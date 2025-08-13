УКР
Квартири в елітному ЖК оформлені на бабусю, Rolex і Cartier дружини та майже пуста декларація: Bihus.Info з’ясували, як живе новий прокурор Закарпаття Пацкан. ВIДЕО

Новопризначений керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан проживає в елітній нерухомості, яка оформлена на бабусю його дружини.

Родинні зв'язки та призначення очільником прокуратури Закарпаття

Новий генпрокурор Руслан Кравченко призначив Мирослава Пацкана на посаду начальника прокуратури Закарпатської області в липні цьогоріч.

Він раніше працював в прокуратурах різних областей: був прокурором Ірпеня, заступником прокурора Рівненської області, першим заступником прокурора Житомирської області, а з 2021 року перейшов до прокуратури Київської області. Остання посада перед підвищенням - перший заступник голови Бориспільської обласної прокуратури.

Тесть Пацкана - ексначальник відділу прокуратури Києва Василь Смітюх, який раніше фігурував у журналістському розслідуванні про дерибан. Смітюха також ловили п’яним за кермом автомобіля брата -  депутата-регіонала Григорія Смітюха.

Батько прокурора донедавна очолював Ужгородську податкову інспекцію, а зараз є там заступником голови.

Майже порожня декларація та елітна нерухомість родичів

Журналісти зазначають, що сам Пацкан у декларації має лише автомобіль Toyota Camry 2023 року і раніше інвестував в недобуд у Києві, зведення якого зараз на паузі.

Однак тесть і теща володіють будинком на 700 кв.м у престижному Козині під Києвом, а батьки прокурора живуть у будинку площею 450 кв.м в Ужгороді.

Згідно з декларацією, подружжя Пацканів мешкає у двох квартирах у престижному житловому комплексі на Печерську в Києві. Журналісти дізналися, що ці квартири оформлені на бабусю дружини.

За словами очільника прокуратури Закарпаття, бабуся дружини раніше продала свою стару квартиру в Києві, щоб проінвестувати у купівлю двох новіших, де згодом і оселилася сімʼя прокурора. Журналісти з’ясували, що цю стару квартиру бабуся отримала у подарунок лише за місяць до її продажу.

Під час перевірки його біографії журналісти звернули увагу на Instagram-сторінку ужгородського магазину брендового одягу, який належить дружині прокурора - Наталії Пацкан.

На фото, де Наталія Пацкан рекламує товари, на ній видно два годинники, схожі на Rolex Datejust та Cartier вартістю щонайменше по $8 тисяч кожен, а також каблучку, подібну до Cartier, ціна якої може сягати $11 тисяч.

Цікаво, що жодної з цих прикрас у декларації Пацкана немає.

У коментарі журналістам Пацкан заявив, що ці прикраси є просто схожими на відомі бренди, та були привезені із Китаю.

"Це фабричний Китай, який схожий на відомі бренди",- заявив посадовець.

Водночас після звернення журналістів із запитом до Пацкана, частина фото, на яких його дружина демонструє дорогі годинники та каблучку, зникли з Instagram-сторінки бутіка.

Нагадаємо, що також у розслідуванні Bihus.Info йдеться про те, що родичі нового прокурора Вінницької області Олега Ткаленка за час його роботи в прокуратурі Київщини придбали кілька об'єктів нерухомості в Києві загальною вартістю понад мільйон доларів.

Дивіться також: Родичі нового прокурора Вінниччини Ткаленка, якого Татаров кликав на день народження, накупили нерухомості в Києві на понад $1 млн, - Bihus.info. ВIДЕО

Зеленський особисто має припинити цей цирк з призначенням прокурорів-корупціонерів. Особливо, зважаючи на факти, встановлені журналістами. Громадянське суспільство має тиснути на президента.
13.08.2025 01:12 Відповісти
13.08.2025 01:33 Відповісти
Віслюк очолює і благословляє цей цирк - це його головна функція і джерело корупційних доходів, і за це він мав би бовтатися на ліхтарі, а надто під час війни.
13.08.2025 02:05 Відповісти
Ось така блювотина за всі 34 роки і привела країну до депопуляції, втрати професійних компетентностей в усіх сферах, моральної деградації і в підсумку - до катастрофи війни.
13.08.2025 01:16 Відповісти
шо ви хочете від пацана? він собі посаду купив, а ви не можете от і біситесь (я впевнена, він так і думає)
13.08.2025 01:29 Відповісти
Мабуть до нього вже прямує Порохобандерівець на "буханці" зі зброєю і своїм підрозділом, щоб "розібратися" в ситуації
13.08.2025 01:35 Відповісти
напацканив. Тобто напацючив.
13.08.2025 01:52 Відповісти
На фото нагадує мені Лупана)
13.08.2025 01:56 Відповісти
Нерухомість теж з Китаю, й схожа на відомий бренд🥳👏🐿
13.08.2025 02:04 Відповісти
 
 