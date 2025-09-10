Попытка взорвать полицейских и поджоги авто ВСУ в Киеве: До 10 и 9 лет осуждены два агента ФСБ, - СБУ

Реальные сроки заключения получили еще два агента РФ, которые совершали теракты и поджоги в Киеве. Оба действовали порознь и были задержаны в конце 2024 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что оба осужденных - жители столичного региона, которых ФСБ завербовала в телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

Один из них - 43-летний рецидивист, который уже шесть раз отбывал наказание за разбой, кражи и побег из исправительной колонии.

На этот раз он выполнял заказ ФСБ на осуществление теракта против наряда полиции в Киеве. Для совершения преступления фигурант установил "растяжку" с боевой гранатой Ф-1 в арендованной квартире в центре столицы. Затем на линию 102 поступил фейковый вызов о якобы домашнем насилии по этому адресу.

Другой - 42-летний автомеханик столичной СТО, который поджег два внедорожника ВСУ и отделение "Укрпочты". Чтобы сделать это, он сливал бензин из баков машин своих клиентов, а затем синтезировал легковоспламеняющиеся смеси.

По материалам правоохранителей, злоумышленники признаны виновными в соответствии с совершенными преступлениями по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (соучастие в совершении диверсии по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (соучастие в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц в особый период);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (совершение законченного покушения на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц).

Отмечается, что учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им 10 и 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.