РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7710 посетителей онлайн
Новости Видео Состояние прокуроров
908 9

Родственники нового прокурора Винницкой области Ткаленко, которого Татаров пригласил на день рождения, купили недвижимости в Киеве на более чем $1 млн, - Bihus.info. ВИДЕО

Родственники нового прокурора Винницкой области Олега Ткаленко за время его работы в прокуратуре Киевщины приобрели несколько объектов недвижимости в Киеве общей стоимостью более миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Профессиональный путь и связи с Татаровым

Новый генпрокурор Руслан Кравченко назначил Ткаленко руководить прокуратурой Винницкой области в июле 2025 года. До этого же он долгое время был заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры.

ткаленко
Олег Ткаленко

Журналисты Bihus.Info отмечают, что ранее о Ткаленко уже упоминали в медиа. В 2021 году "Украинская правда" заметила тогдашнего заместителя прокурора Киевщины среди гостей на праздновании дня рождения заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

В ответе на запрос Bihus.Info Ткаленко подтвердил, что поддерживал отношения с Татаровым по рабочим вопросам, когда последний работал в правоохранительных органах. Однако сейчас, по его словам, они якобы "не пересекаются в профессиональной сфере".

Элитная столичная недвижимость родственников из Шостки

В расследовании говорится, что за период работы Ткаленко в Киевской областной прокуратуре, его родственники из Шостки, которые имеют там локальную сеть супермаркетов "Оксана", активно инвестировали в квартиры и паркоместа в престижных жилых комплексах столицы - "Metropole", "Trinity" и "Панорама на Печерске".

недвижимость

Речь идет о семье Овсепян.

"Овсепяны и Ткаленко друг другу не совсем чужие, точнее, совсем не чужие. Оксана Овсепян - сестра жены прокурора", - рассказали журналисты.

По данным расследователей, семья Овсепян, в разные годы давала семье Ткаленко пользоваться своими автомобилями и квартирами.

В декларации Ткаленко за 2020 год указано, что Овсепяны позволили его семье жить в квартире племянника на 120 кв. м в новом ЖК в Сумах, затем - в своей квартире в Киеве, а также пользоваться своим автомобилем Renault.

недвижимость

недвижимость

В 2022 году Овсепяны даже одолжили два миллиона гривен на покупку нового BMW X5 жене прокурора. А в 2023 году 22-летняя племянница Ткаленко дала жене прокурора в пользование свою новую Audi Q4. Эти факты впоследствии исчезли из деклараций прокурора.

Журналисты выразили сомнение, что доходов бизнеса Овсепянов в прифронтовом городе хватило бы на такое количество недвижимости в столице.

"Почти вся столичная недвижимость этой семьи, которая ведет свой локальный бизнес на Сумщине и зарегистрирована на Сумщине, была куплена во время пребывания Ткаленко на Киевщине... Сумщина переживает частичную оккупацию. Сюда регулярно прилетает вообще чуть ли не все, чем россияне могут атаковать. И локальные бизнесмены отсюда решают, что пришло время покупать недвижимость в Киеве, где параллельно трудится Ткаленко... За последние три года в Киеве накупилось квартира и два паркоместа в ЖК Панорама на Печерске. Есть также квартира и два паркоместа в элитном ЖК на Печерске Метрополь. Не обошлось и без квартиры и паркоместа в одном из самых дорогих ЖК Киева Тринити. Ну и недвижимость на Васильковской, где живет падчерица Ткаленко", - рассказали журналисты Bihus.Info.

Однако сам Ткаленко в ответ на вопрос журналистов заявил, что совокупный оборот сети супермаркетов Овсепянов за 2022-й и 2024-й годы составил 600 млн грн.

"Например, вся сеть Novus, которая работает не только в Шостке, но и по всей стране, в 2024-м вышла на выручку в 29 млрд грн. Чистая прибыль была почти в 60 раз меньше, 500 с лишним миллионов. Но если руководствоваться такой же формулой, то прибыли вряд ли хватило бы даже на какую-то одну из скупленных квартир в Киеве. Поэтому, или сеть магазинчиков в городе, который непрерывно атакуют россияне и откуда массово выезжают люди сломала шаблоны и оказалась "золотой", или дело все же в прокурорской должности Ткаленко", - сказали журналисты.

Дела отца прокурора резко пошли вверх

Журналисты также отмечают, что после назначения Ткаленко на топ-должность в прокуратуре Киевской области, дела пошли резко вверх и у его отца. За время пребывания Олега Ткаленко на Киевщине, у его отца появились и большая трехкомнатная квартира в Киеве, которой пользуется сам прокурор, и дом в элитном коттеджном городке "Gold Fish".

недвижимость

В Bihus.info отметили, что в последние годы отец Ткаленко работал в различных коммунальных предприятия в Сумах и зарплаты коммунальщика очевидно не хватило бы на приобретение недвижимости в Киеве.

Прокурор в ответе журналистам заявил, что "до работы в коммунальных предприятиях его отец занимался предпринимательской деятельностью, а потому и якобы сумел собрать около 17 миллионов гривен на киевские покупки".

Подробнее смотрите здесь:

Напомним, что в феврале 2025 года журналисты направили запрос в НАПК, НАБУ и ГБР по проверке образа жизни семьи Ткаленко, который на тот момент занимал должность заместителя прокурора Киевской областной прокуратуры. Семья прокурора приобрела во время войны две ценные машины.

Читайте также: Прокурор Малеев объяснил жилье, показанное в "Супермаме": дом для съемок предоставили родственники

Автор: 

Винницкая область (1077) расследование (3062) прокурор (1146) незаконное обогащение (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клятий Порошенко!
показать весь комментарий
12.08.2025 23:37 Ответить
бідують зельоні гниди
показать весь комментарий
12.08.2025 23:39 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 23:47 Ответить
Ну и где финмон ? тут в банке за пару тысяч лишних он тут как тут, а у этих лядей на миллионы покупки - и тишина...
показать весь комментарий
12.08.2025 23:49 Ответить
То вони щоб не потрапити на "штурм Варшави". Побудують фортецю, оборонні споруди
показать весь комментарий
13.08.2025 00:05 Ответить
Начасі вде вішати..
показать весь комментарий
13.08.2025 00:06 Ответить
Це не якийсь вшивий ткаленко. Це внутрішня політика Президента України Володимира Олександровича Зеленського і особисто його кадрова політика! Яка ж воно гнида!
показать весь комментарий
13.08.2025 00:11 Ответить
Портновський до портновського!!
РигоАНАЛИ, будували цей безПравовий схематоз, на десятиліття, аж воно, он, як для ригів вийшло!!! Але ж, помічники «ригів», сидять в ОПУ…
Мертвечук з бакановим, можуть поіменно, аж до міста-райцентру, їх назвати, усіх по призвіщам і поганялам!!
Та і татаров, добре з єрмаком, їх знають!
показать весь комментарий
13.08.2025 00:13 Ответить
Треба було всю цю зс¥чену під@расню повирізати під час Майдану, а Сашка Білого - у президенти.
показать весь комментарий
13.08.2025 00:13 Ответить
 
 