Квартири в елітному ЖК оформлені на бабусю, Rolex і Cartier дружини та майже пуста декларація: Bihus.Info з’ясували, як живе новий прокурор Закарпаття Пацкан. ВIДЕО
Новопризначений керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан проживає в елітній нерухомості, яка оформлена на бабусю його дружини.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Родинні зв'язки та призначення очільником прокуратури Закарпаття
Новий генпрокурор Руслан Кравченко призначив Мирослава Пацкана на посаду начальника прокуратури Закарпатської області в липні цьогоріч.
Він раніше працював в прокуратурах різних областей: був прокурором Ірпеня, заступником прокурора Рівненської області, першим заступником прокурора Житомирської області, а з 2021 року перейшов до прокуратури Київської області. Остання посада перед підвищенням - перший заступник голови Бориспільської обласної прокуратури.
Тесть Пацкана - ексначальник відділу прокуратури Києва Василь Смітюх, який раніше фігурував у журналістському розслідуванні про дерибан. Смітюха також ловили п’яним за кермом автомобіля брата - депутата-регіонала Григорія Смітюха.
Батько прокурора донедавна очолював Ужгородську податкову інспекцію, а зараз є там заступником голови.
Майже порожня декларація та елітна нерухомість родичів
Журналісти зазначають, що сам Пацкан у декларації має лише автомобіль Toyota Camry 2023 року і раніше інвестував в недобуд у Києві, зведення якого зараз на паузі.
Однак тесть і теща володіють будинком на 700 кв.м у престижному Козині під Києвом, а батьки прокурора живуть у будинку площею 450 кв.м в Ужгороді.
Згідно з декларацією, подружжя Пацканів мешкає у двох квартирах у престижному житловому комплексі на Печерську в Києві. Журналісти дізналися, що ці квартири оформлені на бабусю дружини.
За словами очільника прокуратури Закарпаття, бабуся дружини раніше продала свою стару квартиру в Києві, щоб проінвестувати у купівлю двох новіших, де згодом і оселилася сімʼя прокурора. Журналісти з’ясували, що цю стару квартиру бабуся отримала у подарунок лише за місяць до її продажу.
Незадекларовані Rolex і Cartier дружини
Під час перевірки його біографії журналісти звернули увагу на Instagram-сторінку ужгородського магазину брендового одягу, який належить дружині прокурора - Наталії Пацкан.
На фото, де Наталія Пацкан рекламує товари, на ній видно два годинники, схожі на Rolex Datejust та Cartier вартістю щонайменше по $8 тисяч кожен, а також каблучку, подібну до Cartier, ціна якої може сягати $11 тисяч.
Цікаво, що жодної з цих прикрас у декларації Пацкана немає.
У коментарі журналістам Пацкан заявив, що ці прикраси є просто схожими на відомі бренди, та були привезені із Китаю.
"Це фабричний Китай, який схожий на відомі бренди",- заявив посадовець.
Водночас після звернення журналістів із запитом до Пацкана, частина фото, на яких його дружина демонструє дорогі годинники та каблучку, зникли з Instagram-сторінки бутіка.
Детальніше дивіться тут:
Нагадаємо, що також у розслідуванні Bihus.Info йдеться про те, що родичі нового прокурора Вінницької області Олега Ткаленка за час його роботи в прокуратурі Київщини придбали кілька об'єктів нерухомості в Києві загальною вартістю понад мільйон доларів.
Мабуть , тільки після повішання 😡
стати.
А хотів він тоді стати священником, бо в містечку був красивий храм, де завжди було багатолюдно і святково, затишно. Тільки там він ніколи не бачив щоб люди сварилися.
Коли йому виповнилось 16 років пішов він до батюшки питати як стати священником?
Батюшка посадив його навпроти себе, все вислухав і спитав, чи є хто в його родині священиком? Отримавши відповідь, що немає, він сказав хлопцю, що не бути йому священиком, бо не буде де йому служити, тому, що в кожного священника є свій син, який буде служити у церкві батька.
Дуже ця ситуація схожа на те хто може очолити уряд, хто може стати депутатом, хто може стати міністром, головним лікарем.....очільниками інших органів влади, прокуратури в тому числі.
Якщо подивитись кого призначає Крачевнко на посади начальників і їх замів в області, то дивуватись не перестаєш взагалі. Мабуть перед цив теж питають, чи є хто з родичів у владі і зважує декларацію, щоб статки вражали уяву своєю «чесністю».
Не думаю, що це він робить самостійно, бо видна рука професіонала відбирати родовитих.
Вся інша «паства» робоча ніколи не розглядається на посади очільників, щоб не порушувати сімейні традиції.
Не підкажете скільки років вислу треба мати прокурору в США, НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ, ІТАЛІЇ, КАНАДИ...аби він мав право піти на СПЕЦІАЛЬНУ пенсію прокурора ПО ВИСЛУЗІ РОКІВ і чи є при цьому обмеження по віку? А, так, ще і який відсоток від зарплати складає його пенсія?
Я вам підкажу стаж для отриманя СПЕЦІПЛЬНОЇ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ НА ПОСАДІ ПРОКУРОРА може бути 15-20 років. Просто за 15 років відсоток пенсії від зарплати складає 60%, за 20 років -70%, за кожен рік понад 20 років стажу додають ще по 2% від зп. Максимальний розмір пенсії відсотка від зп не може перевищувати 80%. Чому так? Тому, що будь яка пенсія в цивілізованому суспільстві щалежитб від стажу роботу, суми сплачених податків, розміру зарплати і складності і спец вимог, необхідних знань і кваліфікації до роботи на тій чи іншій посаді. А не від кончених консерв фсб і криміналітету у владі, і тмм більше пенсія не залежить від заздрощів інших, бо кожен може вивчитись і статим тим ким забажає.бути.
Нічим не гірший від усіх інших.