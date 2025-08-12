Родственники нового прокурора Винницкой области Ткаленко, которого Татаров пригласил на день рождения, купили недвижимости в Киеве на более чем $1 млн, - Bihus.info. ВИДЕО

Родственники нового прокурора Винницкой области Олега Ткаленко за время его работы в прокуратуре Киевщины приобрели несколько объектов недвижимости в Киеве общей стоимостью более миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Профессиональный путь и связи с Татаровым

Новый генпрокурор Руслан Кравченко назначил Ткаленко руководить прокуратурой Винницкой области в июле 2025 года. До этого же он долгое время был заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры.



Олег Ткаленко

Журналисты Bihus.Info отмечают, что ранее о Ткаленко уже упоминали в медиа. В 2021 году "Украинская правда" заметила тогдашнего заместителя прокурора Киевщины среди гостей на праздновании дня рождения заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

В ответе на запрос Bihus.Info Ткаленко подтвердил, что поддерживал отношения с Татаровым по рабочим вопросам, когда последний работал в правоохранительных органах. Однако сейчас, по его словам, они якобы "не пересекаются в профессиональной сфере".

Элитная столичная недвижимость родственников из Шостки

В расследовании говорится, что за период работы Ткаленко в Киевской областной прокуратуре, его родственники из Шостки, которые имеют там локальную сеть супермаркетов "Оксана", активно инвестировали в квартиры и паркоместа в престижных жилых комплексах столицы - "Metropole", "Trinity" и "Панорама на Печерске".

Речь идет о семье Овсепян.

"Овсепяны и Ткаленко друг другу не совсем чужие, точнее, совсем не чужие. Оксана Овсепян - сестра жены прокурора", - рассказали журналисты.

По данным расследователей, семья Овсепян, в разные годы давала семье Ткаленко пользоваться своими автомобилями и квартирами.

В декларации Ткаленко за 2020 год указано, что Овсепяны позволили его семье жить в квартире племянника на 120 кв. м в новом ЖК в Сумах, затем - в своей квартире в Киеве, а также пользоваться своим автомобилем Renault.

В 2022 году Овсепяны даже одолжили два миллиона гривен на покупку нового BMW X5 жене прокурора. А в 2023 году 22-летняя племянница Ткаленко дала жене прокурора в пользование свою новую Audi Q4. Эти факты впоследствии исчезли из деклараций прокурора.

Журналисты выразили сомнение, что доходов бизнеса Овсепянов в прифронтовом городе хватило бы на такое количество недвижимости в столице.

"Почти вся столичная недвижимость этой семьи, которая ведет свой локальный бизнес на Сумщине и зарегистрирована на Сумщине, была куплена во время пребывания Ткаленко на Киевщине... Сумщина переживает частичную оккупацию. Сюда регулярно прилетает вообще чуть ли не все, чем россияне могут атаковать. И локальные бизнесмены отсюда решают, что пришло время покупать недвижимость в Киеве, где параллельно трудится Ткаленко... За последние три года в Киеве накупилось квартира и два паркоместа в ЖК Панорама на Печерске. Есть также квартира и два паркоместа в элитном ЖК на Печерске Метрополь. Не обошлось и без квартиры и паркоместа в одном из самых дорогих ЖК Киева Тринити. Ну и недвижимость на Васильковской, где живет падчерица Ткаленко", - рассказали журналисты Bihus.Info.

Однако сам Ткаленко в ответ на вопрос журналистов заявил, что совокупный оборот сети супермаркетов Овсепянов за 2022-й и 2024-й годы составил 600 млн грн.

"Например, вся сеть Novus, которая работает не только в Шостке, но и по всей стране, в 2024-м вышла на выручку в 29 млрд грн. Чистая прибыль была почти в 60 раз меньше, 500 с лишним миллионов. Но если руководствоваться такой же формулой, то прибыли вряд ли хватило бы даже на какую-то одну из скупленных квартир в Киеве. Поэтому, или сеть магазинчиков в городе, который непрерывно атакуют россияне и откуда массово выезжают люди сломала шаблоны и оказалась "золотой", или дело все же в прокурорской должности Ткаленко", - сказали журналисты.

Дела отца прокурора резко пошли вверх

Журналисты также отмечают, что после назначения Ткаленко на топ-должность в прокуратуре Киевской области, дела пошли резко вверх и у его отца. За время пребывания Олега Ткаленко на Киевщине, у его отца появились и большая трехкомнатная квартира в Киеве, которой пользуется сам прокурор, и дом в элитном коттеджном городке "Gold Fish".

В Bihus.info отметили, что в последние годы отец Ткаленко работал в различных коммунальных предприятия в Сумах и зарплаты коммунальщика очевидно не хватило бы на приобретение недвижимости в Киеве.

Прокурор в ответе журналистам заявил, что "до работы в коммунальных предприятиях его отец занимался предпринимательской деятельностью, а потому и якобы сумел собрать около 17 миллионов гривен на киевские покупки".

Подробнее смотрите здесь:

Напомним, что в феврале 2025 года журналисты направили запрос в НАПК, НАБУ и ГБР по проверке образа жизни семьи Ткаленко, который на тот момент занимал должность заместителя прокурора Киевской областной прокуратуры. Семья прокурора приобрела во время войны две ценные машины.

