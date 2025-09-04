По заказу врага занимались поджогами и диверсиями: задержаны пять агентов РФ, среди которых подростки 14-17 лет, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали пятерых приспешников страны-агрессора, которые совершали диверсии и готовили теракты в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники жгли энергообъекты "Укрзализныци" и авто Сил обороны, а также пытались заложить взрывчатку под один из военных внедорожников.

Установлено, что фигуранты были завербованы врагом, когда искали "легких заработков" в телеграмм-каналах.

Так, во Львове "на горячем" задержаны два агента РФ, которые заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) под авто украинского воина, которого рашисты планировали дистанционно взорвать.

Подготовкой теракта занимались завербованные рашистами 17-летний юноша из Днепропетровской области и его 16-летняя подруга из Черкасской области. По инструкции оккупантов несовершеннолетние агенты прибыли во Львов, где из тайника забрали рюкзак с СВП, снаряженный 4,5 кг взрывчатого вещества и гайками. Затем фигуранты отследили машину потерпевшего, оставили под ней взрывчатку и установили напротив автомобиля телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

В Киеве задержан 23-летний местный житель, который поджег релейный шкаф сигнальной установки на железной дороге.

Также в столице задержан 29-летний киевлянин, который вызвал возгорание служебного авто одной из бригад ВСУ и военного грузовика.

На Волыни задержан 14-летний школьник из Ковеля, который в конце августа поджег мультивен украинского защитника.

На основании собранных доказательств фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленникам грозят различные сроки заключения, в частности пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.