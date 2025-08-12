Українські БпЛА вдруге за тиждень уразили термінал зберігання "шахедів" у Татарстані, - СБУ
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.
"Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, що попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт рф відбулася 9 серпня цього року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За херсонські кавуни не роздав ще всім біди.
https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 пісня "армагеДРОН"
мабуть, іран за щось образився...
ОДИН раз вдарили та кілька МІСЯЦІВ можна про ту ціль ЗАБУТИ!
Балістична ракета Грому-2 до 500км летить.
Знову шибки повибивало?
А балістика де? А крилаті ракети де?
А, міндічам то занадто складно. Тут щось простіше треба, щоб не заморочуватись. Зліпив фанерного літачка, обліпив картоном, а мільярдики то капають.
Мерзото зелене, скільки ще народу має полягти, скільки ще землі кацапи мають сплюндрувати, щоб тобі в горлянці нарешті вже стало?