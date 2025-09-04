Мережа впливу УПЦ МП: хто десятиліттями працював на "русский мир" в Україні

Минув тиждень з моменту, коли Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) визнала УПЦ МП афілійованою з іноземною релігійною організацією, яка заборонена в Україні. Тобто - партнером РПЦ.

На тлі цього волонтерська спільнота аналітиків "InformNapalm" оприлюднила дослідження, що проливає світло на тих, хто роками вибудовував цю інфраструктуру впливу в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Мережа впливу формувалась десятиліттями. За даними розслідувачів, політичне лобі та поширення ідей Московського патріархату фінансували олігархи, місцевий бізнес і відвертий криміналітет. Ці гроші дозволяли УПЦ МП будувати храми, утримувати тисячі парафій та просувати свої інтереси через медіа і політиків.

Наприклад, Вадим Новинський був головним фінансовим донором та політичним лобістом УПЦ МП. Завдяки великому потоку грошей з РФ він отримав прямий вплив на церковну ієрархію та активно боровся проти надання Україні Томосу. Сьогодні Новинського звинувачено у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

На благо УПЦ МП працювало більшість олігархів часів Януковича. Дмитро Фірташ, Сергій Льовочкін та Віктор Медведчук у своїх медіа системно просували ідеї "духовної єдності" з Москвою. Особливо активно - в останні роки перед повномасштабним вторгненням.

Чимало прихильників "русского мира" і РПЦ зокрема, працювало в регіонах України. Михайло Добкін - в Харкові, В'ячеслав Богуслаєв - у Запоріжжі, Сергій Ківалов - в Одесі. Вони вкладались у будівництво храмів, всіляко сприяли проведенню "хресної ходи", яка розпалювала ворожнечу серед вірян, і роздавали Київській митрополії УПЦ (МП) українські землі у довгострокове користування.

Велику кількість квадратних метрів УПЦ (МП) отримала в Києві. В столиці її головним лобістом був Олексій Омельяненко, банкір і забудовник, який з 2008 по 2014 роки очолював фракцію "Партії регіонів" у Київраді. Саме він відігравав ключову роль у виділенні земельних ділянок в місті та області під час проведення сесій Київради протягом семи років. Згодом на цих ділянках будувались каплиці та храми Московського патріархату.

Оскільки УПЦ (МП) визнали афілійованою з РПЦ, ця релігійна організація позбудеться права користуватись державним і комунальним майном достроково - через 60 днів, відповідно до Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Рішення про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ (МП) буде ухвалювати суд. Відповідний позов до суду вже подала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Якщо суд задовольнить позов, то УПЦ (МП) буде позбавлена статусу юридичної особи та втратить свою суб'єктність.

