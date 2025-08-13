Квартири в елітному ЖК оформлені на бабусю, Rolex і Cartier дружини та майже пуста декларація: Bihus.Info з’ясували, як живе новий прокурор Закарпаття Пацкан. ВIДЕО
Новопризначений керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан проживає в елітній нерухомості, яка оформлена на бабусю його дружини.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Родинні зв'язки та призначення очільником прокуратури Закарпаття
Новий генпрокурор Руслан Кравченко призначив Мирослава Пацкана на посаду начальника прокуратури Закарпатської області в липні цьогоріч.
Він раніше працював в прокуратурах різних областей: був прокурором Ірпеня, заступником прокурора Рівненської області, першим заступником прокурора Житомирської області, а з 2021 року перейшов до прокуратури Київської області. Остання посада перед підвищенням - перший заступник голови Бориспільської обласної прокуратури.
Тесть Пацкана - ексначальник відділу прокуратури Києва Василь Смітюх, який раніше фігурував у журналістському розслідуванні про дерибан. Смітюха також ловили п’яним за кермом автомобіля брата - депутата-регіонала Григорія Смітюха.
Батько прокурора донедавна очолював Ужгородську податкову інспекцію, а зараз є там заступником голови.
Майже порожня декларація та елітна нерухомість родичів
Журналісти зазначають, що сам Пацкан у декларації має лише автомобіль Toyota Camry 2023 року і раніше інвестував в недобуд у Києві, зведення якого зараз на паузі.
Однак тесть і теща володіють будинком на 700 кв.м у престижному Козині під Києвом, а батьки прокурора живуть у будинку площею 450 кв.м в Ужгороді.
Згідно з декларацією, подружжя Пацканів мешкає у двох квартирах у престижному житловому комплексі на Печерську в Києві. Журналісти дізналися, що ці квартири оформлені на бабусю дружини.
За словами очільника прокуратури Закарпаття, бабуся дружини раніше продала свою стару квартиру в Києві, щоб проінвестувати у купівлю двох новіших, де згодом і оселилася сімʼя прокурора. Журналісти з’ясували, що цю стару квартиру бабуся отримала у подарунок лише за місяць до її продажу.
Незадекларовані Rolex і Cartier дружини
Під час перевірки його біографії журналісти звернули увагу на Instagram-сторінку ужгородського магазину брендового одягу, який належить дружині прокурора - Наталії Пацкан.
На фото, де Наталія Пацкан рекламує товари, на ній видно два годинники, схожі на Rolex Datejust та Cartier вартістю щонайменше по $8 тисяч кожен, а також каблучку, подібну до Cartier, ціна якої може сягати $11 тисяч.
Цікаво, що жодної з цих прикрас у декларації Пацкана немає.
У коментарі журналістам Пацкан заявив, що ці прикраси є просто схожими на відомі бренди, та були привезені із Китаю.
"Це фабричний Китай, який схожий на відомі бренди",- заявив посадовець.
Водночас після звернення журналістів із запитом до Пацкана, частина фото, на яких його дружина демонструє дорогі годинники та каблучку, зникли з Instagram-сторінки бутіка.
Детальніше дивіться тут:
Нагадаємо, що також у розслідуванні Bihus.Info йдеться про те, що родичі нового прокурора Вінницької області Олега Ткаленка за час його роботи в прокуратурі Київщини придбали кілька об'єктів нерухомості в Києві загальною вартістю понад мільйон доларів.
