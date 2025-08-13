РУС
СБУ вручила более 100 подозрений представителям УПЦ МП, - Малюк

Служба безопасности Украины расследует более 170 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП.

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Ми-Україна", передает Цензор.НЕТ.

"Дел, если я не ошибаюсь, более 170... Подозрений - более 100, приговоров - 31 по состоянию на неделю назад. Хотя подозрений уже больше, потому что еще задержали одного в Запорожье... Но нужно понимать - это не все государственные изменники. Там есть и разжигание межрасовой, межрелигиозной вражды. Также нужно понимать, что мы точно не боремся с церковью. Я сам верующий человек. И если человек свято верит в Бога, в этом нет ничего плохого", - отметил Малюк.

В то же время, отметил глава СБУ, если человек совершает преступление, прикрываясь рясой, СБУ это не остановит: "Мы обязательно сработаем по закону. Поэтому это постоянный фронт работы, мы его продолжаем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба с "агентами в рясах" - отдельное направление работы, - Малюк

Глава СБУ напомнил, что недавно был лишен гражданства Украины предстоятель УПЦ МП Онуфрий, а перед этим - 18 священников.

"Когда у нас был полный пакет доказательств, подтверждающих его российское гражданство, параллельно президент Владимир Зеленский подписал указ и лишил его украинского. Очень странно выглядело, когда они потом прокоммуницировали, что у него нет российского. Мы знаем, что оно у него было, и он это также, по сути, негласно подтверждал", - сказал Малюк об Онуфрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через приход собирал деньги для армии РФ: будут судить бывшего священника УПЦ МП, - СБУ

Автор: 

СБУ (20300) УПЦ МП (1575) Малюк Василий (96)


Малюк вручив підозру і посадив в ізолятор СБУ слідчих НАБУ, які прослуховували міндіча з криптою 5 мільярдів евро. Просто молодець. А представники МП сидять в ізоляторі СБУ??? Ця новина просто пил в очі.
13.08.2025 01:47 Ответить
Важко сцяти людям в очі, коли сам сидиш під плінтусом ОПи - фактично плескаєшся у власних сцяках.
13.08.2025 01:58 Ответить
Шурму з міндічем та десятками служок від зеленського, в СБУ змогли за декілька днів вивезти з України, а фсбшних служок прутня, ну ніяк, упродовж 4 років московської війни!?!? Стефанчуки із Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, гальмують рух?????
Хіба що, можливо, їх повішати, щоб і далі не гадили Україні????
Чи як портнова, випадково….
13.08.2025 02:38 Ответить
Попи гундяєвці досі сидять В Києво-Печерській лаврі. Досі! РПЦ - самосвяти. Реально це сектанти "рускаго міра". Саме сектанти, бо будь яка дискусія і діалог в РПЦ вважаються єресью. Ще б пак! До кінця 19 століття русняві попи навіть читати не вміли. Увесь офіційний канон рекомендованої священним синодом РПЦ літератури нараховував всього 30 книжок включаючи Біблію. За увесь час існування РПЦ не народила жодної філософської думки. Жодної ідеї. Кажуть що оригінальним є тільки вчення ісіхастів. Свого часу вирішив це зясувати. Зясував. Всі більш ******* на той час ідеї були вкрадені у європейських теологів і спотворені. То ж моє "богошукацтво" в РПЦ в 90-ті остаточно закінчилось атеїзмом. Бийте московських попів. Паліть їх майно. Плюйте в жирні пики тварюк і женіть їх на *********. Аморальний кацапський пів в *********і насправді тупо діє на знищення *********у. Вони нам потрібні там. Якщо ж комусь в Україні хочеться "Божого захисту" і "наставництва" то зверніться до католиків. 12 тез які проголосив новий Папа наповнюють життя віруючих надією - церква вперше за дві тисячі років повертається до людей. Ортодоксальне православя, схоже, взагалі мертвонароджений абортивний матеріал. Його вже ніхто не здатний реформувати...
13.08.2025 02:47 Ответить
А що до православ'я?
13.08.2025 06:32 Ответить
Ввімкнули турборежим чи вентилятор?
13.08.2025 05:22 Ответить
Залишилося вручити ще 1000000 підозр !!!
13.08.2025 05:32 Ответить
СБУ краще не відволікатись на московських попів, а зайнятись саботажниками будівництва заводу по виробництву снарядів. А не роблять цього, бо знають що вийдуть на мешканців печерських пагорбів.
13.08.2025 05:44 Ответить
Кгб -попів порід сраку на болота!!!
13.08.2025 06:18 Ответить
До сраки їм ваші підозри...
13.08.2025 06:45 Ответить
Це мабуть підозри тим,хто перечитався робіт святого преподобного отця Пігідія?
13.08.2025 06:46 Ответить
Не багато. Дуже небагато. Крапля у морі.
13.08.2025 06:53 Ответить
малюк, як і кожний з кончених зелених дегенератів мародерів, буде хапатися за своє крісло до останнього.
а, коли за ним прийдуть, у нього завжди є два магазина.
13.08.2025 08:26 Ответить
Це робили з належною повагою, чи так, як з співробітниками НАБУ?
13.08.2025 08:29 Ответить
Вони ж розуміють що це колеги та будучі друзі.
13.08.2025 10:04 Ответить
Я розумію, ну 2, ну 10 , але коли більше сотні, то це вже не то що банда, а підпільна росорганізація! І питання, чому цю організацію не закривають?
13.08.2025 08:40 Ответить
Це дуже мало !
13.08.2025 10:03 Ответить
13.08.2025 10:10 Ответить
 
 