УПЦ МП визнано афілійованою з РПЦ, - Держетнополітики
Держслужба України з етнополітики та свободи совісті визнала Київську митрополію Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою з Російською православною церквою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Служби.
"ДЕСС 27.08.2025 ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", - зазначили там.
Рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості, яке виявило такі ознаки афіліації.
"Дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (далі ‒ Закон). Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення Закону.
У своєму листі Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.
Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 Закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала КИЇВСЬКУ МИТРОПОЛІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", - йдеться в повідомленні.
у нього інтерв'ю. фотосесії з зе!гнідою. премії за погроми незручних.
Правильний шлях в дусі національної безпеки, затримання всіх раптове і негайне , і на обмін за наших воїнів… а прихожан брати всіх на облік і примусово відправляти на психологічну санацію, адже людина що ходять в церкви сатани апрворі не може бути психічно здоровою.
Чи наважаться зебіли в Мінюсті видати наказ про початок процедури припинення цих релігійних організауій, що перебувають на службі у рашистської пітьми - смертельного ворога українського народу ?
Священний синод УПЦ (МП) на засіданні 3 квітня закликав Вселенського патріарха відкликати томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Заборонять цим уйобкам називатися "українською" тіпа церквою?
Виженуть їх
сцяним ганчірʼямз міста Почаїв, наприклад?
Далі суд з забороною.
Але це в теорії.
В теорії потрібно було ще в 2020-му подати в суд. Бо експертний висновок по афільованність з рпц/фсб був вже в 2019-му. Нічого не заважало Зеленському руками Держетнополітики прийняти і затвердити експертний висновок як державний документ і ще тоді подати до суду про заборону цього філіалу кгб.
Та хоча би це зробили в 2022-му....
А відсутність Томосу від Варфоломія.
Нагадаю, що УПЦ/мп - це офіційно осколок рпц, ще алексій дарував їм філіаалізм. Фанар і рпц досі один одного не визнають.
А УПЦ/кп - це взагалі тоді була ніким не визнана структура. Ну, де-факто влни були розкольниками від рпц.
Думай-*ТЕ!
якщо є чим.
Читайте Біблію
Це зібрання віруючих,які поклоняються Христу
А ієрархія від лукавого