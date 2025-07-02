В УПЦ МП заявили, что Онуфрий не имеет гражданства РФ: митрополит будет обжаловать указ Зеленского
У митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского) нет паспортов других государств, кроме украинского. Он будет обжаловать решение президента о прекращении ему гражданства Украины.
Об этом представитель УПЦ МП митрополит Климент сказал в комментарии "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Он также заявил, что Онуфрий, мол, "не обращался" в Россию "с заявлением о получении другого гражданства".
В УПЦ МП добавили, что Орест Березовский будет защищать свои права как гражданин Украины и что имеет "все права обжаловать этот указ".
Также, по словам митрополита Климента, решение о прекращении гражданства "подлежат определенному юридическому сомнению".
Напомним, 2 июля в СБУ сообщили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского (более известного как митрополита УПЦ МП Онуфрия).
По материалам СБУ, Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ и не сообщил об этом уполномоченные органы власти Украины. В то же время он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.
Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.
Ранее журналисты Украинской правды нашли у Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство.
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Зараз слуги приймуть закон про множинне громадянство. А ти будеш серед них як лох, єдиний хто без рос паспорта...
висилка вантажним літаком у славетну вьзницю у Сальвадорі з трансфером у щойно побудованому трампом таборі для депортованих Алігатор Аль-Катрас Флоріда
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А реакция только сейчас? 🤔
Про суд я не кажу, бо тоді цей Онуфрій стане цінним обмінним фондом, а "оманський договорняк" такого не передбачає.