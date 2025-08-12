СБУ успішно протидіє російському плану масштабування терактів та вибухів по Україні, – Малюк

СБУ успішно протидіє російському плану під назвою "Диверсійний шум", який наприкінці 2023 року санкціонував особисто Путін. Цей план передбачає влаштування диверсій і терактів по всій території України.

Про це заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Починалося все з підпалів звичайних автівок, потім вони почали працювати і з саморобними вибуховими пристроями. Втім, ми дуже ефективно цьому запобігаємо. Майже 80% усіх такого роду злочинних ворожих проявів розкриваються на випередження, ми запобігаємо цьому.

Тут дуже важливу роль грає інститут подвійної агентури. Ворог свято вірить, що є джерело, а насправді – це наші патріотично налаштовані громадяни. У нас над кожним регіоном створений агентурний "ковпак". Він дає можливість контролювати ситуацію і своєчасно затримувати ворожих поплічників", – підкреслив Малюк.

Також читайте: Боротьба з "агентами в рясах" - окремий напрямок роботи, - Малюк

Він також додав, що контррозвідка Служби безпеки України загалом від початку повномасштабного вторгнення викрила 118 агентурних мереж РФ.

"Серед них ті, які здобували інформацію про Сили оборони України, готували удари, і навіть ті, які готували замах на Президента. Тобто, це різнокаліберні агентурні мережі, але кожна з них – це організована форма злочинної діяльності проти основ національної безпеки. Наразі слідчі СБУ оголосили понад 3,5 тисячі підозр у держзраді, маємо понад 1 тисячу вироків. У середньому суд дає 12-13 років, але є і довічні терміни ув’язнення", – зазначив Малюк.

Він також зазначив, що за минулий рік Росія витратила на інформаційну війну проти України 4,6 мільярда доларів. Крім цього, РФ має 19 інституцій, які працюють над тим, щоб інформаційно впливати на українських громадян.

Читайте також: Українські БпЛА вдруге за тиждень уразили термінал зберігання "шахедів" у Татарстані, - СБУ