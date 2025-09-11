СБУ открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви с начала 2022 года
Служба безопасности Украины открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину, среди фигурантов 23 архиерея.
Уголовные дела расследуют по фактам противоправной деятельности священников УПЦ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую Правду.
Производство начали по разным статьям - от государственной измены и оправдания российской агрессии против Украины до развращения несовершеннолетних и незаконной переправки граждан через границу.
Сейчас украинские суды в целом признали виновными в совершении преступлений 38 духовников Украинской православной церкви.
Топ комментарии
+4 Ivan Pogorelov
показать весь комментарий11.09.2025 15:01 Ответить Ссылка
+2 Vitaliy #399296
показать весь комментарий11.09.2025 15:31 Ответить Ссылка
+2 Pan Lipko
показать весь комментарий11.09.2025 15:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проти всього московського паханату
Ось ти нащадок комуняк для чого приписав тезу про опій картавому ул'янову?