Родичі нового прокурора Вінниччини Ткаленка, якого Татаров кликав на день народження, накупили нерухомості в Києві на понад $1 млн, - Bihus.info. ВIДЕО

Родичі нового прокурора Вінницької області Олега Ткаленка за час його роботи в прокуратурі Київщини придбали кілька об'єктів нерухомості в Києві загальною вартістю понад мільйон доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Професійний шлях та зв'язки з Татаровим

Новий генпрокурор Руслан Кравченко призначив Ткаленка керувати прокуратурою Вінницької області у липні 2025 року. До цього ж він довгий час був заступником керівника Київської обласної прокуратури.



Олег Ткаленко

Журналісти Bihus.Info зазначають, що раніше про Ткаленка вже згадували в медіа. У 2021 році "Українська правда" помітила тодішнього заступника прокурора Київщини серед гостей на святкуванні дня народження заступника керівника ОП Олега Татарова.

У відповіді на запит Bihus.Info Ткаленко підтвердив, що підтримував стосунки з Татаровим по робочим питанням, коли останній працював у правоохоронних органах. Однак нині, за його словами, вони нібито "не перетинаються у професійній сфері".

Елітна столична нерухомість родичів із Шостки

У розслідуванні йдеться, що за період роботи Ткаленка в Київській обласній прокуратурі, його родичі з Шостки, які мають там локальну мережу супермаркетів "Оксана", активно інвестували в квартири та паркомісця у престижних житлових комплексах столиці - "Metropole", "Trinity" та "Панорама на Печерську".

Йдеться про родину Овсепян.

"Овсепяни і Ткаленки одне одному не зовсім чужі, точніше, зовсім не чужі. Оксана Овсепян - сестра дружини прокурора", - розповіли журналісти.

За даними розслідувачів, родина Овсепян, у різні роки давала сім'ї Ткаленка користуватися своїми автомобілями і квартирами.

У декларації Ткаленка за 2020 рік зазначено, що Овсепяни дозволили його родині жити у квартирі племінника на 120 кв. м у новому ЖК в Сумах, потім - у своїй квартирі в Києві, а також користуватися своїм автомобілем Renault.

У 2022 році Овсепяни навіть позичили два мільйони гривень на купівлю нового BMW X5 дружині прокурора. А в 2023 році 22-річна племінниця Ткаленків дала дружині прокурора в користування свою нову Audi Q4. Ці факти згодом зникли з декларацій прокурора

Журналісти висловили сумнів, що прибутків бізнесу Овсепянів у прифронтовому місті вистачило б на таку кількість нерухомості в столиці.

"Майже вся столична нерухомість цієї родини, яка веде свій локальний бізнес на Сумщині і зареєстрована на Сумщині, була куплена під час перебування Ткаленка на Київщині… Сумщина переживає часткову окупацію. Сюди регулярно прилітає взагалі чи не все, чим росіяни можуть атакувати. І локальні бізнесмени звідси вирішують, що прийшов час купувати нерухомість у Києві, де паралельно трудиться Ткаленко… За останні три роки в Києві накупилося квартира і два паркомісця в ЖК Панорама на Печерську. Є також квартира і два паркомісця в елітному ЖК на Печерську Метрополь. Не обійшлося і без квартири та паркомісця в одному із найдорожчих ЖК Києва Триніті. Ну і нерухомість на Васильківській, де живе падчерка Ткаленка", - розповіли журналісти Bihus.Info.

Однак сам Ткаленко у відповідь на запитання журналістів заявив, що сукупний обіг мережі супермаркетів Овсепянів за 2022-й і 2024-й роки становив 600 млн грн.

"Наприклад, уся мережа Novus, яка працює не тільки в Шостці, а й по всій країні, у 2024-му вийшла на виручку у 29 млрд грн. Чистий прибуток був майже в 60 разів меншим, 500 із гаком мільйонів. Але якщо керуватися такою ж формулою, то прибутку навряд чи вистачило б навіть на якусь одну зі скуплених квартир у Києві. Тож, або мережа магазинчиків у місті, яке безперервно атакують росіяни і звідки масово виїжджають люди зламала шаблони і виявилася "золотою", або справа все ж у прокурорській посаді Ткаленка", - сказали журналісти.

Справи батька прокурора різко пішли вгору

Журналісти також зазначають, що після призначення Ткаленка на топпосаду в прокуратурі Київської області, справи пішли різко вгору і в його батька. За час перебування Олега Ткаленка на Київщині, у його батька зʼявились і велика трикімнатна квартира в Києві, якою користується сам прокурор, і будинок в елітному котеджному містечку "Gold Fish".

У Bihus.іnfo зазначили, що в останні роки батько Ткаленка працював в різних комунальних підприємства в Сумах і зарплати комунальника очевидно не вистачило б на придбання нерухомості в Києві.

Прокурор у відповіді журналістам заявив, що "до роботи в комунальних підприємствах його батько займався підприємницькою діяльністю, а тому й нібито зумів зібрати близько 17 мільйонів гривень на київські покупки".

Нагадаємо, що у лютому 2025 року журналісти скерували запит до НАЗК, НАБУ та ДБР щодо перевірки способу життя родини Ткаленка, який на той момент обіймав посаду заступника прокурора Київської обласної прокуратури. Родина прокурора придбала під час війни дві коштовні автівки.

