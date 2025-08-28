УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10446 відвідувачів онлайн
Новини Зв’язок УПЦ з РПЦ
3 803 35

УПЦ МП визнано афілійованою з РПЦ, - Держетнополітики

УПЦ МП афілійована з РПЦ - рішення Держетнополітики

Держслужба України з етнополітики та свободи совісті визнала Київську митрополію Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою з Російською православною церквою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Служби.

"ДЕСС 27.08.2025 ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", - зазначили там.

Рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості, яке виявило такі ознаки афіліації.

Читайте також: В УПЦ МП заявили, що Онуфрій не має громадянства РФ: митрополит оскаржуватиме указ Зеленського

"Дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (далі ‒ Закон). Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення Закону.

У своєму листі Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.

Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 Закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала КИЇВСЬКУ МИТРОПОЛІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ вручила понад 100 підозр представникам УПЦ МП, - Малюк

Автор: 

РПЦ (525) УПЦ МП (1225) церква (705) Держетнополітики (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А чому Почаївька лавра перебуває під контролем московських попів ?
показати весь коментар
28.08.2025 15:05 Відповісти
+12
Скоріше УПЦ МП афільована з ФСБ
показати весь коментар
28.08.2025 15:11 Відповісти
+8
І що далі? Конфіскація храмів та підсрачниками расєйських попів на масковію? Та не може бути - #уйло ж нападе...
показати весь коментар
28.08.2025 15:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому Почаївька лавра перебуває під контролем московських попів ?
показати весь коментар
28.08.2025 15:05 Відповісти
"Ві нє панімаєтє, єто другоє" ©
показати весь коментар
28.08.2025 15:44 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 15:07 Відповісти
Це в котрий раз?
показати весь коментар
28.08.2025 15:09 Відповісти
У перший.
показати весь коментар
28.08.2025 15:17 Відповісти
Нет, это уже было в 2019 и 2023 году. И согласно закона от 2018 года этот филиал ФСБ МП уже давно должен быть ликвидирован.
показати весь коментар
28.08.2025 15:50 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
показати весь коментар
28.08.2025 15:11 Відповісти
Скоріше УПЦ МП афільована з ФСБ
показати весь коментар
28.08.2025 15:11 Відповісти
І?..
показати весь коментар
28.08.2025 15:12 Відповісти
І що далі? Конфіскація храмів та підсрачниками расєйських попів на масковію? Та не може бути - #уйло ж нападе...
показати весь коментар
28.08.2025 15:12 Відповісти
малюку не до цього!!!
у нього інтерв'ю. фотосесії з зе!гнідою. премії за погроми незручних.
показати весь коментар
28.08.2025 15:15 Відповісти
Ну і...??? Коли закриєте цей гнійник??
показати весь коментар
28.08.2025 15:17 Відповісти
Це підстава для витребуванпя власності у судовому порядку, можливо і заборони у судовому пррядку філії рпц.
показати весь коментар
28.08.2025 15:19 Відповісти
І це буде тягнутись роками. Поки ішак здохне чи...
показати весь коментар
28.08.2025 16:29 Відповісти
і шо?
показати весь коментар
28.08.2025 15:17 Відповісти
Тепер рішення суду про звільнення будівель храмів поіменно , і поліція + виконвча служба приступають до виконання рішення суду . Але це толерантний шлях, тобто ткий що нашкодить Україні.
Правильний шлях в дусі національної безпеки, затримання всіх раптове і негайне , і на обмін за наших воїнів… а прихожан брати всіх на облік і примусово відправляти на психологічну санацію, адже людина що ходять в церкви сатани апрворі не може бути психічно здоровою.
показати весь коментар
28.08.2025 15:18 Відповісти
Це ти готуєшся до конкурсу петросянів?
показати весь коментар
28.08.2025 15:20 Відповісти
У відповідь на ракетні атаки по Україні можна було б і заборонити цей гнидник в рясах, але найвеличнівшивий лідор ********** боїться гніву свого лохторату.
показати весь коментар
28.08.2025 15:19 Відповісти
Якого дідька не виконуєте всі ті закони і постанови по РПЦ, що протягнули попри відсутність монобільшості, попередники?
показати весь коментар
28.08.2025 15:19 Відповісти
І що далі? В Україні більше 8 тисяч парафій та більше 10 тисяч юридичних осіб УПЦ МП.
Чи наважаться зебіли в Мінюсті видати наказ про початок процедури припинення цих релігійних організауій, що перебувають на службі у рашистської пітьми - смертельного ворога українського народу ?
показати весь коментар
28.08.2025 15:20 Відповісти
3 квітня 2019 р.
Священний синод УПЦ (МП) на засіданні 3 квітня закликав Вселенського патріарха відкликати томос про надання автокефалії Православній церкві України.
показати весь коментар
28.08.2025 15:37 Відповісти
І?
показати весь коментар
28.08.2025 15:41 Відповісти
І що?

Заборонять цим уйобкам називатися "українською" тіпа церквою?

Виженуть їх сцяним ганчірʼям з міста Почаїв, наприклад?
показати весь коментар
28.08.2025 15:50 Відповісти
У нас пів Ради, і вся команда Зеленого- "афільовані"!, і нічого...
показати весь коментар
28.08.2025 15:57 Відповісти
Обрізані.
показати весь коментар
28.08.2025 16:03 Відповісти
Гнати цих прикацаплених попів до кордону, надаючи прискорення пенделями-піджопниками.
показати весь коментар
28.08.2025 16:00 Відповісти
Ну визнала... А що далі? Коли буде ПРИМУСОВЕ закриття установ РПЦ (примусове закриття банківських рахунків з передачею коштів на них ПЦУ, звільнення релігійних установ від перебування в них представників РПЦ з застосуванням засобів, передбачених КПК в разі спротиву, тощо)?
показати весь коментар
28.08.2025 16:05 Відповісти
Далі?
Далі суд з забороною.
Але це в теорії.
В теорії потрібно було ще в 2020-му подати в суд. Бо експертний висновок по афільованність з рпц/фсб був вже в 2019-му. Нічого не заважало Зеленському руками Держетнополітики прийняти і затвердити експертний висновок як державний документ і ще тоді подати до суду про заборону цього філіалу кгб.
Та хоча би це зробили в 2022-му....
показати весь коментар
28.08.2025 16:16 Відповісти
Що заважало папєрєднікам це зробити? Ілі ета другоє?
показати весь коментар
28.08.2025 16:19 Відповісти
Що заважало?
А відсутність Томосу від Варфоломія.
Нагадаю, що УПЦ/мп - це офіційно осколок рпц, ще алексій дарував їм філіаалізм. Фанар і рпц досі один одного не визнають.
А УПЦ/кп - це взагалі тоді була ніким не визнана структура. Ну, де-факто влни були розкольниками від рпц.

Думай-*ТЕ!
якщо є чим.
показати весь коментар
28.08.2025 16:24 Відповісти
Церква Христова не має ніякого відношення до релігійної організації
Читайте Біблію
Це зібрання віруючих,які поклоняються Христу
А ієрархія від лукавого
показати весь коментар
28.08.2025 16:20 Відповісти
Дуже хороші новини !!! надіюсь що рп загине на землі Українській .
показати весь коментар
28.08.2025 16:25 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 16:31 Відповісти
Нарешті. Не минуло і 34 років....
показати весь коментар
28.08.2025 16:48 Відповісти
 
 