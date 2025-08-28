УПЦ МП признана аффилированной с РПЦ, - Госэтнополитики

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести признала Киевскую митрополию Украинской православной церкви (Московского патриархата) аффилированной с Русской православной церковью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы.

"ГЭСС 27.08.2025 приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской православной церкви (идентификационный код согласно ЕГРПОУ 21510633) аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - отметили там.

Решению предшествовало осуществление исследования о наличии признаков аффилированности, которое выявило такие признаки аффилиации.

"Исследование выявило признаки аффилиации КМ УПЦ с РПЦ, что является нарушением Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (далее - Закон). Соответственно ГЭСС направила КМ УПЦ предписание об устранении нарушения Закона.

В своем письме Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.

Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 Закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала КИЕВСКУЮ МИТРОПОЛИЮ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - говорится в сообщении.

