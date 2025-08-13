СБУ вручила более 100 подозрений представителям УПЦ МП, - Малюк
Служба безопасности Украины расследует более 170 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП.
Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Ми-Україна", передает Цензор.НЕТ.
"Дел, если я не ошибаюсь, более 170... Подозрений - более 100, приговоров - 31 по состоянию на неделю назад. Хотя подозрений уже больше, потому что еще задержали одного в Запорожье... Но нужно понимать - это не все государственные изменники. Там есть и разжигание межрасовой, межрелигиозной вражды. Также нужно понимать, что мы точно не боремся с церковью. Я сам верующий человек. И если человек свято верит в Бога, в этом нет ничего плохого", - отметил Малюк.
В то же время, отметил глава СБУ, если человек совершает преступление, прикрываясь рясой, СБУ это не остановит: "Мы обязательно сработаем по закону. Поэтому это постоянный фронт работы, мы его продолжаем".
Глава СБУ напомнил, что недавно был лишен гражданства Украины предстоятель УПЦ МП Онуфрий, а перед этим - 18 священников.
"Когда у нас был полный пакет доказательств, подтверждающих его российское гражданство, параллельно президент Владимир Зеленский подписал указ и лишил его украинского. Очень странно выглядело, когда они потом прокоммуницировали, что у него нет российского. Мы знаем, что оно у него было, и он это также, по сути, негласно подтверждал", - сказал Малюк об Онуфрии.
Хіба що, можливо, їх повішати, щоб і далі не гадили Україні????
Чи як портнова, випадково….
а, коли за ним прийдуть, у нього завжди є два магазина.
