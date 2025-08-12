Украинские БПЛА во второй раз за неделю поразили терминал хранения "шахедов" в Татарстане, - СБУ
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" СБУ осуществили повторное поражение логистического хаба, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Склад находится в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, на расстоянии 1300 километров от Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания.
"Повторная атака на этот объект ВПК имеет целью уменьшить способности врага для "шахедного" террора Украины. Операции на предприятиях, которые обеспечивают вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщили в СБУ.
Напомним, что предыдущая атака дальнобойных беспилотников СБУ на этот военный объект рф состоялась 9 августа этого года.
За херсонські кавуни не роздав ще всім біди.
https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 пісня "армагеДРОН"
мабуть, іран за щось образився...
ОДИН раз вдарили та кілька МІСЯЦІВ можна про ту ціль ЗАБУТИ!
Балістична ракета Грому-2 до 500км летить.
А скільки "довгих" Нептунів на відстань до 800 км?
Ну, і якщо не секрет, які цілі були вражені, крім вибитих вікон?
Знову шибки повибивало?
А балістика де? А крилаті ракети де?
А, міндічам то занадто складно. Тут щось простіше треба, щоб не заморочуватись. Зліпив фанерного літачка, обліпив картоном, а мільярдики то капають.
Мерзото зелене, скільки ще народу має полягти, скільки ще землі кацапи мають сплюндрувати, щоб тобі в горлянці нарешті вже стало?