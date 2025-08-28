РУС
Новости
УПЦ МП признана аффилированной с РПЦ, - Госэтнополитики

УПЦ МП аффилирована с РПЦ - решение Госполитики

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести признала Киевскую митрополию Украинской православной церкви (Московского патриархата) аффилированной с Русской православной церковью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы.

"ГЭСС 27.08.2025 приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской православной церкви (идентификационный код согласно ЕГРПОУ 21510633) аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - отметили там.

Решению предшествовало осуществление исследования о наличии признаков аффилированности, которое выявило такие признаки аффилиации.

Читайте также: В УПЦ МП заявили, что Онуфрий не имеет гражданства РФ: митрополит будет оспаривать указ Зеленского

"Исследование выявило признаки аффилиации КМ УПЦ с РПЦ, что является нарушением Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (далее - Закон). Соответственно ГЭСС направила КМ УПЦ предписание об устранении нарушения Закона.

В своем письме Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.

Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 Закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала КИЕВСКУЮ МИТРОПОЛИЮ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ вручила более 100 подозрений представителям УПЦ МП, - Малюк

Автор: 

РПЦ (757) УПЦ МП (1578) церковь (1329) Госэтнополитики (14)
Топ комментарии
А чому Почаївька лавра перебуває під контролем московських попів ?
28.08.2025 15:05 Ответить
Скоріше УПЦ МП афільована з ФСБ
28.08.2025 15:11 Ответить
І що далі? Конфіскація храмів та підсрачниками расєйських попів на масковію? Та не може бути - #уйло ж нападе...
28.08.2025 15:12 Ответить
А чому Почаївька лавра перебуває під контролем московських попів ?
28.08.2025 15:05 Ответить
"Ві нє панімаєтє, єто другоє" ©
28.08.2025 15:44 Ответить
28.08.2025 15:07 Ответить
Це в котрий раз?
28.08.2025 15:09 Ответить
У перший.
28.08.2025 15:17 Ответить
Нет, это уже было в 2019 и 2023 году. И согласно закона от 2018 года этот филиал ФСБ МП уже давно должен быть ликвидирован.
28.08.2025 15:50 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
28.08.2025 15:11 Ответить
Скоріше УПЦ МП афільована з ФСБ
28.08.2025 15:11 Ответить
І?..
28.08.2025 15:12 Ответить
І що далі? Конфіскація храмів та підсрачниками расєйських попів на масковію? Та не може бути - #уйло ж нападе...
28.08.2025 15:12 Ответить
малюку не до цього!!!
у нього інтерв'ю. фотосесії з зе!гнідою. премії за погроми незручних.
28.08.2025 15:15 Ответить
Ну і...??? Коли закриєте цей гнійник??
28.08.2025 15:17 Ответить
Це підстава для витребуванпя власності у судовому порядку, можливо і заборони у судовому пррядку філії рпц.
28.08.2025 15:19 Ответить
І це буде тягнутись роками. Поки ішак здохне чи...
28.08.2025 16:29 Ответить
і шо?
28.08.2025 15:17 Ответить
Тепер рішення суду про звільнення будівель храмів поіменно , і поліція + виконвча служба приступають до виконання рішення суду . Але це толерантний шлях, тобто ткий що нашкодить Україні.
Правильний шлях в дусі національної безпеки, затримання всіх раптове і негайне , і на обмін за наших воїнів… а прихожан брати всіх на облік і примусово відправляти на психологічну санацію, адже людина що ходять в церкви сатани апрворі не може бути психічно здоровою.
28.08.2025 15:18 Ответить
Це ти готуєшся до конкурсу петросянів?
28.08.2025 15:20 Ответить
У відповідь на ракетні атаки по Україні можна було б і заборонити цей гнидник в рясах, але найвеличнівшивий лідор ********** боїться гніву свого лохторату.
28.08.2025 15:19 Ответить
Якого дідька не виконуєте всі ті закони і постанови по РПЦ, що протягнули попри відсутність монобільшості, попередники?
28.08.2025 15:19 Ответить
І що далі? В Україні більше 8 тисяч парафій та більше 10 тисяч юридичних осіб УПЦ МП.
Чи наважаться зебіли в Мінюсті видати наказ про початок процедури припинення цих релігійних організауій, що перебувають на службі у рашистської пітьми - смертельного ворога українського народу ?
28.08.2025 15:20 Ответить
Ви бачили скільки людей ходить до московських на Волині? Можливо навіть більше чим до КП!!! І це на Волині, що там центральніше / південніше взагалі окрема мова. І як ви збираєтеся їх закривати? Це будуть масові бійки, протести і т.д.
28.08.2025 17:46 Ответить
3 квітня 2019 р.
Священний синод УПЦ (МП) на засіданні 3 квітня закликав Вселенського патріарха відкликати томос про надання автокефалії Православній церкві України.
28.08.2025 15:37 Ответить
І?
28.08.2025 15:41 Ответить
І що?

Заборонять цим уйобкам називатися "українською" тіпа церквою?

Виженуть їх сцяним ганчірʼям з міста Почаїв, наприклад?
28.08.2025 15:50 Ответить
У нас пів Ради, і вся команда Зеленого- "афільовані"!, і нічого...
28.08.2025 15:57 Ответить
Обрізані.
28.08.2025 16:03 Ответить
Гнати цих прикацаплених попів до кордону, надаючи прискорення пенделями-піджопниками.
28.08.2025 16:00 Ответить
Ну визнала... А що далі? Коли буде ПРИМУСОВЕ закриття установ РПЦ (примусове закриття банківських рахунків з передачею коштів на них ПЦУ, звільнення релігійних установ від перебування в них представників РПЦ з застосуванням засобів, передбачених КПК в разі спротиву, тощо)?
28.08.2025 16:05 Ответить
Далі?
Далі суд з забороною.
Але це в теорії.
В теорії потрібно було ще в 2020-му подати в суд. Бо експертний висновок по афільованність з рпц/фсб був вже в 2019-му. Нічого не заважало Зеленському руками Держетнополітики прийняти і затвердити експертний висновок як державний документ і ще тоді подати до суду про заборону цього філіалу кгб.
Та хоча би це зробили в 2022-му....
28.08.2025 16:16 Ответить
Що заважало папєрєднікам це зробити? Ілі ета другоє?
28.08.2025 16:19 Ответить
Що заважало?
А відсутність Томосу від Варфоломія.
Нагадаю, що УПЦ/мп - це офіційно осколок рпц, ще алексій дарував їм філіаалізм. Фанар і рпц досі один одного не визнають.
А УПЦ/кп - це взагалі тоді була ніким не визнана структура. Ну, де-факто влни були розкольниками від рпц.

Думай-*ТЕ!
якщо є чим.
28.08.2025 16:24 Ответить
Тільки, народ, майте на увазі, що після подачі в суд на упц/мп - то у випадку судової ухвали під заборону потрапить лише т.зв. "Київська митрополія Української православної церкви" - що означає не вся секта, а лише їх головний офіс. Приходи це окремі юрособи, з ними доведеться довбатися з кожною окремо... бо вони юридично не підпорядковані метрополії.
28.08.2025 17:09 Ответить
Церква Христова не має ніякого відношення до релігійної організації
Читайте Біблію
Це зібрання віруючих,які поклоняються Христу
А ієрархія від лукавого
28.08.2025 16:20 Ответить
Дуже хороші новини !!! надіюсь що рп загине на землі Українській .
28.08.2025 16:25 Ответить
28.08.2025 16:31 Ответить
Нарешті. Не минуло і 34 років....
28.08.2025 16:48 Ответить
потрібно заборонити діяльність російської церкви в Україні та конфіскувати всю їхню власність
28.08.2025 16:58 Ответить
Гундосик заграє з Гундяєвим... а треба підсрачника і на мордор.
28.08.2025 17:13 Ответить
...в Україні держава відокремлена від церкви.
... релігійні організації ...діють вза для задоволення релігійних потреб віруючих.
Це означає, що вони не мабть права на політичну діяльність.
Тоб то, зараз в Україні вожн.стан, а руцкі попи прославляли і прославлюляють руцкій мир, "героїв" сво... в них знайлені пропаганд.матеріали і методичкі з расєї і т.д.

Це цілком достатній і законий грунт, щоб негайно закрити цю раштюистську клоаку, а не гратись в суди/аппеляції і не оглядатись на їзніх пасіпак, які є на Заході.
Влала Украхни має поступити дзеркально з тим, як було в Криму і повсюди, куди ступив руцкий сапог.

Не тільки статут оон, женевськи конвенції, в загалі міжн.право пу розтоптав.
То, що він робить на окупоавних територіях, без суда "націоналізує" приватну власніть і т.д...і чхать хотів на якісь права і свободи...і йому за це чомусь досі не перепало від міжн правозахісників, червоного хреста...
претензії сиплються тільки на Україну, яка винна уж тим, що пручається поневоленню, бореться за життя.

Чому в Україні досі існує ця філія фсб в рясах?
Негайно її діяльність має бути припинена по причині порушення законов України і підтримку агрессора - свого хазяїна.
Цього вимагає безпека держави Україна!
28.08.2025 17:31 Ответить
по нормальному,треба арештовувати ворожих попів та єпископів з УПЦ МП.а також найбільш агресивних і православнутих мирян і розміщати їх під домашній арешт на об"єктах ВПК ,поблизу військових частин,полігонів тощо..
28.08.2025 17:44 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/08/28/poroshenko-pro-rishennya-vyznaty-mospatriarhat-rosijskoyu-strukturoyu/ Порошенко про рішення визнати моспатріархат російською структурою: рішення запізніле, але правильне
Петро Порошенко у соцмережах відреагував на Наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про визнання Київської митрополії УПЦ (мп) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена - російською православною церквою.
«Понад пʼять років тому ми вимагали від влади простого і очевидного рішення: назвати речі своїми іменами. УПЦ московського патріархату має бути визнана тим, чим вона є насправді: структурою російської православної церкви, яка діє в інтересах країни-агресорки. Сьогодні держава офіційно заявила: УПЦ мп афілійована з рпц, діяльність якої заборонена в Україні», - констатував п'ятий Президент.
«Це рішення запізніле, але правильне. Коли ми говорили про це ще п'ять років тому, нам відповідали відмовками і намагалися закривати очі на очевидне. Весь цей час московський патріархат залишався важливим інструментом впливу кремля в Україні. І це не теорія - не раз священники мп викривалися у зливі координат для ударів, роботі на фсб, поширенні кремлівської пропаганди та виправданні агресії. Це була частина гібридної війни проти України», - наголосив Порошенко.
«Але тепер у держави є всі юридичні підстави діяти. Ми маємо сприяти та підтримувати всі громади, які обирають українську церкву, але водночас держава має захистити вірян від впливу фсбшного осередку в Україні», - вважає Петро Порошенко.
28.08.2025 17:47 Ответить
Десятки тисяч фсбшних попів з РПЦвУ (УПЦ МП-ФСБ) - це обмінний фонд. Навіть по курсу 1:1 можна забрати всіх від х*йла наших полонених. Хоча, напр., за того ж онуфрія можна просити 1:100, за пашу-мерседеса 1:1000...
28.08.2025 17:48 Ответить
 
 