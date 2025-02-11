НАЗК, НАБУ і ДБР просять перевірити декларацію прокурора Ткаленка, родина якого придбала елітні авто під час війни

Видання "ФАКТИ" скерувало запити до НАЗК, НАБУ та ДБР щодо перевірки способу життя родини заступника прокурора Київської обласної прокуратури Олега Ткаленка. Родина прокурора придбала під час війни дві коштовні автівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідно до декларації за 2023-й рік, прокурор Ткаленко отримував близько 118 тис. грн щомісячної зарплати, але при цьому не має жодного майна – уся нерухомість і автівки записані на його дружину Олену Ткаленко, яка займається підприємницькою діяльністю.

Зокрема, жінка вказана власницею трьох земельних ділянок загальною площею понад два гектари, придбаних у 2013-му, 2019-му та 2020 роках. Гаража, купленого у 2021 році за 137 тис. грн, а також квартири площею 122,7 кв. метрів, якою жінка володіє спільно з дочкою. Вказана вартість - 1,8 млн грн.

У червні 2022 року Олена Ткаленко купила BMW моделі X5 2022 року випуску за 2,3 млн грн. Через рік жінка стала власницею ще однієї елітної автівки — AUDI Q4 2023 року випуску, ціну якого не вказали. У 2023 році жінка зберігала готівкою 1,5 млн грн, Олег Ткаленко мав трохи більше як 20 тис. грн на банківському рахунку. За той рік прокурор отримав 1,4 млн грн зарплати, його дружина — 3,3 млн грн доходів від підприємницької діяльності.

З огляду на вищезазначене "ФАКТИ" скерували запити до НАЗК, НАБУ та ДБР щодо перевірки способу життя родини Ткаленка.

"Цікаво, чи побачить орган, який покликаний моніторити спосіб життя посадовців та пильнувати обґрунтованість набуття активів, невідповідність між рівнем життя та задекларованим держслужбовцем майном та доходами?" – йдеться у публікації.

Нагадаємо, 8 вересня 2021 року журналіст Михайло Ткач зафільмував Олега Ткаленка на святкуванні дня народження заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Раніше Ткаленко очолював управління прокуратури Сумської області. Його карʼєра стрімко пішла вгору після призначення Татарова в ОПУ, сказано в репортажі УП.

