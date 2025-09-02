Госэтнополитики подала в суд на ликвидацию УПЦ МП
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала в суд для ликвидации УПЦ МП.
Об этом сообщил председатель Госэтнополитики Виктор Еленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Еленский сообщил, что ГЭСС выполняет закон Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".
"Согласно закону, если есть информация о возможной связи религиозной организации с Русской православной церковью (РПЦ), тогда государственная служба по этнополитике оценивает и назначает исследование", - сообщил глава ГЭСС.
ГЭСС определил, что УПЦ МП является частью русской православной церкви и вынесла предписание. Оно состоит из 4 частей:
- Киевская митрополия УПЦ должна обеспечить решение руководящих органов УПЦ о выходе УПЦ из состава Московского патриархата;
- Киевский митрополит должен обеспечить решение руководящих органов УПЦ, что последний устав РПЦ, за который голосовали и епископы УПЦ не является действующим для УПЦ;
- Киевский митрополит должен заявить, что он не согласен с тем, что он назначен Синодом РПЦ;
- руководящие органы УПЦ должны были заявить, что они не признают аннексию РПЦ своих епархий на востоке Украины и в Крыму.
УПЦ МП должна была выполнить предписание в течение 30 дней с даты его издания, то есть до конца августа 2025 года.
"Если бы они попросили продлить этот срок, то ГЭСС может продлить его на 60 дней. Но получили письмо от Онуфрия. Письмо противоречивое, о том, что предписание их якобы не касается и мы вмешиваемся в их внутренние дела. Мы должны обратиться, как написано в законе, в суд. Киевская митрополия также вынесла несколько предписаний против ГЭСС. Мы требуем от УПЦ МП выйти из состава российской церкви", - подчеркнул Еленьский.
Если суд вынесет решение в пользу ГЭСС, то Киевская митрополия УПЦ (МП) потеряет статус юридического лица. "Это не означает, что приходы должны перейти в другую церковь, приходы, если хотят, могут действовать автономно, остаться независимыми", - подчеркнул председатель ГЭСС.
Напоминаем, 28 августа ГЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ (МП) аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ). Деятельность РПЦ в Украине запрещена. В Киевской митрополии УПЦ заявили, что "не согласны" с выводами о признаках аффилированности. В УПЦ МП считают, что эти признаки Государственная служба по этнополитике получила якобы из документов в России, а не из устава УПЦ МП.
1. Спави торкаються України і ніяк інакше.
2 УПЦ то до чого тут МП? Тим більше що МП це не церква це сталінський сатанат без Томасу і Віри
3. Скільки можно загравати з ціми агентами ФСБ і поплічниками рашистів?
Але прутень, з 2014 року, систематично катує і убиває, вірян Православної церкви України, робить руїну з Українських церков! А Стефанчуки+зеленський, все огинаються, саботують, забалакують, прийняття дієвих рішень в Національних інтересах України!!!
Бо самі то вони, нє мєсниє, а временщики, на державних посадах, який там з них образ Андрія Парубія!! Добре хоть, що боневтіким стали, в силу обставин створених Українцями! Ну, приблуди95, з КВН мацкоускага!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
на кацапського попа та їх бацанутих овець рука не здригнеться
.
попи -сепаратисти ці кляті яничари в Україні. А нашій владі капітулянтів все ні по чому.