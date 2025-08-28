УПЦ МП визнано афілійованою з РПЦ, - Держетнополітики

Держслужба України з етнополітики та свободи совісті визнала Київську митрополію Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою з Російською православною церквою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Служби.

"ДЕСС 27.08.2025 ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", - зазначили там.

Рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості, яке виявило такі ознаки афіліації.

"Дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (далі ‒ Закон). Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення Закону.

У своєму листі Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.

Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 Закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала КИЇВСЬКУ МИТРОПОЛІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", - йдеться в повідомленні.

