Сообщено о подозрении 40 лицам, которые сотрудничали с РФ и оккупационной администрацией в Херсонской области, - Офис Генпрокурора

Сегодня, 29 августа, на Херсонщине прокуратура сообщила о подозрении 40 лицам, которые сотрудничали с государством-агрессором и его оккупационной администрацией.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, об активизации расследования преступлений против основ национальной безопасности вчера во время координационного совещания отметил Генеральный прокурор.

Так, среди подозреваемых на Херсонщине: действующие депутаты местных советов Украины, сенатор рф, псевдосудья, "правоохранители" оккупантов, участники незаконных военизированных формирований и организаторы псевдореферендума и "выборов".

Им инкриминируют государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору, пропаганду и оправдание войны.

Депутаты местных советов Украины

Один из них - депутат городского совета от ОПЗЖ, который будучи начальником Госэкоинспекции Южного округа во время военного положения оказывал помощь спецслужбам и военным РФ, в частности, организовывал перевозки оккупантов, передавал им служебные автомобили и катера для передвижения по Херсонщине. Другая - депутат местного совета, которая после временной оккупации Херсонщины добровольно участвовала в так называемых "выборах" и стала "заместителем председателя совета депутатов Новотроицкого муниципального округа".

Сенатор рф от Херсонской области

Он публично осуществлял информационную деятельность в поддержку государства-агрессора, распространял российскую пропаганду, выступал в поддержку агрессии, оккупационной администрации и вооруженных формирований.

Так называемая "судья" Новокаховского городского суда

Гражданка Украины добровольно согласилась работать в незаконно созданном на временно оккупированной территории органе "правосудия", сформированном оккупантами.

Депутаты от "КПРФ"

Двое представителей коммунистической партии рф стали депутатами незаконных "советов муниципальных округов" на временно оккупированной территории Херсонщины.

Бывшие правоохранители

Девять граждан Украины добровольно поступили на службу в незаконные "правоохранительные органы" оккупантов, так называемую полицию, МЧС и учреждения исполнения наказаний.

Должностные лица оккупационных администраций

Еще девять граждан Украины стали руководителями в военно-гражданских администрациях различных уровней и выполняли организационно-распорядительные функции.

Участники незаконного военизированного формирования

Восемь человек вступили в "военизированную охрану Херсонской железной дороги", созданную оккупантами на временно оккупированной территории Херсонской области.

Организаторы псевдореферендума и псевдовыборов

Два человека участвовали в организации и проведении так называемого "референдума" 2022 года, еще двое в незаконных "выборах" на оккупированной Херсонщине.

Работница в сфере образования

Гражданка Украины согласилась внедрять стандарты образования государства-агрессора, став "заместителем директора" захваченного Херсонского морского колледжа рыбной промышленности.

Работники завода

Трое работников Херсонского государственного завода "Палада" по предварительному сговору передавали материальные ресурсы оккупационным войскам.

Отмечается, что действия 40 человек квалифицированы преимущественно по статьям 111, 111-1, 111-2, 436-2 и 28 УК Украины: государственная измена, коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору, информационная поддержка агрессора и соучастие в преступлении.