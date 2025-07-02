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Новини Позбавлення громадянства України
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В УПЦ МП заявили, що Онуфрій не має громадянства РФ: митрополит оскаржуватиме указ Зеленського

онуфрій

У митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) немає паспортів інших держав, окрім українського. Він оскаржуватиме рішення президента про припинення йому громадянства України.

Про це речник УПЦ МП митрополит Климент сказав у коментарі "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Він також заявив, що Онуфрій, мовляв, "не звертався" до Росії "із заявою про отримання іншого громадянства".

В УПЦ МП додали, що Орест Березовський буде захищати свої права як громадянин України та що має "всі права оскаржити цей указ".

Також, за словами митрополита Климента, рішення про припинення громадянства "підлягають певному юридичному сумніву".

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Нагадаємо, 2 липня в СБУ повідомили, що президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського (більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія).

За матеріалами СБУ, Онуфрій у 2002 році добровільно отримав громадянство РФ та не повідомив про це уповноважені органи влади України. Водночас він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

Окрім цього, за даними СБУ, митрополит підтримує звʼязок з московською патріархією. Він також свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії.

Раніше журналісти Української правди знайшли в Онуфрія та ще понад 20 священнослужителів УПЦ Московського патріархату російське громадянство.

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Автор: 

громадянство (1082) УПЦ МП (1216) Онуфрій (70)


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Топ коментарі
+15
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02.07.2025 18:25 Відповісти
+15
Обмиіняйте Онуфрєя на полонениї Азова. Курс обміну буде чудовим.
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02.07.2025 18:28 Відповісти
+8
очікувано. Якщо кацап відкриває рота, то обов'язкове бреше
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02.07.2025 18:37 Відповісти
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02.07.2025 18:23 Відповісти
Букву о слід замінити на у у кличці.
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02.07.2025 18:47 Відповісти
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02.07.2025 18:25 Відповісти
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02.07.2025 18:38 Відповісти
це Порошенку сказав онухрію про Томос. той не повірив дурилка зелена....
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02.07.2025 18:42 Відповісти
Тіпа: «Внатурє, гонішь!»
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02.07.2025 18:55 Відповісти
Обмиіняйте Онуфрєя на полонениї Азова. Курс обміну буде чудовим.
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02.07.2025 18:28 Відповісти
Та зачекай судитись.
Зараз слуги приймуть закон про множинне громадянство. А ти будеш серед них як лох, єдиний хто без рос паспорта...
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02.07.2025 18:29 Відповісти
Не вийде. Принаймні, законопроєкт на немиту не поширюється.
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02.07.2025 20:10 Відповісти
Пусть будет поп без гражданства. Или просто поп-бомж. Бог ему подаст...
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02.07.2025 18:31 Відповісти
якщо у онуфрія не має російського громадянства, то нехай буйло дасть, а то інакше -

висилка вантажним літаком у славетну вьзницю у Сальвадорі з трансфером у щойно побудованому трампом таборі для депортованих Алігатор Аль-Катрас Флоріда

.
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02.07.2025 18:36 Відповісти
Краще у Гуантонамо.
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02.07.2025 18:55 Відповісти
очікувано. Якщо кацап відкриває рота, то обов'язкове бреше
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02.07.2025 18:37 Відповісти
То что у гебистского попа расейское гражданство выяснили 2 года назад. ДВА ГОДА НАЗАД!!!!
А реакция только сейчас? 🤔
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02.07.2025 18:39 Відповісти
Извиняюсь, со зрением не очень. 12 лет назад 🤪
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02.07.2025 18:41 Відповісти
Певне чекали, що той московитський митрополит поїде за кордон у справах, і от тоді позбавити громадянства, щоби не пустити назад в Україну.
А тепер спробуй його випхати... не вийде.
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02.07.2025 18:56 Відповісти
І що тепер? 180 діб перебування на території України (без візи) і виїзд за кордон? Чи депортація за незаконний перетин кордону, оскільки в московитському паспорті немає відміток про перетин державного кордону України?
Про суд я не кажу, бо тоді цей Онуфрій стане цінним обмінним фондом, а "оманський договорняк" такого не передбачає.
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02.07.2025 18:42 Відповісти
В США полетить біженцем !
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02.07.2025 18:56 Відповісти
Оскаржити можна все - навіть що сонце стає на сході. Не тільки Онуфрію але і всім московським попам анулювати громадянство України, бо якщо їх трошки попресувати, то зізнаються, що мають декілька паспортів. Мудрим рішенням було б заборона УПЦ МП як ворожої інституції, що несе пряму загрозу державі.
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02.07.2025 18:43 Відповісти
Випускайте Онуфрія в його природний ареал - Онєжскоє озеро. До обнажонной Ольги...
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02.07.2025 18:50 Відповісти
ФСБшні працівникі у рясах не знають шо брехня смертний гріх тосму постійно брещуть а коли дохнуть то відправляются на концерт Кобзона. До Пекла. Куди потрапити, як умого швидчи бажаю і цьому цапу Онуфрію.
Довідка для співпрацівників ФСБ у рясах - брехня, особливо навмисна і з важливою метою, вважаєтсяся смертним гріхом, оскільки вона порушує заповідь "Не свідчи неправдиво проти ближнього свого". Смертний гріх - це серйозне порушення Божого закону, що веде до розриву відносин з Богом.
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02.07.2025 18:52 Відповісти
Там всьо чотко. Бо вони слуги Диявола.
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02.07.2025 18:59 Відповісти
Та може він отримає ?
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02.07.2025 18:55 Відповісти
Хіба ж агент фсб зізнається, що він агент?
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02.07.2025 18:58 Відповісти
козлобородого попа треба на обмін, як Медведчука. По курсу за одного Говнуфрія усіх азовців що залишились
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02.07.2025 18:58 Відповісти
ЭТИ ТВАРИ ЦЕРКОВНЫЕ НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ ПУТИНАХУЙЛАЗЕЛЕНСКОГО!ПО ************* ЛЮДЕЙ И ВОРОВСТВА!!!ФУ ГОВНОКРАДОГНИЛОЕСООБЩЕСТВО ДЕГЕНЕРАТОВ!!!
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02.07.2025 19:16 Відповісти
ВСЕ ЦЕРКВИ ЛЮБЫЕ ЭТО ТРУФА!!!
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02.07.2025 19:17 Відповісти
Цілком з Вами згоден. У одному бородаті комуняки мали рацію - релігія - опіум для народу. Крапка. Будь-яка - мерзота. Немає у ній нічого, крім того самого безбожія, ненажерливості, товстих морд і молодих педіків для попів... **** затія у всі віки - гальма суспільства. Згадаємо тільки католицтво та православ'я, не бууд лізти у інші релігії. Всюди одне й теж - дурити лохів та обирати їх до нитки. А ЗАРАЗ - тим більш - геть попів.
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02.07.2025 19:49 Відповісти
Це спрощений погляд. Нема жодного суспільства, яке, на тій чи іншій стадії, не пройшло через певний культ. Це специфічний, притаманний людині, як істоті здатній до абстрактного мислення, прояв інстинкту самозбереження.
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02.07.2025 20:22 Відповісти
ДА!НО!ЭТИ ПОПЫ САМЫЕ ГРЕШНЫЕ СРЕДИ ВСЕХ ГРЕШНИКОВ И ЭТО ДОЛЖНЫ ПОНЕМАТЬ ЛЮДИ!БЕДНЫЕ КЕЙКИ ОТДАЮТ А ОНИИНА ЛЕКСУСАХ ПО БАНЬКАМ С ТЁЛЬКАМИ МОЛОЧНЫМИ!УЧИТЫВАЯ ЧТО ОНИ ОБАГАЩАЮТСЯ СЛОВОМ БОЖЬИМ!!!ЭТО ОНИ ПРОСТО АНТИХРИСТЫ ВСЕ!!!!!!НЕТ ОПРОВДАНИЯ ИМ И НЕ БУДЕТ!!!!!!!ОНИ ТАКИЕЖЕ ВОРЫ КАК И ВСЕ ПРАВИТЕЛИ!!!!ПОВЕРЬТЕ В РИМЕ ВСЕ АНТИХРЕСТЫ!!! ВЕРА ТОЛЬКО В ДУШЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА КОТОРУЮ ОН НЕСЁТ!!!!!!!!!ЗЛО ДОБРО СПРАВЕДЛИВОСТЬ АЛЧЬНОСТЬ И Т.П.!НО САМ ФАКТ ЧТО ЭТО ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ!!!!!!И НИКТО КРОМЕ НАС САМИХ ЭТО НЕ ИСПРАВИТ!!!
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02.07.2025 20:33 Відповісти
ВЕРА ТОЛЬКО В ДОБРО НЕСУШЕЕ ЧЕЛОВЕКОМ К БЛИЖНЕМУ МОЖЕТ БЫТЬ НАСТОЯЩЕЙ!!!ОСТАЛЬНОЕ ТРУФА!!!
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02.07.2025 20:22 Відповісти
А хіба комунізм не є однією з релігій атеїстів?
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02.07.2025 20:27 Відповісти
А где в комунизме добро!?там рабство!и вообще непонемаеш молчи!
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02.07.2025 20:48 Відповісти
якого хера досі він тут і має вагу? У мене під Сумами є село - В. Чернеччина. Там піп місцевий давно собі на електричний сьілець набазікав. І це під звуки вибухів.... якого хера попи ще тут?
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02.07.2025 19:52 Відповісти
Депортувати ! Разом з дебілоїдами що ходять до цих нкаведистів
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02.07.2025 19:58 Відповісти
 
 