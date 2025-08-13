РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12346 посетителей онлайн
Новости Состояние прокуроров
6 511 41

Квартиры в элитном ЖК оформлены на бабушку, Rolex и Cartier жены и почти пустая декларация: Bihus.Info выяснили, как живет новый прокурор Закарпатья Пацкан. ВИДЕО

Новоназначенный руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан имеет почти пустую декларацию, но проживает в элитной недвижимости, оформленной на бабушку жены прокурора.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Родственные связи и назначение главой прокуратуры Закарпатья

Новый генпрокурор Руслан Кравченко назначил Мирослава Пацкана на должность начальника прокуратуры Закарпатской области в июле этого года.

Он ранее работал в прокуратурах разных областей: был прокурором Ирпеня, заместителем прокурора Ривненской области, первым заместителем прокурора Житомирской области, а с 2021 года перешел в прокуратуру Киевской области. Последняя должность перед повышением - первый заместитель председателя Бориспольской областной прокуратуры.

Тесть Пацкана - экс-начальник отдела прокуратуры Киева Василий Смитюх, который ранее фигурировал в журналистском расследовании о дерибане. Смитюха также ловили пьяным за рулем автомобиля брата - депутата-регионала Григория Смитюха.

Отец прокурора до недавнего времени возглавлял Ужгородскую налоговую инспекцию, а сейчас является там заместителем председателя.

Почти пустая декларация и элитная недвижимость родственников

Журналисты отмечают, что сам Пацкан в декларации имеет только автомобиль Toyota Camry 2023 года и ранее инвестировал в недострой в Киеве, возведение которого сейчас на паузе.

Однако тесть и теща владеют домом на 700 кв.м в престижном Козине под Киевом, а родители прокурора живут в доме площадью 450 кв.м в Ужгороде.

Согласно декларации, супруги Пацканов живут в двух квартирах в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве. Журналисты узнали, что эти квартиры оформлены на бабушку жены.

По словам главы прокуратуры Закарпатья, бабушка жены ранее продала свою старую квартиру в Киеве, чтобы проинвестировать в покупку двух более новых, где впоследствии и поселилась семья прокурора. Журналисты выяснили, что эту старую квартиру бабушка получила в подарок лишь за месяц до ее продажи.

прокурор

Незадекларированные Rolex и Cartier жены

Во время проверки его биографии журналисты обратили внимание на Instagram-страницу ужгородского магазина брендовой одежды, который принадлежит жене прокурора - Наталье Пацкан.

На фото, где Наталья Пацкан рекламирует товары, на ней видно двое часов, похожие на Rolex Datejust и Cartier стоимостью минимум по $8 тысяч каждый, а также кольцо, подобное Cartier, цена которого может достигать $11 тысяч.

Интересно, что ни одного из этих украшений в декларации Пацкана нет.

украшения

украшения

украшения

В комментарии журналистам Пацкан заявил, что эти украшения просто похожи на известные бренды, и были привезены из Китая.

"Это фабричный Китай, который похож на известные бренды",- заявил чиновник.

прокурор

В то же время после обращения журналистов с запросом к Пацкану, часть фото, на которых его жена демонстрирует дорогие часы и кольцо исчезли с Instagram-страницы бутика.

Подробнее смотрите здесь:

Напомним, что также в расследовании Bihus.Info также говорится о том, что родственники нового прокурора Винницкой области Олега Ткаленко за время его работы в прокуратуре Киевской области приобрели несколько объектов недвижимости в Киеве общей стоимостью более миллиона долларов.

Смотрите также: Родственники нового прокурора Винницкой области Ткаленко, которого Татаров звал на день рождения, накупили недвижимости в Киеве более чем на $1 млн, - Bihus.info. ВИДЕО

Автор: 

расследование (3064) прокурор (1146) незаконное обогащение (154) Закарпатская область (2651)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Ось така блювотина за всі 34 роки і привела країну до депопуляції, втрати професійних компетентностей в усіх сферах, моральної деградації і в підсумку - до катастрофи війни.
показать весь комментарий
13.08.2025 01:16 Ответить
+18
шо ви хочете від пацана? він собі посаду купив, а ви не можете от і біситесь (я впевнена, він так і думає)
показать весь комментарий
13.08.2025 01:29 Ответить
+14
Віслюк очолює і благословляє цей цирк - це його головна функція і джерело корупційних доходів, і за це він мав би бовтатися на ліхтарі, а надто під час війни.
показать весь комментарий
13.08.2025 02:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський особисто має припинити цей цирк з призначенням прокурорів-корупціонерів. Особливо, зважаючи на факти, встановлені журналістами. Громадянське суспільство має тиснути на президента.
показать весь комментарий
13.08.2025 01:12 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 01:33 Ответить
Коли ця мразота прокурорська і зелена погань нажеруться ?
Мабуть , тільки після повішання 😡
показать весь комментарий
13.08.2025 09:49 Ответить
Віслюк очолює і благословляє цей цирк - це його головна функція і джерело корупційних доходів, і за це він мав би бовтатися на ліхтарі, а надто під час війни.
показать весь комментарий
13.08.2025 02:05 Ответить
Дякую,посміявся.
показать весь комментарий
13.08.2025 09:12 Ответить
Зеленський особисто очолює цей цирк, і дуже цьому радий.
показать весь комментарий
13.08.2025 09:49 Ответить
Ось така блювотина за всі 34 роки і привела країну до депопуляції, втрати професійних компетентностей в усіх сферах, моральної деградації і в підсумку - до катастрофи війни.
показать весь комментарий
13.08.2025 01:16 Ответить
шо ви хочете від пацана? він собі посаду купив, а ви не можете от і біситесь (я впевнена, він так і думає)
показать весь комментарий
13.08.2025 01:29 Ответить
А що тут розбиратися, прокурор ж не винен , що держава його забронювала і тримає в тилу, він не ухилянт.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:51 Ответить
Точно! Так і є. І взагалі таких людей поважати треба
показать весь комментарий
13.08.2025 09:14 Ответить
напацканив. Тобто напацючив.
показать весь комментарий
13.08.2025 01:52 Ответить
На фото нагадує мені Лупана)
показать весь комментарий
13.08.2025 01:56 Ответить
Нерухомість теж з Китаю, й схожа на відомий бренд🥳👏🐿
показать весь комментарий
13.08.2025 02:04 Ответить
Ось це - справжня велич.
показать весь комментарий
13.08.2025 02:09 Ответить
Так все нормально. Написано же - "НОВИЙ прокурор Закарпаття". А народ же голосував саме за "новые лица".
показать весь комментарий
13.08.2025 02:24 Ответить
Якщо в нього ще нема інвалідності, то він не справжній прокурор.
показать весь комментарий
13.08.2025 03:22 Ответить
Яке щастя, що це тільки поодинокі і не системні випадки
показать весь комментарий
13.08.2025 04:06 Ответить
Колись читала про вже відомого актора, який розказував про своє дитинство і юність та ким тоді хотів
стати.
А хотів він тоді стати священником, бо в містечку був красивий храм, де завжди було багатолюдно і святково, затишно. Тільки там він ніколи не бачив щоб люди сварилися.
Коли йому виповнилось 16 років пішов він до батюшки питати як стати священником?
Батюшка посадив його навпроти себе, все вислухав і спитав, чи є хто в його родині священиком? Отримавши відповідь, що немає, він сказав хлопцю, що не бути йому священиком, бо не буде де йому служити, тому, що в кожного священника є свій син, який буде служити у церкві батька.
Дуже ця ситуація схожа на те хто може очолити уряд, хто може стати депутатом, хто може стати міністром, головним лікарем.....очільниками інших органів влади, прокуратури в тому числі.
Якщо подивитись кого призначає Крачевнко на посади начальників і їх замів в області, то дивуватись не перестаєш взагалі. Мабуть перед цив теж питають, чи є хто з родичів у владі і зважує декларацію, щоб статки вражали уяву своєю «чесністю».
Не думаю, що це він робить самостійно, бо видна рука професіонала відбирати родовитих.
Вся інша «паства» робоча ніколи не розглядається на посади очільників, щоб не порушувати сімейні традиції.
показать весь комментарий
13.08.2025 04:21 Ответить
Ви самі це збудували.
показать весь комментарий
13.08.2025 04:33 Ответить
"Пацан" Пацкана не образить! Що у пацканіав "сімейний підряд"- видно одразу...Такий "незамінний" та "незадекларований" і потрібен...легше їм керувати,бо "рило у пуху"...Прикраси жінки",схожі" на бренди....Сам Пацкан -схожий на прокурора...По суті - корупціонер з стажем,який обдирав кілька областей, чесно носив долю наверх і це Новий Генпрокурор помітив! Такі люди завжди потрібні,особливо Новим Генпрокурора,щоб не пропасти з голоду....
показать весь комментарий
13.08.2025 05:44 Ответить
Звідки у бабці стільки бабла? Може вкрала з якогось общака або з дотацій від путіна?
показать весь комментарий
13.08.2025 05:54 Ответить
Глисти...
показать весь комментарий
13.08.2025 06:07 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 06:17 Ответить
Країна мрії нелоха і його шобли поки його мусора умтроїли геноцид Українцям щоб він сидів у корита
показать весь комментарий
13.08.2025 06:32 Ответить
..ролекс.. квартира за мільйон долярів . машина за 150 000 долярів . хатинка на лазурному березі середземного моря . рахунок в криптовалюті і вишенька на торті друга група інвалідності в 37 років --- це портрет нашого пересічного прокурора . НЕГАЙНО ПОТРІБНІ ПЕРЕВИБОРИ ВР І ПРЕЗИДЕНТА . негайно потрібен ЗАКОН про конфіскацію майна якщо посадовці будь якого рангу не можуть пояснити своє нерухоме і рухоме майно і грошей від тих ..патріотів.. вистачить і на зброю і на ********** і ********** з гончаровою і плинським не будуть клянчити в єдиному мудафоні на дрони і реби --- а як свайбують прокурори то піздєц . ільницький у львові погуляв на 1 000 000 лімон долярів було 800 гостей . був торт за 150 000 грн . розважали публіку дзі-дзьо . пономарьов . полякова --- отака ***** малята . любі хлопчики й дівчата
показать весь комментарий
13.08.2025 06:35 Ответить
Не вигадуйте. Пересічні всього цього не мають. Тому і пересічні, тому саме їх посиійно переатестовують, а керівників цього щастя завжди законом звільняють від проходження переатестацій і проходження конкурсів. Це виключно.рабське діла, а не панів.
показать весь комментарий
13.08.2025 06:57 Ответить
"Пацюкан".. Зевлада пацюків, серед них немає жодної гідної людини.
показать весь комментарий
13.08.2025 06:55 Ответить
Є шанс, що це коли-небудь закінчиться? Яким повинен бути устрій держави, щоб ці пацюки в ній не виживали?
показать весь комментарий
13.08.2025 06:58 Ответить
навряд,34 роки вже показали це,може бути лише гірше
показать весь комментарий
13.08.2025 09:09 Ответить
ну і де ці всі дбр, набу , сап, і херова купа чіслених борців з корупцією !? Здається, що в цій країні тільки Бігус працює...., ще й безкоштовно.
показать весь комментарий
13.08.2025 07:42 Ответить
Наврядчи безкоштовно. Скоріше за дуже дорого, як то кажуть....і пацканам не снилося.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:13 Ответить
"Нормальний" український прокурор. Незабаром стане "інвалідом", як усі прокурори, а в 40 оформить собі пенсію і далі буде працювати прокурором-інвалідом ,а бігусів на всих прокурорів не вистачить. Така вона" прокурорська "дійсність в Україні.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:04 Ответить
Ну і навіщо нести оцю ху...ню сівковича-гетьманцева, любителів ригів і аналів фесбешних? Ну, це просто брудне дно клозету.
Не підкажете скільки років вислу треба мати прокурору в США, НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ, ІТАЛІЇ, КАНАДИ...аби він мав право піти на СПЕЦІАЛЬНУ пенсію прокурора ПО ВИСЛУЗІ РОКІВ і чи є при цьому обмеження по віку? А, так, ще і який відсоток від зарплати складає його пенсія?
Я вам підкажу стаж для отриманя СПЕЦІПЛЬНОЇ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ НА ПОСАДІ ПРОКУРОРА може бути 15-20 років. Просто за 15 років відсоток пенсії від зарплати складає 60%, за 20 років -70%, за кожен рік понад 20 років стажу додають ще по 2% від зп. Максимальний розмір пенсії відсотка від зп не може перевищувати 80%. Чому так? Тому, що будь яка пенсія в цивілізованому суспільстві щалежитб від стажу роботу, суми сплачених податків, розміру зарплати і складності і спец вимог, необхідних знань і кваліфікації до роботи на тій чи іншій посаді. А не від кончених консерв фсб і криміналітету у владі, і тмм більше пенсія не залежить від заздрощів інших, бо кожен може вивчитись і статим тим ким забажає.бути.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:25 Ответить
А что такого,карьеру делают хабарями,заплатил гену положенный тариф - поднялся,для кого это секрет?
показать весь комментарий
13.08.2025 08:20 Ответить
Звичайний український прокурВОР.
Нічим не гірший від усіх інших.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:47 Ответить
Лож, ...издежь, провокація... подивіться на цю милу морду, то він і пряника із бабиного комду без дозволу не візьме. Чеснєйшій парэнь.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:59 Ответить
А як ще мафія має жити? В бідності і простоті?
показать весь комментарий
13.08.2025 09:12 Ответить
на Закарпатті прокурори в золоті купаються, є з чого взяти - ліс, рубка та вивіз, оборутки з дорогущою землею в заповідних зонах, будівництва санаторіїв, готелів в природоохоронних зонах, в кінці кінців митниця і шляхи в ЄС, ухилянти.
показать весь комментарий
13.08.2025 09:56 Ответить
стати в чергу щоб увійти в касту прокурорів 10тис $
показать весь комментарий
13.08.2025 10:02 Ответить
 
 