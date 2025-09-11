РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11715 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание корректировщиков Шпионаж в пользу РФ
1 268 9

Передавал РФ данные об обороне Сумщины и Днепропетровщины: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

В Сумах задержан российский информатор, который собирал данные о позициях украинских войск для врага.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.

Читайте также: Наводили дроны РФ на Кировоградскую и Одесскую области: СБУ задержала двух российских агентов. ФОТО

"Фигурантом является 22-летний безработный из Сум, который во время поиска "легких заработков" в Телеграм-каналах попал в поле зрения сотрудника "управления фсб по Республике Крым". По его инструкции информатор сначала действовал на территории Конотопского района Сумщины.

Среди прочего, фигурант установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов. С ее помощью враг надеялся в онлайн-режиме отслеживать авиаудары по колоннам Сил обороны, которые двигались в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Позже ФСБ "отправила" своего приспешника в Днепропетровскую область, где он шпионил за перемещением украинских войск.

Также читайте: Двое подростков пытались взорвать жилье украинского защитника во Львове: их завербовала РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала мужчину. Во время обысков у него изъяты смартфоны с различными сим-картами, которые он использовал для законспирированных контактов с ФСБ.

СБУ задержала российского шпиона в Сумах
СБУ задержала российского шпиона в Сумах

В данное время ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытка взорвать полицейских и поджоги авто ВСУ в Киеве: К 10 и 9 годам приговорены два агента ФСБ, - СБУ

Автор: 

СБУ (20401) Сумская область (3656) Сумы (1244) корректировщик (115)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жодного дня без переможних перемог про сбу!!!
95 квартал в дії!

цікаво скільки вбухали ресурсів для спасіння служби, яка просрала все на світі?
показать весь комментарий
11.09.2025 10:17 Ответить
Иди похмелись ванька
показать весь комментарий
11.09.2025 10:21 Ответить
pepa воно і є
пепа - бот
паскудний,
ждун і ідіот.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:43 Ответить
Таке враження що ніби граются з цими виродками, ні тобі посилення відповідальності за співпрацю з ворогом а для цього треба змінювати КК ,ні закриття телеграм помийок які використовує ворог ,ні посилення патріотичного виховання ,ніби не розуміють що війна.
показать весь комментарий
11.09.2025 10:17 Ответить
Переглянути КК лавно необхідно. Посилити покарання для агентів ФСБ, ухилянтів, ждунів та іх виправдовувачив. Але тоді прийдеться починати з себе - 4-х разового ухилянта, втікача ексголови СБУ, та усяких квартальних орденоносіїв, Кошевий, Пікалов та ін.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:02 Ответить
...Ісус звелів йому: «Вийди з чоловіка цього, нечистий дух!» Отже, Ісус запитав його: «Як тебе звати?» А той відповів: «Ім'я мені - Легіон, бо багато нечистих духів вселилося в мене»...
показать весь комментарий
11.09.2025 10:25 Ответить
Потрібно повісити привселюдно хоть одного виродка
за зраду Украіни , можливо інші любителі швидкого
кацапського бабла схаменуться😡
показать весь комментарий
11.09.2025 10:27 Ответить
я "за" але ЄС проти. І всякі безкористні контори на кшталт "червого хреста", "амністу інер" та ЄСПЧ. Тому вихід зараз один - виправні роботи на мінному полі
показать весь комментарий
11.09.2025 11:07 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 10:45 Ответить
 
 