14:32 Ответить
ракету спокійно наведуть на будинок чи вб'ють когось ....і проголосують ще за якесь гімно хто дасть 100грн
показать весь комментарий
04.09.2025 14:36 Ответить
Цих виродків треба сурово покарати ,а батьки мають купити автомобілі для військових ,а що ж міністр освіти чи є в школах якесь патріотичне виховання ? а що з телеграм каналами які використовує ворог ?
показать весь комментарий
04.09.2025 14:36 Ответить
Телеграм має бути заборонений.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:14 Ответить
В першу чергу треба карати батьків цих організмів.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:44 Ответить
Пташенята "узкава міра".
показать весь комментарий
04.09.2025 16:59 Ответить
 
 