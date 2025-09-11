СБУ відкрила 180 справ щодо священників Української православної церкви з початку 2022 року

Служба безпеки України відкрила 180 справ щодо священників Української православної церкви з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, серед фігурантів 23 архієреї.

Кримінальні справи розслідують за фактами протиправної діяльності священників УПЦ, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Українську Правду.

Провадження розпочали за різними статтями – від державної зради і виправдовування російської агресії проти України до розбещення неповнолітніх і незаконного переправлення громадян через кордон.

Наразі українські суди загалом визнали винними у вчинені злочинів 38 духівників Української православної церкви.

Читайте: СБУ та Нацполіція ліквідували ще 6 "ухилянтських схем" в Україні: затримано 8 організаторів оборудок. ФОТОрепортаж