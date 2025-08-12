СБУ успешно противодействует российскому плану масштабирования терактов и взрывов по Украине, – Малюк

СБУ успешно противодействует российскому плану под названием "Диверсионный шум", который в конце 2023 года санкционировал лично Путин. Этот план предусматривает устройство диверсий и терактов по всей территории Украины.

Об этом заявил председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Начиналось все с поджогов обычных автомобилей, потом они начали работать и с самодельными взрывными устройствами. Впрочем, мы очень эффективно это предотвращаем. Почти 80% всех такого рода преступных вражеских проявлений раскрываются на опережение, мы предотвращаем это.

Здесь очень важную роль играет институт двойной агентуры. Враг свято верит, что есть источник, а на самом деле - это наши патриотически настроенные граждане. У нас над каждым регионом создан агентурный "колпак". Он дает возможность контролировать ситуацию и своевременно задерживать вражеских приспешников", - подчеркнул Малюк.

Также читайте: Борьба с "агентами в рясах" - отдельное направление работы, - Малюк

Он также добавил, что контрразведка Службы безопасности Украины в целом с начала полномасштабного вторжения разоблачила 118 агентурных сетей РФ.

"Среди них те, которые получали информацию о Силах обороны Украины, готовили удары, и даже те, которые готовили покушение на Президента. То есть, это разнокалиберные агентурные сети, но каждая из них - это организованная форма преступной деятельности против основ национальной безопасности. Сейчас следователи СБУ объявили более 3,5 тысячи подозрений в госизмене, имеем более 1 тысячи приговоров. В среднем суд дает 12-13 лет, но есть и пожизненные сроки заключения", - отметил Малюк.

Он также отметил, что за прошлый год россия потратила на информационную войну против Украины 4,6 миллиарда долларов. Кроме этого, рф имеет 19 институтов, которые работают над тем, чтобы информационно влиять на украинских граждан.