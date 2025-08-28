УПЦ МП признана аффилированной с РПЦ, - Госэтнополитики
Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести признала Киевскую митрополию Украинской православной церкви (Московского патриархата) аффилированной с Русской православной церковью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы.
"ГЭСС 27.08.2025 приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской православной церкви (идентификационный код согласно ЕГРПОУ 21510633) аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - отметили там.
Решению предшествовало осуществление исследования о наличии признаков аффилированности, которое выявило такие признаки аффилиации.
"Исследование выявило признаки аффилиации КМ УПЦ с РПЦ, что является нарушением Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (далее - Закон). Соответственно ГЭСС направила КМ УПЦ предписание об устранении нарушения Закона.
В своем письме Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.
Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 Закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала КИЕВСКУЮ МИТРОПОЛИЮ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у нього інтерв'ю. фотосесії з зе!гнідою. премії за погроми незручних.
Правильний шлях в дусі національної безпеки, затримання всіх раптове і негайне , і на обмін за наших воїнів… а прихожан брати всіх на облік і примусово відправляти на психологічну санацію, адже людина що ходять в церкви сатани апрворі не може бути психічно здоровою.
Чи наважаться зебіли в Мінюсті видати наказ про початок процедури припинення цих релігійних організауій, що перебувають на службі у рашистської пітьми - смертельного ворога українського народу ?
Священний синод УПЦ (МП) на засіданні 3 квітня закликав Вселенського патріарха відкликати томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Заборонять цим уйобкам називатися "українською" тіпа церквою?
Виженуть їх
сцяним ганчірʼямз міста Почаїв, наприклад?
Далі суд з забороною.
Але це в теорії.
В теорії потрібно було ще в 2020-му подати в суд. Бо експертний висновок по афільованність з рпц/фсб був вже в 2019-му. Нічого не заважало Зеленському руками Держетнополітики прийняти і затвердити експертний висновок як державний документ і ще тоді подати до суду про заборону цього філіалу кгб.
Та хоча би це зробили в 2022-му....
А відсутність Томосу від Варфоломія.
Нагадаю, що УПЦ/мп - це офіційно осколок рпц, ще алексій дарував їм філіаалізм. Фанар і рпц досі один одного не визнають.
А УПЦ/кп - це взагалі тоді була ніким не визнана структура. Ну, де-факто влни були розкольниками від рпц.
Думай-*ТЕ!
якщо є чим.
Читайте Біблію
Це зібрання віруючих,які поклоняються Христу
А ієрархія від лукавого
... релігійні організації ...діють вза для задоволення релігійних потреб віруючих.
Це означає, що вони не мабть права на політичну діяльність.
Тоб то, зараз в Україні вожн.стан, а руцкі попи прославляли і прославлюляють руцкій мир, "героїв" сво... в них знайлені пропаганд.матеріали і методичкі з расєї і т.д.
Це цілком достатній і законий грунт, щоб негайно закрити цю раштюистську клоаку, а не гратись в суди/аппеляції і не оглядатись на їзніх пасіпак, які є на Заході.
Влала Украхни має поступити дзеркально з тим, як було в Криму і повсюди, куди ступив руцкий сапог.
Не тільки статут оон, женевськи конвенції, в загалі міжн.право пу розтоптав.
То, що він робить на окупоавних територіях, без суда "націоналізує" приватну власніть і т.д...і чхать хотів на якісь права і свободи...і йому за це чомусь досі не перепало від міжн правозахісників, червоного хреста...
претензії сиплються тільки на Україну, яка винна уж тим, що пручається поневоленню, бореться за життя.
Чому в Україні досі існує ця філія фсб в рясах?
Негайно її діяльність має бути припинена по причині порушення законов України і підтримку агрессора - свого хазяїна.
Цього вимагає безпека держави Україна!
Петро Порошенко у соцмережах відреагував на Наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про визнання Київської митрополії УПЦ (мп) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена - російською православною церквою.
«Понад пʼять років тому ми вимагали від влади простого і очевидного рішення: назвати речі своїми іменами. УПЦ московського патріархату має бути визнана тим, чим вона є насправді: структурою російської православної церкви, яка діє в інтересах країни-агресорки. Сьогодні держава офіційно заявила: УПЦ мп афілійована з рпц, діяльність якої заборонена в Україні», - констатував п'ятий Президент.
«Це рішення запізніле, але правильне. Коли ми говорили про це ще п'ять років тому, нам відповідали відмовками і намагалися закривати очі на очевидне. Весь цей час московський патріархат залишався важливим інструментом впливу кремля в Україні. І це не теорія - не раз священники мп викривалися у зливі координат для ударів, роботі на фсб, поширенні кремлівської пропаганди та виправданні агресії. Це була частина гібридної війни проти України», - наголосив Порошенко.
«Але тепер у держави є всі юридичні підстави діяти. Ми маємо сприяти та підтримувати всі громади, які обирають українську церкву, але водночас держава має захистити вірян від впливу фсбшного осередку в Україні», - вважає Петро Порошенко.