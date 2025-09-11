УКР
СБУ відкрила 180 справ щодо священників Української православної церкви з початку 2022 року

Служба безпеки України відкрила 180 справ щодо священників Української православної церкви з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, серед фігурантів 23 архієреї.

Кримінальні справи розслідують за фактами протиправної діяльності священників УПЦ, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Українську Правду.

Провадження розпочали за різними статтями – від державної зради і виправдовування російської агресії проти України до розбещення неповнолітніх і незаконного переправлення громадян через кордон. 

Наразі українські суди загалом визнали винними у вчинені злочинів 38 духівників Української православної церкви.

+1
А не простіше б було відкрити тільки одну справу.
Проти всього московського паханату
11.09.2025 15:01 Відповісти
+1
А мало бути щонайменше 18000 справ, але СБУ займається бізнесом...
11.09.2025 15:26 Відповісти
+1
А чому вони священники, якщо себе сектант називає священником, то він же не стає священником, ці московські попи не дотримуються Заповідей Божих, тому і не можуть представляти Бога і не прооповідувати Його. У них навіть не має патріарха і поклоняються на всяких царів!
11.09.2025 15:31 Відповісти
11.09.2025 15:01 Відповісти
Судять не за "належність до церкви", а за конкретні злочинні дії... А вони, у різних священників, РІЗНІ...
11.09.2025 15:04 Відповісти
Якщо організація належить до державних органів агресора (РПЦ-ФСБ), то вона сама є агресором. Таку організацію треба заборонити.
11.09.2025 15:16 Відповісти
"Заборонить", і "засудить" - різні речі... В статті ведеться мова про кримінальні злочини, вчинені конкретними особами...
11.09.2025 15:20 Відповісти
Сподіваюсь хоч із "заборонити" ви згодні
11.09.2025 15:23 Відповісти
"Сподівайся"... Бо "заборона" - це "адміністративне судочинство". А в статті мова йде, про "кримінальне"...
11.09.2025 15:27 Відповісти
Ну так згодні із забороною ("адміністративним судочинством"), чи ні?
11.09.2025 15:37 Відповісти
"Религия - опиум для народа!" (С) т.Ленин
11.09.2025 15:18 Відповісти
Чому москалі такі тупі?
Ось ти нащадок комуняк для чого приписав тезу про опій картавому ул'янову?
11.09.2025 15:46 Відповісти
11.09.2025 15:26 Відповісти
11.09.2025 15:31 Відповісти
«Українська православна церква». Із трьох слів жодного не вгадали.
11.09.2025 15:42 Відповісти
 
 