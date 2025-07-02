В УПЦ МП заявили, що Онуфрій не має громадянства РФ: митрополит оскаржуватиме указ Зеленського

У митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) немає паспортів інших держав, окрім українського. Він оскаржуватиме рішення президента про припинення йому громадянства України.

Про це речник УПЦ МП митрополит Климент сказав у коментарі "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Він також заявив, що Онуфрій, мовляв, "не звертався" до Росії "із заявою про отримання іншого громадянства".

В УПЦ МП додали, що Орест Березовський буде захищати свої права як громадянин України та що має "всі права оскаржити цей указ".

Також, за словами митрополита Климента, рішення про припинення громадянства "підлягають певному юридичному сумніву".

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Нагадаємо, 2 липня в СБУ повідомили, що президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського (більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія).

За матеріалами СБУ, Онуфрій у 2002 році добровільно отримав громадянство РФ та не повідомив про це уповноважені органи влади України. Водночас він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

Окрім цього, за даними СБУ, митрополит підтримує звʼязок з московською патріархією. Він також свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії.

Раніше журналісти Української правди знайшли в Онуфрія та ще понад 20 священнослужителів УПЦ Московського патріархату російське громадянство.

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