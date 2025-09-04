РУС
Сеть влияния УПЦ МП: кто десятилетиями работал на "русский мир" в Украине

Кто строил сеть влияния УПЦ МП в Украине?

Прошла неделя с момента, когда Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) признала УПЦ МП аффилированной с иностранной религиозной организацией, которая запрещена в Украине. То есть - партнером РПЦ.

На фоне этого волонтерское сообщество аналитиков "InformNapalm" обнародовало исследование, проливающее свет на тех, кто годами выстраивал эту инфраструктуру влияния в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Сеть влияния формировалась десятилетиями. По данным расследователей, политическое лобби и распространение идей Московского патриархата финансировали олигархи, местный бизнес и откровенный криминалитет. Эти деньги позволяли УПЦ МП строить храмы, содержать тысячи приходов и продвигать свои интересы через медиа и политиков.

Читайте также: СБУ вручила более 100 подозрений представителям УПЦ МП, - Малюк

Например, Вадим Новинский был главным финансовым донором и политическим лоббистом УПЦ МП. Благодаря большому потоку денег из РФ он получил прямое влияние на церковную иерархию и активно боролся против предоставления Украине Томоса. Сегодня Новинского обвиняют в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

На благо УПЦ МП работало большинство олигархов времен Януковича. Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Виктор Медведчук в своих медиа системно продвигали идеи "духовного единства" с Москвой. Особенно активно - в последние годы перед полномасштабным вторжением.

Немало сторонников "русского мира" и РПЦ в частности, работало в регионах Украины. Михаил Добкин - в Харькове, Вячеслав Богуслаев - в Запорожье, Сергей Кивалов - в Одессе. Они вкладывались в строительство храмов, всячески способствовали проведению "крестного хода", который разжигал вражду среди верующих, и раздавали Киевской митрополии УПЦ (МП) украинские земли в долгосрочное пользование.

Также читайте: УПЦ МП признана аффилированной с РПЦ, - Госэтнополитики

Большое количество квадратных метров УПЦ (МП) получила в Киеве. В столице ее главным лоббистом был Алексей Омельяненко, банкир и застройщик, который с 2008 по 2014 годы возглавлял фракцию "Партии регионов" в Киевсовете. Именно он играл ключевую роль в выделении земельных участков в городе и области во время проведения сессий Киевсовета в течение семи лет. Впоследствии на этих участках строились часовни и храмы Московского патриархата.

Поскольку УПЦ (МП) признали аффилированной с РПЦ, эта религиозная организация лишится права пользоваться государственным и коммунальным имуществом досрочно - через 60 дней, согласно Закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Решение о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ (МП) будет принимать суд. Соответствующий иск в суд уже подала Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Если суд удовлетворит иск, то УПЦ (МП) будет лишена статуса юридического лица и потеряет свою субъектность.

Читайте: Госэтнополитики подала в суд для ликвидации УПЦ МП

россия (97062) УПЦ МП (1580)
Топ комментарии
+14
Як же рве дибілів досі від Порошенка...
04.09.2025 14:44 Ответить
+11
Пшонка,янукович,Ахметов на Донбасі.Попи УПЦ МП в 2004 вели проповіді що янукович це Мессія,а Ющенко -антихрист.Такбуло.
04.09.2025 14:29 Ответить
+11
04.09.2025 14:31 Ответить
ШІ скоро опуститься до вашого рівня, спілкуючись з вами...
04.09.2025 15:13 Ответить
А ти користуєшся ШІ? Свого не вистачає?
04.09.2025 15:29 Ответить
А вам, буддисту, саєнтологу, адвентисту 7 дня, свідку єгови, агностику яка в хера різниця? Чи ви католик? Чи може все-таки з Петром до однієї церкви ходили, як і більшість українців, на жаль? А Томос термосом ви не називаєте? Чи Томос то ваша заслуга? Фу, ну які безпринципні імбецили. Обирають смерть держави у 2019 році, і все одно не хочуть признаватися, що всрались навіки зі своєю тупістю, крутяться лайно у водовороті.
04.09.2025 14:54 Ответить
До 06.01.2019р іншої не було.))
04.09.2025 14:57 Ответить
Хлопче, при Петрі, не будо повномаштабної війни, бо він розумний президент, а неук привів війну, як і привів антиукраїнські сили до влади. Щодо паламарства, то у свій час народ України підняв церкву УПЦМП на національний рівень, то помилялись, бо вони дивились в сторону московії. Порох добився автокефалії, він свою помилку виправив! Хто як не він за все існування українського народу здійснив незалежність церкви, хіба за виключенням УГКЦ, яка є єдиною незалежною церквою.
04.09.2025 15:03 Ответить
Нічого дивного. До 1991 року служба була тільки в 5 -6 церквах Києва. Ми всі ходили в Іонінський в Ботанічному саду або на Поділ.
04.09.2025 15:04 Ответить
Питання не звідки, а куди йшов та куди прийшов Порошенко! І чим зараз займається у вкрай відповідальний для України час! Воістину, той, хто має очі і вуха, має бачити і чути! Хвала Вам, що користуєтесь ШІ, але, будь ласка, більш старанно використовуйте ту жижу, яка називається власними мізками.
04.09.2025 15:27 Ответить
А якщо суд не задовольнить позов, то що тоді?
показать весь комментарий
Всіх кацапських попів на палю
показать весь комментарий
А ви дійсно "Добрий" з ними... Тільки Європейська спільнота буде проти вашої "доброти"...
показать весь комментарий
нагадало "приборкання строптивого"
-іліа, ти дзвониш з мого телефону і навіть не запитуєш дозволу?
-
- ну що ж, дзвони!
04.09.2025 15:12 Ответить
Кацапських попів на палю це добра справа. Тому я Добрий
показать весь комментарий
за палю і Всих попів, особливо парашних - Згоден! але бути тенденційно добрим, це часто-густо вимога роботодавця, просто - давно тут живу, тому й не стріляю в піаніста. він грає як наказали )) а піаністи давно відомі ))
показать весь комментарий
Та всі і так знають, що в Україні дісфукціональне СБУ.
показать весь комментарий
... влада в Україні має бути проукраїнська .
показать весь комментарий
Згадано олігархів які допомагали просувати "русский мир" ,так ось ківалов який фінансує російську церкву в Одесі отримує пенсію від держави понад 300 тисяч гривень щомісяця ,хоч ця проросійська мерзота мала сидіти на тюремних нарах.
показать весь комментарий
Рекомендую прочитати повністю дану статтю на ''ІнформНапалмі'' - там значно більше цікавого.
https://informnapalm.org/ua/anatomiia-hibrydnoi-ahresii/
04.09.2025 15:02 Ответить
а зараз вони не працюють? чи ж оп-а відмовилась від підтримки?
показать весь комментарий
не секрет ,шо мп є трансформірованою церквою тюркскої культури ...для того шоб слов янські народи були контрольовані ,вам треба подивитися на орнаменти їх ряс , там є закамуфльована напис ,Слава Аллаху ... і треба знати шо тканину на такі вичурні ряси ,виробляють в Стамбулі та на арабських теріторій ...
показать весь комментарий
Ну хіба здравомисяча людина ходитеме в церкву(в будь яку) та щей попів наставлення виконуватиме????? Цеж мракобєсіє! !
показать весь комментарий
Та яка в хрена різниця, попи абсолютно однакові тільки грошові кармани різні. Не можна ніяким попам дозволяти так піднімати голову аж до втручання в державні справи.
показать весь комментарий
С уважением отношусь к вселенскому патриарху Варфоломею. Считаю получение Томоса Украиной при Порошенко-величайшим событием для Украины. И тем не менее. Всё больше разочаровываюсь в православии. Возьмите любую страну где религия православия-и это будет бедная отсталая страна. Очень сожалею, что в Украине не католичество, как например в Польше. Там реально одна страна одна религия один язык. Поэтому они живут так как живут. И в Европе и в НАТО и войны у них нет.
показать весь комментарий
