Квартиры в элитном ЖК оформлены на бабушку, Rolex и Cartier жены и почти пустая декларация: Bihus.Info выяснили, как живет новый прокурор Закарпатья Пацкан. ВИДЕО
Новоназначенный руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан имеет почти пустую декларацию, но проживает в элитной недвижимости, оформленной на бабушку жены прокурора.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Родственные связи и назначение главой прокуратуры Закарпатья
Новый генпрокурор Руслан Кравченко назначил Мирослава Пацкана на должность начальника прокуратуры Закарпатской области в июле этого года.
Он ранее работал в прокуратурах разных областей: был прокурором Ирпеня, заместителем прокурора Ривненской области, первым заместителем прокурора Житомирской области, а с 2021 года перешел в прокуратуру Киевской области. Последняя должность перед повышением - первый заместитель председателя Бориспольской областной прокуратуры.
Тесть Пацкана - экс-начальник отдела прокуратуры Киева Василий Смитюх, который ранее фигурировал в журналистском расследовании о дерибане. Смитюха также ловили пьяным за рулем автомобиля брата - депутата-регионала Григория Смитюха.
Отец прокурора до недавнего времени возглавлял Ужгородскую налоговую инспекцию, а сейчас является там заместителем председателя.
Почти пустая декларация и элитная недвижимость родственников
Журналисты отмечают, что сам Пацкан в декларации имеет только автомобиль Toyota Camry 2023 года и ранее инвестировал в недострой в Киеве, возведение которого сейчас на паузе.
Однако тесть и теща владеют домом на 700 кв.м в престижном Козине под Киевом, а родители прокурора живут в доме площадью 450 кв.м в Ужгороде.
Согласно декларации, супруги Пацканов живут в двух квартирах в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве. Журналисты узнали, что эти квартиры оформлены на бабушку жены.
По словам главы прокуратуры Закарпатья, бабушка жены ранее продала свою старую квартиру в Киеве, чтобы проинвестировать в покупку двух более новых, где впоследствии и поселилась семья прокурора. Журналисты выяснили, что эту старую квартиру бабушка получила в подарок лишь за месяц до ее продажи.
Незадекларированные Rolex и Cartier жены
Во время проверки его биографии журналисты обратили внимание на Instagram-страницу ужгородского магазина брендовой одежды, который принадлежит жене прокурора - Наталье Пацкан.
На фото, где Наталья Пацкан рекламирует товары, на ней видно двое часов, похожие на Rolex Datejust и Cartier стоимостью минимум по $8 тысяч каждый, а также кольцо, подобное Cartier, цена которого может достигать $11 тысяч.
Интересно, что ни одного из этих украшений в декларации Пацкана нет.
В комментарии журналистам Пацкан заявил, что эти украшения просто похожи на известные бренды, и были привезены из Китая.
"Это фабричный Китай, который похож на известные бренды",- заявил чиновник.
В то же время после обращения журналистов с запросом к Пацкану, часть фото, на которых его жена демонстрирует дорогие часы и кольцо исчезли с Instagram-страницы бутика.
Подробнее смотрите здесь:
Напомним, что также в расследовании Bihus.Info также говорится о том, что родственники нового прокурора Винницкой области Олега Ткаленко за время его работы в прокуратуре Киевской области приобрели несколько объектов недвижимости в Киеве общей стоимостью более миллиона долларов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть , тільки після повішання 😡
стати.
А хотів він тоді стати священником, бо в містечку був красивий храм, де завжди було багатолюдно і святково, затишно. Тільки там він ніколи не бачив щоб люди сварилися.
Коли йому виповнилось 16 років пішов він до батюшки питати як стати священником?
Батюшка посадив його навпроти себе, все вислухав і спитав, чи є хто в його родині священиком? Отримавши відповідь, що немає, він сказав хлопцю, що не бути йому священиком, бо не буде де йому служити, тому, що в кожного священника є свій син, який буде служити у церкві батька.
Дуже ця ситуація схожа на те хто може очолити уряд, хто може стати депутатом, хто може стати міністром, головним лікарем.....очільниками інших органів влади, прокуратури в тому числі.
Якщо подивитись кого призначає Крачевнко на посади начальників і їх замів в області, то дивуватись не перестаєш взагалі. Мабуть перед цив теж питають, чи є хто з родичів у владі і зважує декларацію, щоб статки вражали уяву своєю «чесністю».
Не думаю, що це він робить самостійно, бо видна рука професіонала відбирати родовитих.
Вся інша «паства» робоча ніколи не розглядається на посади очільників, щоб не порушувати сімейні традиції.
Не підкажете скільки років вислу треба мати прокурору в США, НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ, ІТАЛІЇ, КАНАДИ...аби він мав право піти на СПЕЦІАЛЬНУ пенсію прокурора ПО ВИСЛУЗІ РОКІВ і чи є при цьому обмеження по віку? А, так, ще і який відсоток від зарплати складає його пенсія?
Я вам підкажу стаж для отриманя СПЕЦІПЛЬНОЇ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ НА ПОСАДІ ПРОКУРОРА може бути 15-20 років. Просто за 15 років відсоток пенсії від зарплати складає 60%, за 20 років -70%, за кожен рік понад 20 років стажу додають ще по 2% від зп. Максимальний розмір пенсії відсотка від зп не може перевищувати 80%. Чому так? Тому, що будь яка пенсія в цивілізованому суспільстві щалежитб від стажу роботу, суми сплачених податків, розміру зарплати і складності і спец вимог, необхідних знань і кваліфікації до роботи на тій чи іншій посаді. А не від кончених консерв фсб і криміналітету у владі, і тмм більше пенсія не залежить від заздрощів інших, бо кожен може вивчитись і статим тим ким забажає.бути.
Нічим не гірший від усіх інших.