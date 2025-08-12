УКР
Українські БпЛА вдруге за тиждень уразили термінал зберігання "шахедів" у Татарстані, - СБУ

Удар по терміналу зберігання

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

"Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі", - повідомили в СБУ.

Читайте: Третій НПЗ "Роснєфті" призупинив приймання нафти після ударів українських дронів, – Bloomberg

Нагадаємо, що попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт рф відбулася 9 серпня цього року.

безпілотник (4698) СБУ (13237) Татарстан (43) Шахед (1383)


+8
Ви ще винні нам за Бучу й Слобожанщину квітучу.
За херсонські кавуни не роздав ще всім біди.

https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 пісня "армагеДРОН"
показати весь коментар
12.08.2025 18:15 Відповісти
+5
А була би БАЛЛІСТИКА і не потрібно було би майже кожного дня туди стріляти:
ОДИН раз вдарили та кілька МІСЯЦІВ можна про ту ціль ЗАБУТИ!
показати весь коментар
12.08.2025 18:30 Відповісти
+3
А як би ******* не закрило всі ракетні програми Президента Порошенка....
показати весь коментар
12.08.2025 18:19 Відповісти
⚠️Ого! Повстання Шахедів у Татарстані. БПЛА летять бомбити своє виробництво у Єлабузі, в регіоні оголошено дронову небезпеку
показати весь коментар
12.08.2025 18:15 Відповісти
В интернете есть видео с других ракурсов - там летит что то построенное по типу шахеда, только с дополнительными крыльями на носу. Я считаю что наконец то, концепция бпла по принципу шахеда это самый простой в производстве и дешевый вариант. А нам нужно много и дешево.
показати весь коментар
12.08.2025 18:16 Відповісти
Єлабу га га
показати весь коментар
12.08.2025 18:18 Відповісти
А як би ******* не закрило всі ракетні програми Президента Порошенка....
показати весь коментар
12.08.2025 18:19 Відповісти
А вони були, ці програми та ще ракетні?
показати весь коментар
12.08.2025 18:33 Відповісти
Зебілоїдів вже в Гуглі банять?
показати весь коментар
12.08.2025 18:56 Відповісти
Головне, в це вірити.
показати весь коментар
12.08.2025 19:00 Відповісти
Причому дрони, підозріло схожі на "шахеди"!
мабуть, іран за щось образився...
показати весь коментар
12.08.2025 18:28 Відповісти
А була би БАЛЛІСТИКА і не потрібно було би майже кожного дня туди стріляти:
ОДИН раз вдарили та кілька МІСЯЦІВ можна про ту ціль ЗАБУТИ!
показати весь коментар
12.08.2025 18:30 Відповісти
Бо людожери, не зовсім дурні і вся основна діяльність, в підвалах, певно йде. А до підвалу, дійсно, тільки балістика пробиває
показати весь коментар
12.08.2025 18:49 Відповісти
Статтю уважно читаємо-"на відстані 1300 кілометрів від України"
Балістична ракета Грому-2 до 500км летить.
показати весь коментар
12.08.2025 19:19 Відповісти
Ну і?
Знову шибки повибивало?
А балістика де? А крилаті ракети де?
А, міндічам то занадто складно. Тут щось простіше треба, щоб не заморочуватись. Зліпив фанерного літачка, обліпив картоном, а мільярдики то капають.
Мерзото зелене, скільки ще народу має полягти, скільки ще землі кацапи мають сплюндрувати, щоб тобі в горлянці нарешті вже стало?
показати весь коментар
12.08.2025 19:18 Відповісти
 
 