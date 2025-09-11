Передавал РФ данные об обороне Сумщины и Днепропетровщины: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

В Сумах задержан российский информатор, который собирал данные о позициях украинских войск для врага.

Мужчина пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.

"Фигурантом является 22-летний безработный из Сум, который во время поиска "легких заработков" в Телеграм-каналах попал в поле зрения сотрудника "управления фсб по Республике Крым". По его инструкции информатор сначала действовал на территории Конотопского района Сумщины.

Среди прочего, фигурант установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов. С ее помощью враг надеялся в онлайн-режиме отслеживать авиаудары по колоннам Сил обороны, которые двигались в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Позже ФСБ "отправила" своего приспешника в Днепропетровскую область, где он шпионил за перемещением украинских войск.

СБУ задержала мужчину. Во время обысков у него изъяты смартфоны с различными сим-картами, которые он использовал для законспирированных контактов с ФСБ.





В данное время ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

