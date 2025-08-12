РУС
Новости
534 10

СБУ успешно противодействует российскому плану масштабирования терактов и взрывов по Украине, – Малюк

глава СБУ Василий Малюк

СБУ успешно противодействует российскому плану под названием "Диверсионный шум", который в конце 2023 года санкционировал лично Путин. Этот план предусматривает устройство диверсий и терактов по всей территории Украины.

Об этом заявил председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Начиналось все с поджогов обычных автомобилей, потом они начали работать и с самодельными взрывными устройствами. Впрочем, мы очень эффективно это предотвращаем. Почти 80% всех такого рода преступных вражеских проявлений раскрываются на опережение, мы предотвращаем это.

Здесь очень важную роль играет институт двойной агентуры. Враг свято верит, что есть источник, а на самом деле - это наши патриотически настроенные граждане. У нас над каждым регионом создан агентурный "колпак". Он дает возможность контролировать ситуацию и своевременно задерживать вражеских приспешников", - подчеркнул Малюк.

Также читайте: Борьба с "агентами в рясах" - отдельное направление работы, - Малюк

Он также добавил, что контрразведка Службы безопасности Украины в целом с начала полномасштабного вторжения разоблачила 118 агентурных сетей РФ.

"Среди них те, которые получали информацию о Силах обороны Украины, готовили удары, и даже те, которые готовили покушение на Президента. То есть, это разнокалиберные агентурные сети, но каждая из них - это организованная форма преступной деятельности против основ национальной безопасности. Сейчас следователи СБУ объявили более 3,5 тысячи подозрений в госизмене, имеем более 1 тысячи приговоров. В среднем суд дает 12-13 лет, но есть и пожизненные сроки заключения", - отметил Малюк.

Он также отметил, что за прошлый год россия потратила на информационную войну против Украины 4,6 миллиарда долларов. Кроме этого, рф имеет 19 институтов, которые работают над тем, чтобы информационно влиять на украинских граждан.

Автор: 

СБУ (20300) диверсия (311) Малюк Василий (96)


Топ комментарии
+13
Що це вони, як чорти з табакерки, повискакували всі, і у всіх словесний пронос? Що має статись?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:08 Ответить
+11
Головним чином в підтримці зрадницької влади.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:05 Ответить
+11
Судячи з усього, потрібна "доза позитиву", на фоні військової поразки на Покровському напрямку і не тільки...
показать весь комментарий
12.08.2025 23:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Вони самі знають значення слова масштабування?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:08 Ответить
СБУшнік Пасічник, президент ЛНР дякує тобі, Малюче. Ви його грохнуть не может тількі з двох причин, або він свій і зрада це для вас норма, або йому все зливають на стадії підготовки.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:33 Ответить
не для того малька мати народила. він лише чученців уявно вбивати може та дупу 0Пі лизати.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:39 Ответить
От і мальок вистрибнув за черговою вказівкою гідранта. мальок, коли звільниш заручників захоплених в НАБУ?! мальок, коли вибачишся перед Червінським? мальок, чому не вбиваєш чеченців на Донбасі? мальок, чому лижеш дупу 0Пі?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:35 Ответить
Пане малюк по шефа свого колишнього Бананова та куратора вашого д'Єрмака коли прийдете?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:40 Ответить
Вони ж не займаються підпалами автівок... Чого до них йти?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:44 Ответить
Зельоні освоїли нове слово-завісу "масштабування".
показать весь комментарий
12.08.2025 23:49 Ответить
 
 