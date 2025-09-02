Госэтнополитики подала в суд на ликвидацию УПЦ МП

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала в суд для ликвидации УПЦ МП.

Об этом сообщил председатель Госэтнополитики Виктор Еленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Еленский сообщил, что ГЭСС выполняет закон Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

"Согласно закону, если есть информация о возможной связи религиозной организации с Русской православной церковью (РПЦ), тогда государственная служба по этнополитике оценивает и назначает исследование", - сообщил глава ГЭСС.

ГЭСС определил, что УПЦ МП является частью русской православной церкви и вынесла предписание. Оно состоит из 4 частей:

Киевская митрополия УПЦ должна обеспечить решение руководящих органов УПЦ о выходе УПЦ из состава Московского патриархата;

Киевский митрополит должен обеспечить решение руководящих органов УПЦ, что последний устав РПЦ, за который голосовали и епископы УПЦ не является действующим для УПЦ;

Киевский митрополит должен заявить, что он не согласен с тем, что он назначен Синодом РПЦ;

руководящие органы УПЦ должны были заявить, что они не признают аннексию РПЦ своих епархий на востоке Украины и в Крыму.

УПЦ МП должна была выполнить предписание в течение 30 дней с даты его издания, то есть до конца августа 2025 года.

"Если бы они попросили продлить этот срок, то ГЭСС может продлить его на 60 дней. Но получили письмо от Онуфрия . Письмо противоречивое, о том, что предписание их якобы не касается и мы вмешиваемся в их внутренние дела. Мы должны обратиться, как написано в законе, в суд. Киевская митрополия также вынесла несколько предписаний против ГЭСС. Мы требуем от УПЦ МП выйти из состава российской церкви", - подчеркнул Еленьский.

Если суд вынесет решение в пользу ГЭСС, то Киевская митрополия УПЦ (МП) потеряет статус юридического лица. "Это не означает, что приходы должны перейти в другую церковь, приходы, если хотят, могут действовать автономно, остаться независимыми", - подчеркнул председатель ГЭСС.

Напоминаем, 28 августа ГЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ (МП) аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ). Деятельность РПЦ в Украине запрещена. В Киевской митрополии УПЦ заявили, что "не согласны" с выводами о признаках аффилированности. В УПЦ МП считают, что эти признаки Государственная служба по этнополитике получила якобы из документов в России, а не из устава УПЦ МП.