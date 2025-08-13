СБУ вручила более 100 подозрений представителям УПЦ МП, - Малюк

Служба безопасности Украины расследует более 170 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП.

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Ми-Україна", передает Цензор.НЕТ.

"Дел, если я не ошибаюсь, более 170... Подозрений - более 100, приговоров - 31 по состоянию на неделю назад. Хотя подозрений уже больше, потому что еще задержали одного в Запорожье... Но нужно понимать - это не все государственные изменники. Там есть и разжигание межрасовой, межрелигиозной вражды. Также нужно понимать, что мы точно не боремся с церковью. Я сам верующий человек. И если человек свято верит в Бога, в этом нет ничего плохого", - отметил Малюк.

В то же время, отметил глава СБУ, если человек совершает преступление, прикрываясь рясой, СБУ это не остановит: "Мы обязательно сработаем по закону. Поэтому это постоянный фронт работы, мы его продолжаем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба с "агентами в рясах" - отдельное направление работы, - Малюк

Глава СБУ напомнил, что недавно был лишен гражданства Украины предстоятель УПЦ МП Онуфрий, а перед этим - 18 священников.

"Когда у нас был полный пакет доказательств, подтверждающих его российское гражданство, параллельно президент Владимир Зеленский подписал указ и лишил его украинского. Очень странно выглядело, когда они потом прокоммуницировали, что у него нет российского. Мы знаем, что оно у него было, и он это также, по сути, негласно подтверждал", - сказал Малюк об Онуфрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через приход собирал деньги для армии РФ: будут судить бывшего священника УПЦ МП, - СБУ