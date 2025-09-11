СБУ открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви с начала 2022 года

Служба безопасности Украины открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину, среди фигурантов 23 архиерея.

Уголовные дела расследуют по фактам противоправной деятельности священников УПЦ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую Правду.

Производство начали по разным статьям - от государственной измены и оправдания российской агрессии против Украины до развращения несовершеннолетних и незаконной переправки граждан через границу.

Сейчас украинские суды в целом признали виновными в совершении преступлений 38 духовников Украинской православной церкви.

