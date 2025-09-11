РУС
395 17

СБУ открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви с начала 2022 года

СБУ открыла 180 дел в отношении священников

Служба безопасности Украины открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину, среди фигурантов 23 архиерея.

Уголовные дела расследуют по фактам противоправной деятельности священников УПЦ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую Правду.

Производство начали по разным статьям - от государственной измены и оправдания российской агрессии против Украины до развращения несовершеннолетних и незаконной переправки граждан через границу.

Сейчас украинские суды в целом признали виновными в совершении преступлений 38 духовников Украинской православной церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сеть влияния УПЦ МП: кто десятилетиями работал на "русский мир" в Украине

Автор: 

СБУ (20401) священник (232) УПЦ МП (1581)
+4
А не простіше б було відкрити тільки одну справу.
Проти всього московського паханату
11.09.2025 15:01 Ответить
+2
А чому вони священники, якщо себе сектант називає священником, то він же не стає священником, ці московські попи не дотримуються Заповідей Божих, тому і не можуть представляти Бога і не прооповідувати Його. У них навіть не має патріарха і поклоняються на всяких царів!
11.09.2025 15:31 Ответить
+2
«Українська православна церква». Із трьох слів жодного не вгадали.
11.09.2025 15:42 Ответить
11.09.2025 15:01 Ответить
Судять не за "належність до церкви", а за конкретні злочинні дії... А вони, у різних священників, РІЗНІ...
11.09.2025 15:04 Ответить
Якщо організація належить до державних органів агресора (РПЦ-ФСБ), то вона сама є агресором. Таку організацію треба заборонити.
11.09.2025 15:16 Ответить
"Заборонить", і "засудить" - різні речі... В статті ведеться мова про кримінальні злочини, вчинені конкретними особами...
11.09.2025 15:20 Ответить
Сподіваюсь хоч із "заборонити" ви згодні
11.09.2025 15:23 Ответить
"Сподівайся"... Бо "заборона" - це "адміністративне судочинство". А в статті мова йде, про "кримінальне"...
11.09.2025 15:27 Ответить
Ну так згодні із забороною ("адміністративним судочинством"), чи ні?
11.09.2025 15:37 Ответить
Ти читать умієш? Чи ти , все-таки, хочеш довести форумчанам, "своє невігластво?
11.09.2025 16:06 Ответить
"Религия - опиум для народа!" (С) т.Ленин
11.09.2025 15:18 Ответить
Чому москалі такі тупі?
Ось ти нащадок комуняк для чого приписав тезу про опій картавому ул'янову?
11.09.2025 15:46 Ответить
Та він крім лєніна нікого більш не знає)
11.09.2025 16:04 Ответить
Та, він і леніна не знає. Так аби ляпнуть щось на загал.
11.09.2025 16:12 Ответить
А мало бути щонайменше 18000 справ, але СБУ займається бізнесом...
11.09.2025 15:26 Ответить
11.09.2025 15:31 Ответить
11.09.2025 15:42 Ответить
І? І що далі? Зельоні так боряться з Кацапською церквою, як і з корупцією. Грізні заяви, і велике нікуяю. Зельоні заборонили масові зібрання і протести без погодження, але кацапська церква збирає "хресні" походи, де йдуть призовного віку мужики, і МПЦ не просто нічого, а ще й поліцію направили охороняти.
11.09.2025 16:08 Ответить
 
 