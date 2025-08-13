Квартиры в элитном ЖК оформлены на бабушку, Rolex и Cartier жены и почти пустая декларация: Bihus.Info выяснили, как живет новый прокурор Закарпатья Пацкан. ВИДЕО

Новоназначенный руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан имеет почти пустую декларацию, но проживает в элитной недвижимости, оформленной на бабушку жены прокурора.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Родственные связи и назначение главой прокуратуры Закарпатья

Новый генпрокурор Руслан Кравченко назначил Мирослава Пацкана на должность начальника прокуратуры Закарпатской области в июле этого года.

Он ранее работал в прокуратурах разных областей: был прокурором Ирпеня, заместителем прокурора Ривненской области, первым заместителем прокурора Житомирской области, а с 2021 года перешел в прокуратуру Киевской области. Последняя должность перед повышением - первый заместитель председателя Бориспольской областной прокуратуры.

Тесть Пацкана - экс-начальник отдела прокуратуры Киева Василий Смитюх, который ранее фигурировал в журналистском расследовании о дерибане. Смитюха также ловили пьяным за рулем автомобиля брата - депутата-регионала Григория Смитюха.

Отец прокурора до недавнего времени возглавлял Ужгородскую налоговую инспекцию, а сейчас является там заместителем председателя.

Почти пустая декларация и элитная недвижимость родственников

Журналисты отмечают, что сам Пацкан в декларации имеет только автомобиль Toyota Camry 2023 года и ранее инвестировал в недострой в Киеве, возведение которого сейчас на паузе.

Однако тесть и теща владеют домом на 700 кв.м в престижном Козине под Киевом, а родители прокурора живут в доме площадью 450 кв.м в Ужгороде.

Согласно декларации, супруги Пацканов живут в двух квартирах в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве. Журналисты узнали, что эти квартиры оформлены на бабушку жены.

По словам главы прокуратуры Закарпатья, бабушка жены ранее продала свою старую квартиру в Киеве, чтобы проинвестировать в покупку двух более новых, где впоследствии и поселилась семья прокурора. Журналисты выяснили, что эту старую квартиру бабушка получила в подарок лишь за месяц до ее продажи.

Незадекларированные Rolex и Cartier жены

Во время проверки его биографии журналисты обратили внимание на Instagram-страницу ужгородского магазина брендовой одежды, который принадлежит жене прокурора - Наталье Пацкан.

На фото, где Наталья Пацкан рекламирует товары, на ней видно двое часов, похожие на Rolex Datejust и Cartier стоимостью минимум по $8 тысяч каждый, а также кольцо, подобное Cartier, цена которого может достигать $11 тысяч.

Интересно, что ни одного из этих украшений в декларации Пацкана нет.

В комментарии журналистам Пацкан заявил, что эти украшения просто похожи на известные бренды, и были привезены из Китая.

"Это фабричный Китай, который похож на известные бренды",- заявил чиновник.

В то же время после обращения журналистов с запросом к Пацкану, часть фото, на которых его жена демонстрирует дорогие часы и кольцо исчезли с Instagram-страницы бутика.

Напомним, что также в расследовании Bihus.Info также говорится о том, что родственники нового прокурора Винницкой области Олега Ткаленко за время его работы в прокуратуре Киевской области приобрели несколько объектов недвижимости в Киеве общей стоимостью более миллиона долларов.

