В УПЦ МП заявили, що Онуфрій не має громадянства РФ: митрополит оскаржуватиме указ Зеленського
У митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) немає паспортів інших держав, окрім українського. Він оскаржуватиме рішення президента про припинення йому громадянства України.
Про це речник УПЦ МП митрополит Климент сказав у коментарі "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Він також заявив, що Онуфрій, мовляв, "не звертався" до Росії "із заявою про отримання іншого громадянства".
В УПЦ МП додали, що Орест Березовський буде захищати свої права як громадянин України та що має "всі права оскаржити цей указ".
Також, за словами митрополита Климента, рішення про припинення громадянства "підлягають певному юридичному сумніву".
Нагадаємо, 2 липня в СБУ повідомили, що президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського (більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія).
За матеріалами СБУ, Онуфрій у 2002 році добровільно отримав громадянство РФ та не повідомив про це уповноважені органи влади України. Водночас він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.
Окрім цього, за даними СБУ, митрополит підтримує звʼязок з московською патріархією. Він також свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії.
Раніше журналісти Української правди знайшли в Онуфрія та ще понад 20 священнослужителів УПЦ Московського патріархату російське громадянство.
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Зараз слуги приймуть закон про множинне громадянство. А ти будеш серед них як лох, єдиний хто без рос паспорта...
висилка вантажним літаком у славетну вьзницю у Сальвадорі з трансфером у щойно побудованому трампом таборі для депортованих Алігатор Аль-Катрас Флоріда
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А реакция только сейчас? 🤔
А тепер спробуй його випхати... не вийде.
Про суд я не кажу, бо тоді цей Онуфрій стане цінним обмінним фондом, а "оманський договорняк" такого не передбачає.
Довідка для співпрацівників ФСБ у рясах - брехня, особливо навмисна і з важливою метою, вважаєтсяся смертним гріхом, оскільки вона порушує заповідь "Не свідчи неправдиво проти ближнього свого". Смертний гріх - це серйозне порушення Божого закону, що веде до розриву відносин з Богом.