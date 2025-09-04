Сеть влияния УПЦ МП: кто десятилетиями работал на "русский мир" в Украине

Прошла неделя с момента, когда Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) признала УПЦ МП аффилированной с иностранной религиозной организацией, которая запрещена в Украине. То есть - партнером РПЦ.

На фоне этого волонтерское сообщество аналитиков "InformNapalm" обнародовало исследование, проливающее свет на тех, кто годами выстраивал эту инфраструктуру влияния в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Сеть влияния формировалась десятилетиями. По данным расследователей, политическое лобби и распространение идей Московского патриархата финансировали олигархи, местный бизнес и откровенный криминалитет. Эти деньги позволяли УПЦ МП строить храмы, содержать тысячи приходов и продвигать свои интересы через медиа и политиков.

Например, Вадим Новинский был главным финансовым донором и политическим лоббистом УПЦ МП. Благодаря большому потоку денег из РФ он получил прямое влияние на церковную иерархию и активно боролся против предоставления Украине Томоса. Сегодня Новинского обвиняют в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

На благо УПЦ МП работало большинство олигархов времен Януковича. Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Виктор Медведчук в своих медиа системно продвигали идеи "духовного единства" с Москвой. Особенно активно - в последние годы перед полномасштабным вторжением.

Немало сторонников "русского мира" и РПЦ в частности, работало в регионах Украины. Михаил Добкин - в Харькове, Вячеслав Богуслаев - в Запорожье, Сергей Кивалов - в Одессе. Они вкладывались в строительство храмов, всячески способствовали проведению "крестного хода", который разжигал вражду среди верующих, и раздавали Киевской митрополии УПЦ (МП) украинские земли в долгосрочное пользование.

Большое количество квадратных метров УПЦ (МП) получила в Киеве. В столице ее главным лоббистом был Алексей Омельяненко, банкир и застройщик, который с 2008 по 2014 годы возглавлял фракцию "Партии регионов" в Киевсовете. Именно он играл ключевую роль в выделении земельных участков в городе и области во время проведения сессий Киевсовета в течение семи лет. Впоследствии на этих участках строились часовни и храмы Московского патриархата.

Поскольку УПЦ (МП) признали аффилированной с РПЦ, эта религиозная организация лишится права пользоваться государственным и коммунальным имуществом досрочно - через 60 дней, согласно Закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Решение о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ (МП) будет принимать суд. Соответствующий иск в суд уже подала Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Если суд удовлетворит иск, то УПЦ (МП) будет лишена статуса юридического лица и потеряет свою субъектность.

