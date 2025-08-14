УПЦ МП должна устранить уставные связи с РПЦ до 24 августа, - Госэтнополитики

Киевская митрополия УПЦ МП получила предписание, обязывающее организацию устранить связи с РПЦ в течение месяца - до 24 августа.

Об этом сообщил глава Госэтнополитики Виктор Еленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предписание заключается в том, что Киевская митрополия должна обеспечить выход УПЦ из состава РПЦ. Предписание не требует от УПЦ предать православие, изменить какие-то вероучительные положения, изменить язык богослужения, изменить календарь, или стать частью другой православной церкви. Все, что требуется - это выйти из состава РПЦ и предоставить соответствующие решения уставных органов УПЦ", - сказал глава ГЭСС.

Еленский отметил, что УПЦ должна устранить нарушения до 24 августа. Хотя ранее сообщалось, что срок достигал 18 августа. "Они получили предписание по почте 24 июля. Таким образом УПЦ имеет месячный срок - до 24 августа", - сообщил он.

Глава Госэтнополитики добавил, что по обоснованной просьбе УПЦ может продлить этот срок на дополнительные 60 дней.

"Если в течение этих 30 дней (до 24-25 августа) не будет выполнено предписание и не будет обращения о предоставлении дополнительных 60 дней, то ГЭСС сможет обратиться в суд с иском о прекращении Киевской митрополии. Это означает, что Киевская митрополия потеряет статус юридического лица и потеряет правосубъектность", - сказал чиновник.

Кроме этого, глава службы отметил, что УПЦ подала иск в суд, направленный на срыв выполнения предписания. По его мнению, это демонстрирует, что в церкви не намерены устранять признаки, которые связывают УПЦ с РПЦ.

Напоминаем, с 20 мая по 8 июля Госэтнополитики провела исследование по вопросу наличия признаков аффилированности КМ УПЦ (МП) с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". По результатам исследования в службе пришли к выводу, что КМ УПЦ является частью РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена законом, в уставе КМ есть признаки ее принадлежности к УПЦ, которая связана с РПЦ, РПЦ имеет право принимать обязательные для КМ решения по церковным и организационным вопросам. Руководители КМ обязаны входить в органы управления РПЦ.

