УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7618 відвідувачів онлайн
Новини
541 10

СБУ успішно протидіє російському плану масштабування терактів та вибухів по Україні, – Малюк

глава СБУ Василь Малюк

СБУ успішно протидіє російському плану під назвою "Диверсійний шум", який наприкінці 2023 року санкціонував особисто Путін. Цей план передбачає влаштування диверсій і терактів по всій території України.

Про це заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Починалося все з підпалів звичайних автівок, потім вони почали працювати і з саморобними вибуховими пристроями. Втім, ми дуже ефективно цьому запобігаємо. Майже 80% усіх такого роду злочинних ворожих проявів розкриваються на випередження, ми запобігаємо цьому.

Тут дуже важливу роль грає інститут подвійної агентури. Ворог свято вірить, що є джерело, а насправді – це наші патріотично налаштовані громадяни. У нас над кожним регіоном створений агентурний "ковпак". Він дає можливість контролювати ситуацію і своєчасно затримувати ворожих поплічників", – підкреслив Малюк.

Також читайте: Боротьба з "агентами в рясах" - окремий напрямок роботи, - Малюк

Він також додав, що контррозвідка Служби безпеки України загалом від початку повномасштабного вторгнення викрила 118 агентурних мереж РФ.

"Серед них ті, які здобували інформацію про Сили оборони України, готували удари, і навіть ті, які готували замах на Президента. Тобто, це різнокаліберні агентурні мережі, але кожна з них – це організована форма злочинної діяльності проти основ національної безпеки. Наразі слідчі СБУ оголосили понад 3,5 тисячі підозр у держзраді, маємо понад 1 тисячу вироків. У середньому суд дає 12-13 років, але є і довічні терміни ув’язнення", – зазначив Малюк.

Він також зазначив, що за минулий рік Росія витратила на інформаційну війну проти України 4,6 мільярда доларів. Крім цього, РФ має 19 інституцій, які працюють над тим, щоб інформаційно впливати на українських громадян.

Читайте також: Українські БпЛА вдруге за тиждень уразили термінал зберігання "шахедів" у Татарстані, - СБУ

Автор: 

СБУ (13237) диверсія (362) Малюк Василь (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Що це вони, як чорти з табакерки, повискакували всі, і у всіх словесний пронос? Що має статись?
показати весь коментар
12.08.2025 23:08 Відповісти
+11
Головним чином в підтримці зрадницької влади.
показати весь коментар
12.08.2025 23:05 Відповісти
+11
Судячи з усього, потрібна "доза позитиву", на фоні військової поразки на Покровському напрямку і не тільки...
показати весь коментар
12.08.2025 23:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головним чином в підтримці зрадницької влади.
показати весь коментар
12.08.2025 23:05 Відповісти
Вони самі знають значення слова масштабування?
показати весь коментар
12.08.2025 23:08 Відповісти
Що це вони, як чорти з табакерки, повискакували всі, і у всіх словесний пронос? Що має статись?
показати весь коментар
12.08.2025 23:08 Відповісти
Судячи з усього, потрібна "доза позитиву", на фоні військової поразки на Покровському напрямку і не тільки...
показати весь коментар
12.08.2025 23:17 Відповісти
СБУшнік Пасічник, президент ЛНР дякує тобі, Малюче. Ви його грохнуть не может тількі з двох причин, або він свій і зрада це для вас норма, або йому все зливають на стадії підготовки.
показати весь коментар
12.08.2025 23:33 Відповісти
не для того малька мати народила. він лише чученців уявно вбивати може та дупу 0Пі лизати.
показати весь коментар
12.08.2025 23:39 Відповісти
От і мальок вистрибнув за черговою вказівкою гідранта. мальок, коли звільниш заручників захоплених в НАБУ?! мальок, коли вибачишся перед Червінським? мальок, чому не вбиваєш чеченців на Донбасі? мальок, чому лижеш дупу 0Пі?
показати весь коментар
12.08.2025 23:35 Відповісти
Пане малюк по шефа свого колишнього Бананова та куратора вашого д'Єрмака коли прийдете?
показати весь коментар
12.08.2025 23:40 Відповісти
Вони ж не займаються підпалами автівок... Чого до них йти?
показати весь коментар
12.08.2025 23:44 Відповісти
Зельоні освоїли нове слово-завісу "масштабування".
показати весь коментар
12.08.2025 23:49 Відповісти
 
 