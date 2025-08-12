РУС
Новости
2 293 15

Украинские БПЛА во второй раз за неделю поразили терминал хранения "шахедов" в Татарстане, - СБУ

Удар по терминалу хранения

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" СБУ осуществили повторное поражение логистического хаба, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Склад находится в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, на расстоянии 1300 километров от Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания.

"Повторная атака на этот объект ВПК имеет целью уменьшить способности врага для "шахедного" террора Украины. Операции на предприятиях, которые обеспечивают вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщили в СБУ.

Читайте: Третий НПЗ "Роснефти" приостановил прием нефти после ударов украинских дронов, - Bloomberg

Напомним, что предыдущая атака дальнобойных беспилотников СБУ на этот военный объект рф состоялась 9 августа этого года.

Автор: 

беспилотник (4095) СБУ (20300) Татарстан (36) Шахед (1377)


Топ комментарии
+9
Ви ще винні нам за Бучу й Слобожанщину квітучу.
За херсонські кавуни не роздав ще всім біди.

https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 пісня "армагеДРОН"
12.08.2025 18:15 Ответить
+8
А була би БАЛЛІСТИКА і не потрібно було би майже кожного дня туди стріляти:
ОДИН раз вдарили та кілька МІСЯЦІВ можна про ту ціль ЗАБУТИ!
12.08.2025 18:30 Ответить
+5
А як би ******* не закрило всі ракетні програми Президента Порошенка....
12.08.2025 18:19 Ответить
⚠️Ого! Повстання Шахедів у Татарстані. БПЛА летять бомбити своє виробництво у Єлабузі, в регіоні оголошено дронову небезпеку
12.08.2025 18:15 Ответить
В интернете есть видео с других ракурсов - там летит что то построенное по типу шахеда, только с дополнительными крыльями на носу. Я считаю что наконец то, концепция бпла по принципу шахеда это самый простой в производстве и дешевый вариант. А нам нужно много и дешево.
12.08.2025 18:16 Ответить
Єлабу га га
12.08.2025 18:18 Ответить
А як би ******* не закрило всі ракетні програми Президента Порошенка....
12.08.2025 18:19 Ответить
А вони були, ці програми та ще ракетні?
12.08.2025 18:33 Ответить
Зебілоїдів вже в Гуглі банять?
12.08.2025 18:56 Ответить
Головне, в це вірити.
12.08.2025 19:00 Ответить
дагаваріцца пасредінє і заглянуть в глаза?
12.08.2025 20:10 Ответить
Причому дрони, підозріло схожі на "шахеди"!
мабуть, іран за щось образився...
12.08.2025 18:28 Ответить
А була би БАЛЛІСТИКА і не потрібно було би майже кожного дня туди стріляти:
ОДИН раз вдарили та кілька МІСЯЦІВ можна про ту ціль ЗАБУТИ!
12.08.2025 18:30 Ответить
Бо людожери, не зовсім дурні і вся основна діяльність, в підвалах, певно йде. А до підвалу, дійсно, тільки балістика пробиває
12.08.2025 18:49 Ответить
Статтю уважно читаємо-"на відстані 1300 кілометрів від України"
Балістична ракета Грому-2 до 500км летить.
12.08.2025 19:19 Ответить
Перепрошую, а скільки балістики було запущено на відстань до 500 км в глибину параші було запущено за останні хоч пів року?
А скільки "довгих" Нептунів на відстань до 800 км?
Ну, і якщо не секрет, які цілі були вражені, крім вибитих вікон?
12.08.2025 19:40 Ответить
Ну і?
Знову шибки повибивало?
А балістика де? А крилаті ракети де?
А, міндічам то занадто складно. Тут щось простіше треба, щоб не заморочуватись. Зліпив фанерного літачка, обліпив картоном, а мільярдики то капають.
Мерзото зелене, скільки ще народу має полягти, скільки ще землі кацапи мають сплюндрувати, щоб тобі в горлянці нарешті вже стало?
12.08.2025 19:18 Ответить
 
 