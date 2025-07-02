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Новости Лишение гражданства Украины
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В УПЦ МП заявили, что Онуфрий не имеет гражданства РФ: митрополит будет обжаловать указ Зеленского

онуфрій

У митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского) нет паспортов других государств, кроме украинского. Он будет обжаловать решение президента о прекращении ему гражданства Украины.

Об этом представитель УПЦ МП митрополит Климент сказал в комментарии "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Он также заявил, что Онуфрий, мол, "не обращался" в Россию "с заявлением о получении другого гражданства".

В УПЦ МП добавили, что Орест Березовский будет защищать свои права как гражданин Украины и что имеет "все права обжаловать этот указ".

Также, по словам митрополита Климента, решение о прекращении гражданства "подлежат определенному юридическому сомнению".

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Напомним, 2 июля в СБУ сообщили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского (более известного как митрополита УПЦ МП Онуфрия).

По материалам СБУ, Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ и не сообщил об этом уполномоченные органы власти Украины. В то же время он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

Ранее журналисты Украинской правды нашли у Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство.

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Автор: 

гражданство (1318) УПЦ МП (1567) Онуфрий (84)


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Топ комментарии
+4
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02.07.2025 18:25 Ответить
+3
Обмиіняйте Онуфрєя на полонениї Азова. Курс обміну буде чудовим.
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02.07.2025 18:28 Ответить
+2
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02.07.2025 18:23 Ответить
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02.07.2025 18:23 Ответить
Букву о слід замінити на у у кличці.
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02.07.2025 18:47 Ответить
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02.07.2025 18:25 Ответить
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02.07.2025 18:38 Ответить
це Порошенку сказав онухрію про Томос. той не повірив дурилка зелена....
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02.07.2025 18:42 Ответить
Обмиіняйте Онуфрєя на полонениї Азова. Курс обміну буде чудовим.
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02.07.2025 18:28 Ответить
Та зачекай судитись.
Зараз слуги приймуть закон про множинне громадянство. А ти будеш серед них як лох, єдиний хто без рос паспорта...
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02.07.2025 18:29 Ответить
Пусть будет поп без гражданства. Или просто поп-бомж. Бог ему подаст...
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02.07.2025 18:31 Ответить
якщо у онуфрія не має російського громадянства, то нехай буйло дасть, а то інакше -

висилка вантажним літаком у славетну вьзницю у Сальвадорі з трансфером у щойно побудованому трампом таборі для депортованих Алігатор Аль-Катрас Флоріда

.
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02.07.2025 18:36 Ответить
очікувано. Якщо кацап відкриває рота, то обов'язкове бреше
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02.07.2025 18:37 Ответить
То что у гебистского попа расейское гражданство выяснили 2 года назад. ДВА ГОДА НАЗАД!!!!
А реакция только сейчас? 🤔
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02.07.2025 18:39 Ответить
Извиняюсь, со зрением не очень. 12 лет назад 🤪
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02.07.2025 18:41 Ответить
І що тепер? 180 діб перебування на території України (без візи) і виїзд за кордон? Чи депортація за незаконний перетин кордону, оскільки в московитському паспорті немає відміток про перетин державного кордону України?
Про суд я не кажу, бо тоді цей Онуфрій стане цінним обмінним фондом, а "оманський договорняк" такого не передбачає.
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02.07.2025 18:42 Ответить
Оскаржити можна все - навіть що сонце стає на сході. Не тільки Онуфрію але і всім московським попам анулювати громадянство України, бо якщо їх трошки попресувати, то зізнаються, що мають декілька паспортів. Мудрим рішенням було б заборона УПЦ МП як ворожої інституції, що несе пряму загрозу державі.
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02.07.2025 18:43 Ответить
Випускайте Онуфрія в його природний ареал - Онєжскоє озеро. До обнажонной Ольги...
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02.07.2025 18:50 Ответить
 
 