СБУ вручила понад 100 підозр представникам УПЦ МП, - Малюк

Служба безпеки України розслідує понад 170 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Справ, якщо я не помиляюся, понад 170… Підозр більше 100, вироків 31 - станом на тиждень тому. Хоча підозр уже більше, бо ще затримали одного в Запоріжжі… Але потрібно розуміти – це не все державні зрадники. Там є і розпалювання міжрасової, міжрелігійної ворожнечі. Також потрібно розуміти, що ми точно не боремося з церквою. Я сам віруюча людина. І якщо людина свято вірить у Бога, в цьому немає нічого поганого", - зазначив Малюк.

Водночас, зауважив глава СБУ, якщо людина вчиняє злочин, прикриваючись рясою, СБУ це не зупинить: "Ми обов'язково спрацюємо по закону. Тому це постійний фронт роботи, ми його продовжуємо".

Голова СБУ нагадав, що нещодавно був позбавлений громадянства України предстоятель УПЦ МП Онуфрій, а перед цим - 18 священників.

"Коли у нас був повний пакет доказів, що підтверджують його російське громадянство, паралельно Президент Володимир Зеленський підписав указ і позбавив його українського. Дуже дивно виглядало, коли вони потім прокомунікували, що в нього немає російського. Ми знаємо, що воно в нього було, і він це також, по суті, негласно підтверджував", - сказав Малюк про Онуфрія.

