Наводили дрони РФ на Кіровоградську та Одеську області: СБУ затримала двох російських агентів. ФОТО

Затримано двох агентів ФСБ, які коригували російські удари по Одеській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Йдеться про двох жителів Одещини, які діяли порізно, проте мали одного спільного куратора. Обох завербували через Telegram-канали.

Один із затриманих - 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину на Кіровоградщині, а потім "злив" ФСБ локації підрозділу, в якому проходив службу.

Коригували удари по Одещині та Кіровоградщині. Затримано агентів РФ
Фото: Служба безпеки України

Також він надіслав окупантам координати штабу, навчальних полігонів та маршрутів руху Сил оборони у напрямку фронту.

"Після повернення до Одеської області агент намагався влаштуватися різноробочим до оборонного заводу. Там він також планував збирати і передавати агресору нові розвіддані. Співробітники СБУ запобігли агентурному проникненню на підприємство ОПК України і затримали фігуранта за місцем проживання. До цього Служба безпеки провела безпекові заходи у військовій частині, де він служив", - йдеться в повідомленні.

Інший російський агент - 49-річний різноробочий із селища Лиманське, який передавав ФСБ напрямки пересування та бойові позиції мобільних вогневих груп ППО під час повітряних тривог.

Коригували удари по Одещині та Кіровоградщині. Затримано агентів РФ
Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів у державній зраді та дезертирстві, вчинених в умовах воєнного стану.

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Одеська область (3478) СБУ (13332) коригування (114) Кіровоградська область (610)
якими гандонами треба бути, щоб так ненавидіти свою країну!!
09.09.2025 13:24 Відповісти
Може їм краще накабздона послухати?
09.09.2025 13:38 Відповісти
 
 