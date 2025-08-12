РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12346 посетителей онлайн
Новости Состояние прокуроров
4 259 43

Родственники нового прокурора Винницкой области Ткаленко, которого Татаров пригласил на день рождения, купили недвижимости в Киеве на более чем $1 млн, - Bihus.info. ВИДЕО

Родственники нового прокурора Винницкой области Олега Ткаленко за время его работы в прокуратуре Киевщины приобрели несколько объектов недвижимости в Киеве общей стоимостью более миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Профессиональный путь и связи с Татаровым

Новый генпрокурор Руслан Кравченко назначил Ткаленко руководить прокуратурой Винницкой области в июле 2025 года. До этого же он долгое время был заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры.

ткаленко
Олег Ткаленко

Журналисты Bihus.Info отмечают, что ранее о Ткаленко уже упоминали в медиа. В 2021 году "Украинская правда" заметила тогдашнего заместителя прокурора Киевщины среди гостей на праздновании дня рождения заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

В ответе на запрос Bihus.Info Ткаленко подтвердил, что поддерживал отношения с Татаровым по рабочим вопросам, когда последний работал в правоохранительных органах. Однако сейчас, по его словам, они якобы "не пересекаются в профессиональной сфере".

Элитная столичная недвижимость родственников из Шостки

В расследовании говорится, что за период работы Ткаленко в Киевской областной прокуратуре, его родственники из Шостки, которые имеют там локальную сеть супермаркетов "Оксана", активно инвестировали в квартиры и паркоместа в престижных жилых комплексах столицы - "Metropole", "Trinity" и "Панорама на Печерске".

недвижимость

Речь идет о семье Овсепян.

"Овсепяны и Ткаленко друг другу не совсем чужие, точнее, совсем не чужие. Оксана Овсепян - сестра жены прокурора", - рассказали журналисты.

По данным расследователей, семья Овсепян, в разные годы давала семье Ткаленко пользоваться своими автомобилями и квартирами.

В декларации Ткаленко за 2020 год указано, что Овсепяны позволили его семье жить в квартире племянника на 120 кв. м в новом ЖК в Сумах, затем - в своей квартире в Киеве, а также пользоваться своим автомобилем Renault.

недвижимость

недвижимость

В 2022 году Овсепяны даже одолжили два миллиона гривен на покупку нового BMW X5 жене прокурора. А в 2023 году 22-летняя племянница Ткаленко дала жене прокурора в пользование свою новую Audi Q4. Эти факты впоследствии исчезли из деклараций прокурора.

Журналисты выразили сомнение, что доходов бизнеса Овсепянов в прифронтовом городе хватило бы на такое количество недвижимости в столице.

"Почти вся столичная недвижимость этой семьи, которая ведет свой локальный бизнес на Сумщине и зарегистрирована на Сумщине, была куплена во время пребывания Ткаленко на Киевщине... Сумщина переживает частичную оккупацию. Сюда регулярно прилетает вообще чуть ли не все, чем россияне могут атаковать. И локальные бизнесмены отсюда решают, что пришло время покупать недвижимость в Киеве, где параллельно трудится Ткаленко... За последние три года в Киеве накупилось квартира и два паркоместа в ЖК Панорама на Печерске. Есть также квартира и два паркоместа в элитном ЖК на Печерске Метрополь. Не обошлось и без квартиры и паркоместа в одном из самых дорогих ЖК Киева Тринити. Ну и недвижимость на Васильковской, где живет падчерица Ткаленко", - рассказали журналисты Bihus.Info.

Однако сам Ткаленко в ответ на вопрос журналистов заявил, что совокупный оборот сети супермаркетов Овсепянов за 2022-й и 2024-й годы составил 600 млн грн.

"Например, вся сеть Novus, которая работает не только в Шостке, но и по всей стране, в 2024-м вышла на выручку в 29 млрд грн. Чистая прибыль была почти в 60 раз меньше, 500 с лишним миллионов. Но если руководствоваться такой же формулой, то прибыли вряд ли хватило бы даже на какую-то одну из скупленных квартир в Киеве. Поэтому, или сеть магазинчиков в городе, который непрерывно атакуют россияне и откуда массово выезжают люди сломала шаблоны и оказалась "золотой", или дело все же в прокурорской должности Ткаленко", - сказали журналисты.

Дела отца прокурора резко пошли вверх

Журналисты также отмечают, что после назначения Ткаленко на топ-должность в прокуратуре Киевской области, дела пошли резко вверх и у его отца. За время пребывания Олега Ткаленко на Киевщине, у его отца появились и большая трехкомнатная квартира в Киеве, которой пользуется сам прокурор, и дом в элитном коттеджном городке "Gold Fish".

недвижимость

В Bihus.info отметили, что в последние годы отец Ткаленко работал в различных коммунальных предприятия в Сумах и зарплаты коммунальщика очевидно не хватило бы на приобретение недвижимости в Киеве.

Прокурор в ответе журналистам заявил, что "до работы в коммунальных предприятиях его отец занимался предпринимательской деятельностью, а потому и якобы сумел собрать около 17 миллионов гривен на киевские покупки".

Подробнее смотрите здесь:

Напомним, что в феврале 2025 года журналисты направили запрос в НАПК, НАБУ и ГБР по проверке образа жизни семьи Ткаленко, который на тот момент занимал должность заместителя прокурора Киевской областной прокуратуры. Семья прокурора приобрела во время войны две ценные машины.

Читайте также: Прокурор Малеев объяснил жилье, показанное в "Супермаме": дом для съемок предоставили родственники

Автор: 

Винницкая область (1077) расследование (3064) прокурор (1146) незаконное обогащение (154)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Ну и где финмон ? тут в банке за пару тысяч лишних он тут как тут, а у этих лядей на миллионы покупки - и тишина...
показать весь комментарий
12.08.2025 23:49 Ответить
+8
Розстрілювати потрібно. В країні війна, хлопці просять дрони бо фронт рухнув а виродки у владі розкрадають мільярди і купують будинки і люксові автомобілі. Невже не можна було на час війни заборонити продаж і купівлю дорогої нерухомості і автомобілів? Після війни знову з'ясується що ті хто воював оказались нізчим а заброньовані все скупили.
показать весь комментарий
13.08.2025 00:31 Ответить
+6
показать весь комментарий
12.08.2025 23:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клятий Порошенко!
показать весь комментарий
12.08.2025 23:37 Ответить
кляті ухилянти!
показать весь комментарий
13.08.2025 01:58 Ответить
Мєдвєдев, ти? Тут не наливають
показать весь комментарий
13.08.2025 08:29 Ответить
Останнім професійним і сильним фахівцем на посаді генпокурора був Шокін. Крапка. Далі суцільне рідке лайно яке текло по течії в каналізаційних трубах владних кабінетів.
показать весь комментарий
13.08.2025 09:15 Ответить
так, цей барига ніяк не наїсться!
показать весь комментарий
13.08.2025 09:31 Ответить
бідують зельоні гниди
показать весь комментарий
12.08.2025 23:39 Ответить
І не кажіть. Залишилось їм ще людей їсти і пити молоко породіль.
Огидні вони всі невимовно.
Але треба визнати, що так само огидні всі так звані реформи, які виявились фуфлом і розводняком. Бо рядових тягали з конкурсів на конкурси, а оцю блдоту з очільників завжди законами звільняли від всіх цих пооцедур, от і знов звільнили вже остаточно. І зто це робив? Свідомо це робили депусрати, бо кожен бачив себе або свого кореша чі родича на посадах керівних і пхав їх саме на ці посади, аби кінчені дебіли, як і вони самі, займали жирні місця і коли треба рятували їх сраки і статки.
Щодо до всемогутнього татарова, то воно мене вже.реально бісить. Ну, який він всемогутній і який він «атец радной» силовикам, суддям та прокурорам?
Ви це серйозно?
Не смішіть.мої тапки)
Тобто оцей Біг-Боооооссссссс дозволяє третьяковій, цьому матрацу рихлому з клопами старими і протухлими в середині та гетьманцеву, мудаку, ган...ну штопаному, якого зневажає весь народ, знищувати і обсирати всіх силовиків, а найбільше глумитися над прокурорами і генпрокурором прямо онлайн і привселюдно?)))
Не разганяйте його як ваговика, якщо третьякова з клопами пердить в його бік, а гетьманцев плює в очі ставленикам, начеб то, татарова. Він хіба що в снах Зе, ганяється за кадировцями і то наздогнати не може.
показать весь комментарий
13.08.2025 09:30 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 23:47 Ответить
Ну и где финмон ? тут в банке за пару тысяч лишних он тут как тут, а у этих лядей на миллионы покупки - и тишина...
показать весь комментарий
12.08.2025 23:49 Ответить
То вони щоб не потрапити на "штурм Варшави". Побудують фортецю, оборонні споруди
показать весь комментарий
13.08.2025 00:05 Ответить
Начасі вде вішати..
показать весь комментарий
13.08.2025 00:06 Ответить
Це не якийсь вшивий ткаленко. Це внутрішня політика Президента України Володимира Олександровича Зеленського і особисто його кадрова політика! Яка ж воно гнида!
показать весь комментарий
13.08.2025 00:11 Ответить
Вони не при голобородькові почали так жити, ця система родом ще з совка. І жоден президент не захотів її поламати, тому що вона - зручний інструмент. Та й сам "інструмент" завжди готовий прислуговувати будь-якій владі. Отакий ось симбіоз...
Те саме стосується й інших структур - МВС, СБУ, ДБР і т.д.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:34 Ответить
Портновський до портновського!!
РигоАНАЛИ, будували цей безПравовий схематоз, на десятиліття, аж воно, он, як для ригів вийшло!!! Але ж, помічники «ригів», сидять в ОПУ…
Мертвечук з бакановим, можуть поіменно, аж до міста-райцентру, їх назвати, усіх по призвіщам і поганялам!!
Та і татаров, добре з єрмаком, їх знають!
показать весь комментарий
13.08.2025 00:13 Ответить
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
показать весь комментарий
13.08.2025 01:38 Ответить
Треба було всю цю зс¥чену під@расню повирізати під час Майдану, а Сашка Білого - у президенти.
показать весь комментарий
13.08.2025 00:13 Ответить
Авакян - рідкісна слизька і падлюча українофобська гнида, як і його вилупок.
показать весь комментарий
13.08.2025 00:48 Ответить
Розстрілювати потрібно. В країні війна, хлопці просять дрони бо фронт рухнув а виродки у владі розкрадають мільярди і купують будинки і люксові автомобілі. Невже не можна було на час війни заборонити продаж і купівлю дорогої нерухомості і автомобілів? Після війни знову з'ясується що ті хто воював оказались нізчим а заброньовані все скупили.
показать весь комментарий
13.08.2025 00:31 Ответить
Так ви ж бачите, яка закавика: військові-блогери ледь не щодня накидають на вас і мене (те, що вони нас не знають - це опустимо). Мовляв, це ми винні, бо ба - на Валу в Києві в "Пузату хату" зайшов. А до таких вони не звертаються. Ну по людські я розумію, бо може "щось статися" раптово. Таких вони бояться
показать весь комментарий
13.08.2025 01:27 Ответить
2024
Задекларувавший годинники за ціною квартири Гетманцев пояснив, чому в українців стає менше грошей та зростає безробіття
2025
Гетманцев: В Україні рівень бідності зріс удвічі від початку війни
показать весь комментарий
13.08.2025 00:33 Ответить
На дідька народу утримувати за бюджетні кошти усілякі НАБУ, САП та інші БЕБи, коли є активний журналістський корпус. Поки існує вільна журналістика, доти існуватиме демократія. Дякуємо за вашу невтомну працю, шановні захисники справедливості !!!
показать весь комментарий
13.08.2025 00:36 Ответить
Ухилянти - ганьба нації.
показать весь комментарий
13.08.2025 01:14 Ответить
Ось це - справжня велич.
показать весь комментарий
13.08.2025 02:05 Ответить
Вот этих вот всех родственников и им подобных расстрелять с конфискацией имущества. Меня назначить народным ответственным исполнителем.
показать весь комментарий
13.08.2025 02:11 Ответить
Є така професія - "родіну расхісчать"...
показать весь комментарий
13.08.2025 02:25 Ответить
Ось у кого треба донати збирати а не з тих у кого з/п 15-20к гривень, не кажучи про пенсіонерів.
Скільки є цих кровопивць на "тілі" України, й наче війна - треба згуртуватись на час війни..... та ніх7я їх не отямить вже, виправити таких неможливо від слова ЗОВСІМ.
показать весь комментарий
13.08.2025 02:29 Ответить
Яке щастя, що це тільки поодинокі і не системні випадки
показать весь комментарий
13.08.2025 04:29 Ответить
Прокурорчики в саязці с нелохом , тому їм війна як мати рідна
показать весь комментарий
13.08.2025 06:37 Ответить
Порошенко, да коли ти вже вгамуєшся....
показать весь комментарий
13.08.2025 06:58 Ответить
Ви ще наших містячкових царьків не бачили. Гнойсман з Моргуновим і їхнею шоблою обікрали і обкрадають все місто багато років. Більш корумповане місто найти важко. А тепер ще оце зелене лайно в довісок. Вінниці пи....да!
показать весь комментарий
13.08.2025 07:11 Ответить
вийна рано чи пизно закиньчиться зброя буле на руках перестриляють це шобло все
показать весь комментарий
13.08.2025 07:28 Ответить
Музичко спробував, і система його "з'їла". Вважаєте, це випадково штат МВС не скоротився, а СБУ-шників ще 10 000 набирають? Це при тому, що кількість населення дуже суттєво зменшилася. Смарагдові виродки просто так самі не підуть з влади, бо дорога для них одна - в буцегарню і в тюрму.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:42 Ответить
Звідки нерухоміть така...убогий??? Дек.. то ми з татарчонком чеченців добивали на Банковій....Дек..у одно чечена була чекова книжка на 500 млн доллярів..
показать весь комментарий
13.08.2025 07:30 Ответить
Тема "інвалідності" зовсім не розкрита. Мабуть теж пенсію отримує?
показать весь комментарий
13.08.2025 08:38 Ответить
От так, Порох мілко плаває в порівнянні із Z- командою!
показать весь комментарий
13.08.2025 09:12 Ответить
 
 