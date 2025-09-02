РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Связь УПЦ с РПЦ
1 315 17

Госэтнополитики подала в суд на ликвидацию УПЦ МП

Кирилл, Онуфрий

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала в суд для ликвидации УПЦ МП.

Об этом сообщил председатель Госэтнополитики Виктор Еленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Еленский сообщил, что ГЭСС выполняет закон Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

"Согласно закону, если есть информация о возможной связи религиозной организации с Русской православной церковью (РПЦ), тогда государственная служба по этнополитике оценивает и назначает исследование", - сообщил глава ГЭСС.

ГЭСС определил, что УПЦ МП является частью русской православной церкви и вынесла предписание. Оно состоит из 4 частей:

  • Киевская митрополия УПЦ должна обеспечить решение руководящих органов УПЦ о выходе УПЦ из состава Московского патриархата;
  • Киевский митрополит должен обеспечить решение руководящих органов УПЦ, что последний устав РПЦ, за который голосовали и епископы УПЦ не является действующим для УПЦ;
  • Киевский митрополит должен заявить, что он не согласен с тем, что он назначен Синодом РПЦ;
  • руководящие органы УПЦ должны были заявить, что они не признают аннексию РПЦ своих епархий на востоке Украины и в Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП должна устранить уставные связи с РПЦ до 24 августа, - Госэтнополитики

УПЦ МП должна была выполнить предписание в течение 30 дней с даты его издания, то есть до конца августа 2025 года.

"Если бы они попросили продлить этот срок, то ГЭСС может продлить его на 60 дней. Но получили письмо от Онуфрия. Письмо противоречивое, о том, что предписание их якобы не касается и мы вмешиваемся в их внутренние дела. Мы должны обратиться, как написано в законе, в суд. Киевская митрополия также вынесла несколько предписаний против ГЭСС. Мы требуем от УПЦ МП выйти из состава российской церкви", - подчеркнул Еленьский.

Если суд вынесет решение в пользу ГЭСС, то Киевская митрополия УПЦ (МП) потеряет статус юридического лица. "Это не означает, что приходы должны перейти в другую церковь, приходы, если хотят, могут действовать автономно, остаться независимыми", - подчеркнул председатель ГЭСС.

Напоминаем, 28 августа ГЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ (МП) аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ). Деятельность РПЦ в Украине запрещена. В Киевской митрополии УПЦ заявили, что "не согласны" с выводами о признаках аффилированности. В УПЦ МП считают, что эти признаки Государственная служба по этнополитике получила якобы из документов в России, а не из устава УПЦ МП.

Автор: 

УПЦ МП (1579) Еленский Виктор (22) Госэтнополитики (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
ФСБ попів під зад коліном до хазяїв на болота!
показать весь комментарий
02.09.2025 18:03 Ответить
+4
Як що УПЦ МП то:
1. Спави торкаються України і ніяк інакше.
2 УПЦ то до чого тут МП? Тим більше що МП це не церква це сталінський сатанат без Томасу і Віри
3. Скільки можно загравати з ціми агентами ФСБ і поплічниками рашистів?
показать весь комментарий
02.09.2025 18:04 Ответить
+4
Чотири криваві роки для Українців, а стефанчуки+зеленський з приблудами95 в Урядовому кварталі саботують та усіляко затягують дієві рішення щодо ліквідації московської секти сраліна в Україні!!
Але прутень, з 2014 року, систематично катує і убиває, вірян Православної церкви України, робить руїну з Українських церков! А Стефанчуки+зеленський, все огинаються, саботують, забалакують, прийняття дієвих рішень в Національних інтересах України!!!
Бо самі то вони, нє мєсниє, а временщики, на державних посадах, який там з них образ Андрія Парубія!! Добре хоть, що боневтіким стали, в силу обставин створених Українцями! Ну, приблуди95, з КВН мацкоускага!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
02.09.2025 18:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ФСБ попів під зад коліном до хазяїв на болота!
показать весь комментарий
02.09.2025 18:03 Ответить
Вони ще не нашпігували на щасливе життя в ху... лостані
показать весь комментарий
02.09.2025 18:26 Ответить
Як що УПЦ МП то:
1. Спави торкаються України і ніяк інакше.
2 УПЦ то до чого тут МП? Тим більше що МП це не церква це сталінський сатанат без Томасу і Віри
3. Скільки можно загравати з ціми агентами ФСБ і поплічниками рашистів?
показать весь комментарий
02.09.2025 18:04 Ответить
Чотири криваві роки для Українців, а стефанчуки+зеленський з приблудами95 в Урядовому кварталі саботують та усіляко затягують дієві рішення щодо ліквідації московської секти сраліна в Україні!!
Але прутень, з 2014 року, систематично катує і убиває, вірян Православної церкви України, робить руїну з Українських церков! А Стефанчуки+зеленський, все огинаються, саботують, забалакують, прийняття дієвих рішень в Національних інтересах України!!!
Бо самі то вони, нє мєсниє, а временщики, на державних посадах, який там з них образ Андрія Парубія!! Добре хоть, що боневтіким стали, в силу обставин створених Українцями! Ну, приблуди95, з КВН мацкоускага!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
02.09.2025 18:04 Ответить
РПЦ-МП ніяка не релігійна организація. Це відділ пропаганди федеральної служби безпеки на россії.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:05 Ответить
..а цей елітний підрозділ ФСБ, ось це УПЦ МП, ще й досі легально працює у воюючій з Московією Україні?! з 2014го і оце ще дотепер!? (вибачте, за історією кацапських попів-терористів не дуже слідкую)..
показать весь комментарий
02.09.2025 18:06 Ответить
як будете формувати загони ліквідаторів, то зателефонуйте.

на кацапського попа та їх бацанутих овець рука не здригнеться

.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:08 Ответить
Так йди воювати, а не дебілізм свій тут показувати
показать весь комментарий
02.09.2025 18:22 Ответить
Американці під час 2світової війни зібрали всіх американців японського походження і ізолювали їх то чому нам не зібрать все кацапсяче гімно десь на обмеженій території острові чи десь на олшках без зв,яку це гуманно ми їх не вб,ємо а хто захоче на болота пішки всіх від немовля до старого
показать весь комментарий
02.09.2025 18:19 Ответить
А потім чому нас ще в ЄС не взяли. Ти як москаль, воювати не бажаєш, а в охрану пішов би
показать весь комментарий
02.09.2025 18:24 Ответить
Який суд, коли вирішили ліквідувати. Треба на ********** заяву подати
показать весь комментарий
02.09.2025 18:20 Ответить
ну дуже на часі
показать весь комментарий
02.09.2025 18:28 Ответить
Оце "на часі" вже було "позавчора місяць тому".
показать весь комментарий
02.09.2025 18:31 Ответить
Поліцаї замість виловлювати на вулицях "оповіщених" краще б повиганяли з українських церков ряжену кацапську гебню.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:30 Ответить
це залежить від політичного керівництва, поліцаям наказали виловлювати людей, а не московських попів і попянок
показать весь комментарий
02.09.2025 18:33 Ответить
1 серпня, 11:39 на Житомирщині ще одна громада покинула УПЦ МП і приєдналась до ПЦУ. Після цього не було жодного переходу. Минули ті часи, коли майже щодня на українську церкву ПЦУ. ставало більше а на кацапську МП. менше... Підняли голови московські
попи -сепаратисти ці кляті яничари в Україні. А нашій владі капітулянтів все ні по чому.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:41 Ответить
Спецпілрозділу УПЦ МП, що підпорядковується ФСБ РФ не місце в Україні.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:59 Ответить
 
 