Родичі нового прокурора Вінниччини Ткаленка, якого Татаров кликав на день народження, накупили нерухомості в Києві на понад $1 млн, - Bihus.info. ВIДЕО

Родичі нового прокурора Вінницької області Олега Ткаленка за час його роботи в прокуратурі Київщини придбали кілька об'єктів нерухомості в Києві загальною вартістю понад мільйон доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Професійний шлях та зв'язки з Татаровим

Новий генпрокурор Руслан Кравченко призначив Ткаленка керувати прокуратурою Вінницької області у липні 2025 року. До цього ж він довгий час був заступником керівника Київської обласної прокуратури.

ткаленко
Олег Ткаленко 

Журналісти Bihus.Info зазначають, що раніше про Ткаленка вже згадували в медіа. У 2021 році "Українська правда" помітила тодішнього заступника прокурора Київщини серед гостей на святкуванні дня народження заступника керівника ОП Олега Татарова.

У відповіді на запит Bihus.Info Ткаленко підтвердив, що підтримував стосунки з Татаровим по робочим питанням, коли останній працював у правоохоронних органах. Однак нині, за його словами, вони нібито "не перетинаються у професійній сфері".

Елітна столична нерухомість родичів із Шостки

У розслідуванні йдеться, що за період роботи Ткаленка в Київській обласній прокуратурі, його родичі з Шостки, які мають там локальну мережу супермаркетів "Оксана", активно інвестували в квартири та паркомісця у престижних житлових комплексах столиці - "Metropole", "Trinity" та "Панорама на Печерську".

нерухомість

Йдеться про родину Овсепян. 

"Овсепяни і Ткаленки одне одному не зовсім чужі, точніше, зовсім не чужі. Оксана Овсепян - сестра дружини прокурора", - розповіли журналісти.

За даними розслідувачів, родина Овсепян, у різні роки давала сім'ї Ткаленка користуватися своїми автомобілями і квартирами.

У декларації Ткаленка за 2020 рік зазначено, що Овсепяни дозволили його родині жити у квартирі племінника на 120 кв. м у новому ЖК в Сумах, потім - у своїй квартирі в Києві, а також користуватися своїм автомобілем Renault.

нерухомість

нерухомість

У 2022 році Овсепяни навіть позичили два мільйони гривень на купівлю нового BMW X5 дружині прокурора. А в 2023 році 22-річна племінниця Ткаленків дала дружині прокурора в користування свою нову Audi Q4. Ці факти згодом зникли з декларацій прокурора

Журналісти висловили сумнів, що прибутків бізнесу Овсепянів у прифронтовому місті вистачило б на таку кількість нерухомості в столиці.

"Майже вся столична нерухомість цієї родини, яка веде свій локальний бізнес на Сумщині і зареєстрована на Сумщині, була куплена під час перебування Ткаленка на Київщині… Сумщина переживає часткову окупацію. Сюди регулярно прилітає взагалі чи не все, чим росіяни можуть атакувати. І локальні бізнесмени звідси вирішують, що прийшов час купувати нерухомість у Києві, де паралельно трудиться Ткаленко… За останні три роки в Києві накупилося квартира і два паркомісця в ЖК Панорама на Печерську. Є також квартира і два паркомісця в елітному ЖК на Печерську Метрополь. Не обійшлося і без квартири та паркомісця в одному із найдорожчих ЖК Києва Триніті. Ну і нерухомість на Васильківській, де живе падчерка Ткаленка", - розповіли журналісти Bihus.Info.

Однак сам Ткаленко у відповідь на запитання журналістів заявив, що сукупний обіг мережі супермаркетів Овсепянів за 2022-й і 2024-й роки становив 600 млн грн.

"Наприклад, уся мережа Novus, яка працює не тільки в Шостці, а й по всій країні, у 2024-му вийшла на виручку у 29 млрд грн. Чистий прибуток був майже в 60 разів меншим, 500 із гаком мільйонів. Але якщо керуватися такою ж формулою, то прибутку навряд чи вистачило б навіть на якусь одну зі скуплених квартир у Києві. Тож, або мережа магазинчиків у місті, яке безперервно атакують росіяни і звідки масово виїжджають люди зламала шаблони і виявилася "золотою", або справа все ж у прокурорській посаді Ткаленка", - сказали журналісти.

Справи батька прокурора різко пішли вгору

Журналісти також зазначають, що після призначення Ткаленка на топпосаду в прокуратурі Київської області, справи пішли різко вгору і в його батька. За час перебування Олега Ткаленка на Київщині, у його батька зʼявились і велика трикімнатна квартира в Києві, якою користується сам прокурор, і будинок в елітному котеджному містечку "Gold Fish".

нерухомість

У Bihus.іnfo зазначили, що в останні роки батько Ткаленка працював в різних комунальних підприємства в Сумах і зарплати комунальника очевидно не вистачило б на придбання нерухомості в Києві.

Прокурор у відповіді журналістам заявив, що "до роботи в комунальних підприємствах його батько займався підприємницькою діяльністю, а тому й нібито зумів зібрати близько 17 мільйонів гривень на київські покупки".

Детальніше дивіться тут:

Нагадаємо, що у лютому 2025 року журналісти скерували запит до НАЗК, НАБУ та ДБР щодо перевірки способу життя родини Ткаленка, який на той момент обіймав посаду заступника прокурора Київської обласної прокуратури. Родина прокурора придбала під час війни дві коштовні автівки.

Читайте також: Прокурор Малєєв пояснив житло, показане у "Супермамі": будинок для зйомок надали родичі

Вінницька область (1063) розслідування (2294) прокурор (641) незаконне збагачення (204)


Ну и где финмон ? тут в банке за пару тысяч лишних он тут как тут, а у этих лядей на миллионы покупки - и тишина...
12.08.2025 23:49
Розстрілювати потрібно. В країні війна, хлопці просять дрони бо фронт рухнув а виродки у владі розкрадають мільярди і купують будинки і люксові автомобілі. Невже не можна було на час війни заборонити продаж і купівлю дорогої нерухомості і автомобілів? Після війни знову з'ясується що ті хто воював оказались нізчим а заброньовані все скупили.
13.08.2025 00:31
12.08.2025 23:47
Клятий Порошенко!
12.08.2025 23:37
кляті ухилянти!
13.08.2025 01:58
Мєдвєдев, ти? Тут не наливають
13.08.2025 08:29
Останнім професійним і сильним фахівцем на посаді генпокурора був Шокін. Крапка. Далі суцільне рідке лайно яке текло по течії в каналізаційних трубах владних кабінетів.
13.08.2025 09:15
так, цей барига ніяк не наїсться!
13.08.2025 09:31
бідують зельоні гниди
12.08.2025 23:39
І не кажіть. Залишилось їм ще людей їсти і пити молоко породіль.
Огидні вони всі невимовно.
Але треба визнати, що так само огидні всі так звані реформи, які виявились фуфлом і розводняком. Бо рядових тягали з конкурсів на конкурси, а оцю блдоту з очільників завжди законами звільняли від всіх цих пооцедур, от і знов звільнили вже остаточно. І зто це робив? Свідомо це робили депусрати, бо кожен бачив себе або свого кореша чі родича на посадах керівних і пхав їх саме на ці посади, аби кінчені дебіли, як і вони самі, займали жирні місця і коли треба рятували їх сраки і статки.
Щодо до всемогутнього татарова, то воно мене вже.реально бісить. Ну, який він всемогутній і який він «атец радной» силовикам, суддям та прокурорам?
Ви це серйозно?
Не смішіть.мої тапки)
Тобто оцей Біг-Боооооссссссс дозволяє третьяковій, цьому матрацу рихлому з клопами старими і протухлими в середині та гетьманцеву, мудаку, ган...ну штопаному, якого зневажає весь народ, знищувати і обсирати всіх силовиків, а найбільше глумитися над прокурорами і генпрокурором прямо онлайн і привселюдно?)))
Не разганяйте його як ваговика, якщо третьякова з клопами пердить в його бік, а гетьманцев плює в очі ставленикам, начеб то, татарова. Він хіба що в снах Зе, ганяється за кадировцями і то наздогнати не може.
13.08.2025 09:30
12.08.2025 23:47
Ну и где финмон ? тут в банке за пару тысяч лишних он тут как тут, а у этих лядей на миллионы покупки - и тишина...
12.08.2025 23:49
То вони щоб не потрапити на "штурм Варшави". Побудують фортецю, оборонні споруди
13.08.2025 00:05
Начасі вде вішати..
13.08.2025 00:06
Це не якийсь вшивий ткаленко. Це внутрішня політика Президента України Володимира Олександровича Зеленського і особисто його кадрова політика! Яка ж воно гнида!
13.08.2025 00:11
Вони не при голобородькові почали так жити, ця система родом ще з совка. І жоден президент не захотів її поламати, тому що вона - зручний інструмент. Та й сам "інструмент" завжди готовий прислуговувати будь-якій владі. Отакий ось симбіоз...
Те саме стосується й інших структур - МВС, СБУ, ДБР і т.д.
13.08.2025 08:34
Все вірно написали.Але ж як красиво Голобородько розвів лошар обіцяючи з цим покінчити!!!
Хтось з адептів зеклоунади може назвати хоч одну спробу найвеличнішого мудака почати щось робити ?
13.08.2025 10:44
Марні очікування, такі радикальні зміни можна лише обіцяти.
Людям подобається.
13.08.2025 11:05
Портновський до портновського!!
РигоАНАЛИ, будували цей безПравовий схематоз, на десятиліття, аж воно, он, як для ригів вийшло!!! Але ж, помічники «ригів», сидять в ОПУ…
Мертвечук з бакановим, можуть поіменно, аж до міста-райцентру, їх назвати, усіх по призвіщам і поганялам!!
Та і татаров, добре з єрмаком, їх знають!
13.08.2025 00:13
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
13.08.2025 01:38
Треба було всю цю зс¥чену під@расню повирізати під час Майдану, а Сашка Білого - у президенти.
13.08.2025 00:13
Авакян - рідкісна слизька і падлюча українофобська гнида, як і його вилупок.
13.08.2025 00:48
Розстрілювати потрібно. В країні війна, хлопці просять дрони бо фронт рухнув а виродки у владі розкрадають мільярди і купують будинки і люксові автомобілі. Невже не можна було на час війни заборонити продаж і купівлю дорогої нерухомості і автомобілів? Після війни знову з'ясується що ті хто воював оказались нізчим а заброньовані все скупили.
13.08.2025 00:31
Так ви ж бачите, яка закавика: військові-блогери ледь не щодня накидають на вас і мене (те, що вони нас не знають - це опустимо). Мовляв, це ми винні, бо ба - на Валу в Києві в "Пузату хату" зайшов. А до таких вони не звертаються. Ну по людські я розумію, бо може "щось статися" раптово. Таких вони бояться
13.08.2025 01:27
2024
Задекларувавший годинники за ціною квартири Гетманцев пояснив, чому в українців стає менше грошей та зростає безробіття
2025
Гетманцев: В Україні рівень бідності зріс удвічі від початку війни
13.08.2025 00:33
На дідька народу утримувати за бюджетні кошти усілякі НАБУ, САП та інші БЕБи, коли є активний журналістський корпус. Поки існує вільна журналістика, доти існуватиме демократія. Дякуємо за вашу невтомну працю, шановні захисники справедливості !!!
13.08.2025 00:36
Ухилянти - ганьба нації.
13.08.2025 01:14
Ось це - справжня велич.
13.08.2025 02:05
Вот этих вот всех родственников и им подобных расстрелять с конфискацией имущества. Меня назначить народным ответственным исполнителем.
13.08.2025 02:11
Є така професія - "родіну расхісчать"...
13.08.2025 02:25
Ось у кого треба донати збирати а не з тих у кого з/п 15-20к гривень, не кажучи про пенсіонерів.
Скільки є цих кровопивць на "тілі" України, й наче війна - треба згуртуватись на час війни..... та ніх7я їх не отямить вже, виправити таких неможливо від слова ЗОВСІМ.
13.08.2025 02:29
Яке щастя, що це тільки поодинокі і не системні випадки
13.08.2025 04:29
Прокурорчики в саязці с нелохом , тому їм війна як мати рідна
13.08.2025 06:37
Порошенко, да коли ти вже вгамуєшся....
13.08.2025 06:58
Ви ще наших містячкових царьків не бачили. Гнойсман з Моргуновим і їхнею шоблою обікрали і обкрадають все місто багато років. Більш корумповане місто найти важко. А тепер ще оце зелене лайно в довісок. Вінниці пи....да!
13.08.2025 07:11
вийна рано чи пизно закиньчиться зброя буле на руках перестриляють це шобло все
13.08.2025 07:28
Музичко спробував, і система його "з'їла". Вважаєте, це випадково штат МВС не скоротився, а СБУ-шників ще 10 000 набирають? Це при тому, що кількість населення дуже суттєво зменшилася. Смарагдові виродки просто так самі не підуть з влади, бо дорога для них одна - в буцегарню і в тюрму.
13.08.2025 08:42
Звідки нерухоміть така...убогий??? Дек.. то ми з татарчонком чеченців добивали на Банковій....Дек..у одно чечена була чекова книжка на 500 млн доллярів..
13.08.2025 07:30
Тема "інвалідності" зовсім не розкрита. Мабуть теж пенсію отримує?
13.08.2025 08:38
От так, Порох мілко плаває в порівнянні із Z- командою!
13.08.2025 09:12
 
 