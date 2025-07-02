В УПЦ МП заявили, что Онуфрий не имеет гражданства РФ: митрополит будет обжаловать указ Зеленского

У митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского) нет паспортов других государств, кроме украинского. Он будет обжаловать решение президента о прекращении ему гражданства Украины.

Об этом представитель УПЦ МП митрополит Климент сказал в комментарии "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Он также заявил, что Онуфрий, мол, "не обращался" в Россию "с заявлением о получении другого гражданства".

В УПЦ МП добавили, что Орест Березовский будет защищать свои права как гражданин Украины и что имеет "все права обжаловать этот указ".

Также, по словам митрополита Климента, решение о прекращении гражданства "подлежат определенному юридическому сомнению".

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Напомним, 2 июля в СБУ сообщили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского (более известного как митрополита УПЦ МП Онуфрия).

По материалам СБУ, Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ и не сообщил об этом уполномоченные органы власти Украины. В то же время он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

Ранее журналисты Украинской правды нашли у Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство.

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