Мережа впливу УПЦ МП: хто десятиліттями працював на "русский мир" в Україні

Хто будував мережу впливу УПЦ МП в Україні?

Минув тиждень з моменту, коли Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) визнала УПЦ МП афілійованою з іноземною релігійною організацією, яка заборонена в Україні. Тобто - партнером РПЦ.

На тлі цього волонтерська спільнота аналітиків "InformNapalm" оприлюднила дослідження, що проливає світло на тих, хто роками вибудовував цю інфраструктуру впливу в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Мережа впливу формувалась десятиліттями. За даними розслідувачів, політичне лобі та поширення ідей Московського патріархату фінансували олігархи, місцевий бізнес і відвертий криміналітет. Ці гроші дозволяли УПЦ МП будувати храми, утримувати тисячі парафій та просувати свої інтереси через медіа і політиків.

Читайте також: СБУ вручила понад 100 підозр представникам УПЦ МП, - Малюк

Наприклад, Вадим Новинський був головним фінансовим донором та політичним лобістом УПЦ МП. Завдяки великому потоку грошей з РФ він отримав прямий вплив на церковну ієрархію та активно боровся проти надання Україні Томосу. Сьогодні Новинського звинувачено у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

На благо УПЦ МП працювало більшість олігархів часів Януковича. Дмитро Фірташ, Сергій Льовочкін та Віктор Медведчук у своїх медіа системно просували ідеї "духовної єдності" з Москвою. Особливо активно - в останні роки перед повномасштабним вторгненням.

Чимало прихильників "русского мира" і РПЦ зокрема, працювало в регіонах України. Михайло Добкін - в Харкові, В'ячеслав Богуслаєв - у Запоріжжі, Сергій Ківалов - в Одесі. Вони вкладались у будівництво храмів, всіляко сприяли проведенню "хресної ходи", яка розпалювала ворожнечу серед вірян, і роздавали Київській митрополії УПЦ (МП) українські землі у довгострокове користування.

Також читайте: УПЦ МП визнано афілійованою з РПЦ, - Держетнополітики

Велику кількість квадратних метрів УПЦ (МП) отримала в Києві. В столиці її головним лобістом був Олексій Омельяненко, банкір і забудовник, який з 2008 по 2014 роки очолював фракцію "Партії регіонів" у Київраді. Саме він відігравав ключову роль у виділенні земельних ділянок в місті та області під час проведення сесій Київради протягом семи років. Згодом на цих ділянках будувались каплиці та храми Московського патріархату.

Оскільки УПЦ (МП) визнали афілійованою з РПЦ, ця релігійна організація позбудеться права користуватись державним і комунальним майном достроково - через 60 днів, відповідно до Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Рішення про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ (МП) буде ухвалювати суд. Відповідний позов до суду вже подала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Якщо суд задовольнить позов, то УПЦ (МП) буде позбавлена статусу юридичної особи та втратить свою суб'єктність.

Читайте: Держетнополітики подала до суду для ліквідації УПЦ МП

Як же рве дибілів досі від Порошенка...
04.09.2025 14:44 Відповісти
Пшонка,янукович,Ахметов на Донбасі.Попи УПЦ МП в 2004 вели проповіді що янукович це Мессія,а Ющенко -антихрист.Такбуло.
04.09.2025 14:29 Відповісти
04.09.2025 14:31 Відповісти
Пшонка,янукович,Ахметов на Донбасі.Попи УПЦ МП в 2004 вели проповіді що янукович це Мессія,а Ющенко -антихрист.Такбуло.
04.09.2025 14:29 Відповісти
04.09.2025 14:31 Відповісти
Як же рве дибілів досі від Порошенка...
04.09.2025 14:44 Відповісти
ШІ скоро опуститься до вашого рівня, спілкуючись з вами...
04.09.2025 15:13 Відповісти
А ти користуєшся ШІ? Свого не вистачає?
04.09.2025 15:29 Відповісти
А вам, буддисту, саєнтологу, адвентисту 7 дня, свідку єгови, агностику яка в хера різниця? Чи ви католик? Чи може все-таки з Петром до однієї церкви ходили, як і більшість українців, на жаль? А Томос термосом ви не називаєте? Чи Томос то ваша заслуга? Фу, ну які безпринципні імбецили. Обирають смерть держави у 2019 році, і все одно не хочуть признаватися, що всрались навіки зі своєю тупістю, крутяться лайно у водовороті.
04.09.2025 14:54 Відповісти
До 06.01.2019р іншої не було.))
04.09.2025 14:57 Відповісти
Хлопче, при Петрі, не будо повномаштабної війни, бо він розумний президент, а неук привів війну, як і привів антиукраїнські сили до влади. Щодо паламарства, то у свій час народ України підняв церкву УПЦМП на національний рівень, то помилялись, бо вони дивились в сторону московії. Порох добився автокефалії, він свою помилку виправив! Хто як не він за все існування українського народу здійснив незалежність церкви, хіба за виключенням УГКЦ, яка є єдиною незалежною церквою.
04.09.2025 15:03 Відповісти
Нічого дивного. До 1991 року служба була тільки в 5 -6 церквах Києва. Ми всі ходили в Іонінський в Ботанічному саду або на Поділ.
04.09.2025 15:04 Відповісти
Питання не звідки, а куди йшов та куди прийшов Порошенко! І чим зараз займається у вкрай відповідальний для України час! Воістину, той, хто має очі і вуха, має бачити і чути! Хвала Вам, що користуєтесь ШІ, але, будь ласка, більш старанно використовуйте ту жижу, яка називається власними мізками.
04.09.2025 15:27 Відповісти
А якщо суд не задовольнить позов, то що тоді?
показати весь коментар
04.09.2025 14:37 Відповісти
Всіх кацапських попів на палю
04.09.2025 14:56 Відповісти
А ви дійсно "Добрий" з ними... Тільки Європейська спільнота буде проти вашої "доброти"...
04.09.2025 15:28 Відповісти
нагадало "приборкання строптивого"
-іліа, ти дзвониш з мого телефону і навіть не запитуєш дозволу?
-
- ну що ж, дзвони!
04.09.2025 15:12 Відповісти
Кацапських попів на палю це добра справа. Тому я Добрий
показати весь коментар
за палю і Всих попів, особливо парашних - Згоден! але бути тенденційно добрим, це часто-густо вимога роботодавця, просто - давно тут живу, тому й не стріляю в піаніста. він грає як наказали )) а піаністи давно відомі ))
показати весь коментар
Та всі і так знають, що в Україні дісфукціональне СБУ.
показати весь коментар
04.09.2025 14:37 Відповісти
... влада в Україні має бути проукраїнська .
04.09.2025 14:45 Відповісти
Згадано олігархів які допомагали просувати "русский мир" ,так ось ківалов який фінансує російську церкву в Одесі отримує пенсію від держави понад 300 тисяч гривень щомісяця ,хоч ця проросійська мерзота мала сидіти на тюремних нарах.
показати весь коментар
Рекомендую прочитати повністю дану статтю на ''ІнформНапалмі'' - там значно більше цікавого.
https://informnapalm.org/ua/anatomiia-hibrydnoi-ahresii/
04.09.2025 15:02 Відповісти
а зараз вони не працюють? чи ж оп-а відмовилась від підтримки?
04.09.2025 15:10 Відповісти
не секрет ,шо мп є трансформірованою церквою тюркскої культури ...для того шоб слов янські народи були контрольовані ,вам треба подивитися на орнаменти їх ряс , там є закамуфльована напис ,Слава Аллаху ... і треба знати шо тканину на такі вичурні ряси ,виробляють в Стамбулі та на арабських теріторій ...
04.09.2025 15:10 Відповісти
Ну хіба здравомисяча людина ходитеме в церкву(в будь яку) та щей попів наставлення виконуватиме????? Цеж мракобєсіє! !
04.09.2025 15:11 Відповісти
Та яка в хрена різниця, попи абсолютно однакові тільки грошові кармани різні. Не можна ніяким попам дозволяти так піднімати голову аж до втручання в державні справи.
04.09.2025 15:20 Відповісти
С уважением отношусь к вселенскому патриарху Варфоломею. Считаю получение Томоса Украиной при Порошенко-величайшим событием для Украины. И тем не менее. Всё больше разочаровываюсь в православии. Возьмите любую страну где религия православия-и это будет бедная отсталая страна. Очень сожалею, что в Украине не католичество, как например в Польше. Там реально одна страна одна религия один язык. Поэтому они живут так как живут. И в Европе и в НАТО и войны у них нет.
04.09.2025 15:42 Відповісти
 
 