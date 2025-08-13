УКР
Квартири в елітному ЖК оформлені на бабусю, Rolex і Cartier дружини та майже пуста декларація: Bihus.Info з’ясували, як живе новий прокурор Закарпаття Пацкан. ВIДЕО

Новопризначений керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан проживає в елітній нерухомості, яка оформлена на бабусю його дружини.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Родинні зв'язки та призначення очільником прокуратури Закарпаття

Новий генпрокурор Руслан Кравченко призначив Мирослава Пацкана на посаду начальника прокуратури Закарпатської області в липні цьогоріч.

Він раніше працював в прокуратурах різних областей: був прокурором Ірпеня, заступником прокурора Рівненської області, першим заступником прокурора Житомирської області, а з 2021 року перейшов до прокуратури Київської області. Остання посада перед підвищенням - перший заступник голови Бориспільської обласної прокуратури.

Тесть Пацкана - ексначальник відділу прокуратури Києва Василь Смітюх, який раніше фігурував у журналістському розслідуванні про дерибан. Смітюха також ловили п’яним за кермом автомобіля брата -  депутата-регіонала Григорія Смітюха.

Батько прокурора донедавна очолював Ужгородську податкову інспекцію, а зараз є там заступником голови.

Майже порожня декларація та елітна нерухомість родичів

Журналісти зазначають, що сам Пацкан у декларації має лише автомобіль Toyota Camry 2023 року і раніше інвестував в недобуд у Києві, зведення якого зараз на паузі.

Однак тесть і теща володіють будинком на 700 кв.м у престижному Козині під Києвом, а батьки прокурора живуть у будинку площею 450 кв.м в Ужгороді.

Згідно з декларацією, подружжя Пацканів мешкає у двох квартирах у престижному житловому комплексі на Печерську в Києві. Журналісти дізналися, що ці квартири оформлені на бабусю дружини.

За словами очільника прокуратури Закарпаття, бабуся дружини раніше продала свою стару квартиру в Києві, щоб проінвестувати у купівлю двох новіших, де згодом і оселилася сімʼя прокурора. Журналісти з’ясували, що цю стару квартиру бабуся отримала у подарунок лише за місяць до її продажу.

Незадекларовані Rolex і Cartier дружини

Під час перевірки його біографії журналісти звернули увагу на Instagram-сторінку ужгородського магазину брендового одягу, який належить дружині прокурора - Наталії Пацкан.

На фото, де Наталія Пацкан рекламує товари, на ній видно два годинники, схожі на Rolex Datejust та Cartier вартістю щонайменше по $8 тисяч кожен, а також каблучку, подібну до Cartier, ціна якої може сягати $11 тисяч.

Цікаво, що жодної з цих прикрас у декларації Пацкана немає.

У коментарі журналістам Пацкан заявив, що ці прикраси є просто схожими на відомі бренди, та були привезені із Китаю.

"Це фабричний Китай, який схожий на відомі бренди",- заявив посадовець.

Водночас після звернення журналістів із запитом до Пацкана, частина фото, на яких його дружина демонструє дорогі годинники та каблучку, зникли з Instagram-сторінки бутіка.

+37
Ось така блювотина за всі 34 роки і привела країну до депопуляції, втрати професійних компетентностей в усіх сферах, моральної деградації і в підсумку - до катастрофи війни.
13.08.2025 01:16 Відповісти
13.08.2025 01:16 Відповісти
+22
Віслюк очолює і благословляє цей цирк - це його головна функція і джерело корупційних доходів, і за це він мав би бовтатися на ліхтарі, а надто під час війни.
13.08.2025 02:05 Відповісти
13.08.2025 02:05 Відповісти
+20
шо ви хочете від пацана? він собі посаду купив, а ви не можете от і біситесь (я впевнена, він так і думає)
13.08.2025 01:29 Відповісти
13.08.2025 01:29 Відповісти
Зеленський особисто має припинити цей цирк з призначенням прокурорів-корупціонерів. Особливо, зважаючи на факти, встановлені журналістами. Громадянське суспільство має тиснути на президента.
13.08.2025 01:12 Відповісти
13.08.2025 01:12 Відповісти
13.08.2025 01:33 Відповісти
13.08.2025 01:33 Відповісти
Коли ця мразота прокурорська і зелена погань нажеруться ?
Мабуть , тільки після повішання 😡
13.08.2025 09:49 Відповісти
13.08.2025 09:49 Відповісти
Віслюк очолює і благословляє цей цирк - це його головна функція і джерело корупційних доходів, і за це він мав би бовтатися на ліхтарі, а надто під час війни.
13.08.2025 02:05 Відповісти
13.08.2025 02:05 Відповісти
Дякую,посміявся.
13.08.2025 09:12 Відповісти
13.08.2025 09:12 Відповісти
Зеленський особисто очолює цей цирк, і дуже цьому радий.
13.08.2025 09:49 Відповісти
13.08.2025 09:49 Відповісти
Ось така блювотина за всі 34 роки і привела країну до депопуляції, втрати професійних компетентностей в усіх сферах, моральної деградації і в підсумку - до катастрофи війни.
13.08.2025 01:16 Відповісти
13.08.2025 01:16 Відповісти
шо ви хочете від пацана? він собі посаду купив, а ви не можете от і біситесь (я впевнена, він так і думає)
13.08.2025 01:29 Відповісти
13.08.2025 01:29 Відповісти
А що тут розбиратися, прокурор ж не винен , що держава його забронювала і тримає в тилу, він не ухилянт.
13.08.2025 08:51 Відповісти
13.08.2025 08:51 Відповісти
Точно! Так і є. І взагалі таких людей поважати треба
13.08.2025 09:14 Відповісти
13.08.2025 09:14 Відповісти
напацканив. Тобто напацючив.
13.08.2025 01:52 Відповісти
13.08.2025 01:52 Відповісти
На фото нагадує мені Лупана)
13.08.2025 01:56 Відповісти
13.08.2025 01:56 Відповісти
Нерухомість теж з Китаю, й схожа на відомий бренд🥳👏🐿
13.08.2025 02:04 Відповісти
13.08.2025 02:04 Відповісти
Ось це - справжня велич.
13.08.2025 02:09 Відповісти
13.08.2025 02:09 Відповісти
Так все нормально. Написано же - "НОВИЙ прокурор Закарпаття". А народ же голосував саме за "новые лица".
13.08.2025 02:24 Відповісти
13.08.2025 02:24 Відповісти
Якщо в нього ще нема інвалідності, то він не справжній прокурор.
13.08.2025 03:22 Відповісти
13.08.2025 03:22 Відповісти
Яке щастя, що це тільки поодинокі і не системні випадки
13.08.2025 04:06 Відповісти
13.08.2025 04:06 Відповісти
Колись читала про вже відомого актора, який розказував про своє дитинство і юність та ким тоді хотів
стати.
А хотів він тоді стати священником, бо в містечку був красивий храм, де завжди було багатолюдно і святково, затишно. Тільки там він ніколи не бачив щоб люди сварилися.
Коли йому виповнилось 16 років пішов він до батюшки питати як стати священником?
Батюшка посадив його навпроти себе, все вислухав і спитав, чи є хто в його родині священиком? Отримавши відповідь, що немає, він сказав хлопцю, що не бути йому священиком, бо не буде де йому служити, тому, що в кожного священника є свій син, який буде служити у церкві батька.
Дуже ця ситуація схожа на те хто може очолити уряд, хто може стати депутатом, хто може стати міністром, головним лікарем.....очільниками інших органів влади, прокуратури в тому числі.
Якщо подивитись кого призначає Крачевнко на посади начальників і їх замів в області, то дивуватись не перестаєш взагалі. Мабуть перед цив теж питають, чи є хто з родичів у владі і зважує декларацію, щоб статки вражали уяву своєю «чесністю».
Не думаю, що це він робить самостійно, бо видна рука професіонала відбирати родовитих.
Вся інша «паства» робоча ніколи не розглядається на посади очільників, щоб не порушувати сімейні традиції.
13.08.2025 04:21 Відповісти
13.08.2025 04:21 Відповісти
Ви самі це збудували.
13.08.2025 04:33 Відповісти
13.08.2025 04:33 Відповісти
"Пацан" Пацкана не образить! Що у пацканіав "сімейний підряд"- видно одразу...Такий "незамінний" та "незадекларований" і потрібен...легше їм керувати,бо "рило у пуху"...Прикраси жінки",схожі" на бренди....Сам Пацкан -схожий на прокурора...По суті - корупціонер з стажем,який обдирав кілька областей, чесно носив долю наверх і це Новий Генпрокурор помітив! Такі люди завжди потрібні,особливо Новим Генпрокурора,щоб не пропасти з голоду....
13.08.2025 05:44 Відповісти
13.08.2025 05:44 Відповісти
Звідки у бабці стільки бабла? Може вкрала з якогось общака або з дотацій від путіна?
13.08.2025 05:54 Відповісти
13.08.2025 05:54 Відповісти
Глисти...
13.08.2025 06:07 Відповісти
13.08.2025 06:07 Відповісти
13.08.2025 06:17 Відповісти
13.08.2025 06:17 Відповісти
Країна мрії нелоха і його шобли поки його мусора умтроїли геноцид Українцям щоб він сидів у корита
13.08.2025 06:32 Відповісти
13.08.2025 06:32 Відповісти
..ролекс.. квартира за мільйон долярів . машина за 150 000 долярів . хатинка на лазурному березі середземного моря . рахунок в криптовалюті і вишенька на торті друга група інвалідності в 37 років --- це портрет нашого пересічного прокурора . НЕГАЙНО ПОТРІБНІ ПЕРЕВИБОРИ ВР І ПРЕЗИДЕНТА . негайно потрібен ЗАКОН про конфіскацію майна якщо посадовці будь якого рангу не можуть пояснити своє нерухоме і рухоме майно і грошей від тих ..патріотів.. вистачить і на зброю і на ********** і ********** з гончаровою і плинським не будуть клянчити в єдиному мудафоні на дрони і реби --- а як свайбують прокурори то піздєц . ільницький у львові погуляв на 1 000 000 лімон долярів було 800 гостей . був торт за 150 000 грн . розважали публіку дзі-дзьо . пономарьов . полякова --- отака ***** малята . любі хлопчики й дівчата
13.08.2025 06:35 Відповісти
13.08.2025 06:35 Відповісти
Не вигадуйте. Пересічні всього цього не мають. Тому і пересічні, тому саме їх посиійно переатестовують, а керівників цього щастя завжди законом звільняють від проходження переатестацій і проходження конкурсів. Це виключно.рабське діла, а не панів.
13.08.2025 06:57 Відповісти
13.08.2025 06:57 Відповісти
А хто стає керівниками не "успішні" пересічні, досить тільки пройтись під обласною прокуратурою і побачити який там автопарк авто на парковці. Посада такого рівня десь під млн у.е. то що можна потім чекати від нього при діяльності.
13.08.2025 11:15 Відповісти
13.08.2025 11:15 Відповісти
"Пацюкан".. Зевлада пацюків, серед них немає жодної гідної людини.
13.08.2025 06:55 Відповісти
13.08.2025 06:55 Відповісти
Є шанс, що це коли-небудь закінчиться? Яким повинен бути устрій держави, щоб ці пацюки в ній не виживали?
13.08.2025 06:58 Відповісти
13.08.2025 06:58 Відповісти
навряд,34 роки вже показали це,може бути лише гірше
13.08.2025 09:09 Відповісти
13.08.2025 09:09 Відповісти
А куди далі гірше чиновники менти прокурори митники податкова міграційна інші передають у спадок місця біля корита всі колишні чиновники партократи своїх дітей дітей родичів прилаштували як кажуть хоч дурне та своє зі сторони не візьмуть нікого і революції схоже даремно були ніхто систему не змінив в потрібно міняти кардинально все
13.08.2025 11:21 Відповісти
13.08.2025 11:21 Відповісти
ну і де ці всі дбр, набу , сап, і херова купа чіслених борців з корупцією !? Здається, що в цій країні тільки Бігус працює...., ще й безкоштовно.
13.08.2025 07:42 Відповісти
13.08.2025 07:42 Відповісти
Наврядчи безкоштовно. Скоріше за дуже дорого, як то кажуть....і пацканам не снилося.
13.08.2025 08:13 Відповісти
13.08.2025 08:13 Відповісти
"Нормальний" український прокурор. Незабаром стане "інвалідом", як усі прокурори, а в 40 оформить собі пенсію і далі буде працювати прокурором-інвалідом ,а бігусів на всих прокурорів не вистачить. Така вона" прокурорська "дійсність в Україні.
13.08.2025 08:04 Відповісти
13.08.2025 08:04 Відповісти
Ну і навіщо нести оцю ху...ню сівковича-гетьманцева, любителів ригів і аналів фесбешних? Ну, це просто брудне дно клозету.
Не підкажете скільки років вислу треба мати прокурору в США, НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ, ІТАЛІЇ, КАНАДИ...аби він мав право піти на СПЕЦІАЛЬНУ пенсію прокурора ПО ВИСЛУЗІ РОКІВ і чи є при цьому обмеження по віку? А, так, ще і який відсоток від зарплати складає його пенсія?
Я вам підкажу стаж для отриманя СПЕЦІПЛЬНОЇ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ НА ПОСАДІ ПРОКУРОРА може бути 15-20 років. Просто за 15 років відсоток пенсії від зарплати складає 60%, за 20 років -70%, за кожен рік понад 20 років стажу додають ще по 2% від зп. Максимальний розмір пенсії відсотка від зп не може перевищувати 80%. Чому так? Тому, що будь яка пенсія в цивілізованому суспільстві щалежитб від стажу роботу, суми сплачених податків, розміру зарплати і складності і спец вимог, необхідних знань і кваліфікації до роботи на тій чи іншій посаді. А не від кончених консерв фсб і криміналітету у владі, і тмм більше пенсія не залежить від заздрощів інших, бо кожен може вивчитись і статим тим ким забажає.бути.
13.08.2025 08:25 Відповісти
13.08.2025 08:25 Відповісти
Ок як прокурори на пенсії вищого рангу, мають вказані в пенсії декларації по 1.6 млн - 2.7 млн на рік? Згідно ваши нарахувань ніяк не виходить. Причому там в списках були 41 річні.
13.08.2025 11:20 Відповісти
13.08.2025 11:20 Відповісти
А что такого,карьеру делают хабарями,заплатил гену положенный тариф - поднялся,для кого это секрет?
13.08.2025 08:20 Відповісти
13.08.2025 08:20 Відповісти
Звичайний український прокурВОР.
Нічим не гірший від усіх інших.
13.08.2025 08:47 Відповісти
13.08.2025 08:47 Відповісти
Лож, ...издежь, провокація... подивіться на цю милу морду, то він і пряника із бабиного комду без дозволу не візьме. Чеснєйшій парэнь.
13.08.2025 08:59 Відповісти
13.08.2025 08:59 Відповісти
А як ще мафія має жити? В бідності і простоті?
13.08.2025 09:12 Відповісти
13.08.2025 09:12 Відповісти
на Закарпатті прокурори в золоті купаються, є з чого взяти - ліс, рубка та вивіз, оборутки з дорогущою землею в заповідних зонах, будівництва санаторіїв, готелів в природоохоронних зонах, в кінці кінців митниця і шляхи в ЄС, ухилянти.
13.08.2025 09:56 Відповісти
13.08.2025 09:56 Відповісти
стати в чергу щоб увійти в касту прокурорів 10тис $
13.08.2025 10:02 Відповісти
13.08.2025 10:02 Відповісти
Не країна, а мафіозна клоака. Завжди такою була, але при інших президентах тварюки хоч якісь берега мали, а тепер, у війну, геть охаміли - відкрито дерибанять країну і сцють бидлу в очі. Країна мрій для зеленої шобли, не для залишків українців, звісно.
13.08.2025 10:58 Відповісти
13.08.2025 10:58 Відповісти
Надоїли ці віслюки від прокуратури! Складається враження що ці Авгієві конюшні вже неможливо почистити. Хіба що в Україні новий Геракл знайдеться...
13.08.2025 11:15 Відповісти
13.08.2025 11:15 Відповісти
Бабуся любить гарне житло...
13.08.2025 11:19 Відповісти
13.08.2025 11:19 Відповісти
 
 