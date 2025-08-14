РУС
Новости
УПЦ МП должна устранить уставные связи с РПЦ до 24 августа, - Госэтнополитики

Киевская митрополия УПЦ МП получила предписание, обязывающее организацию устранить связи с РПЦ в течение месяца - до 24 августа.

Об этом сообщил глава Госэтнополитики Виктор Еленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предписание заключается в том, что Киевская митрополия должна обеспечить выход УПЦ из состава РПЦ. Предписание не требует от УПЦ предать православие, изменить какие-то вероучительные положения, изменить язык богослужения, изменить календарь, или стать частью другой православной церкви. Все, что требуется - это выйти из состава РПЦ и предоставить соответствующие решения уставных органов УПЦ", - сказал глава ГЭСС.

Еленский отметил, что УПЦ должна устранить нарушения до 24 августа. Хотя ранее сообщалось, что срок достигал 18 августа. "Они получили предписание по почте 24 июля. Таким образом УПЦ имеет месячный срок - до 24 августа", - сообщил он.

Глава Госэтнополитики добавил, что по обоснованной просьбе УПЦ может продлить этот срок на дополнительные 60 дней.

"Если в течение этих 30 дней (до 24-25 августа) не будет выполнено предписание и не будет обращения о предоставлении дополнительных 60 дней, то ГЭСС сможет обратиться в суд с иском о прекращении Киевской митрополии. Это означает, что Киевская митрополия потеряет статус юридического лица и потеряет правосубъектность", - сказал чиновник.

Кроме этого, глава службы отметил, что УПЦ подала иск в суд, направленный на срыв выполнения предписания. По его мнению, это демонстрирует, что в церкви не намерены устранять признаки, которые связывают УПЦ с РПЦ.

Напоминаем, с 20 мая по 8 июля Госэтнополитики провела исследование по вопросу наличия признаков аффилированности КМ УПЦ (МП) с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". По результатам исследования в службе пришли к выводу, что КМ УПЦ является частью РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена законом, в уставе КМ есть признаки ее принадлежности к УПЦ, которая связана с РПЦ, РПЦ имеет право принимать обязательные для КМ решения по церковным и организационным вопросам. Руководители КМ обязаны входить в органы управления РПЦ.

Влада шукає всілякі відмазки та юридичні заморозки для того, шоб не ліквідовувати легалізований філіал касапського фсб в Україні у вигляді рпцву.
Вибори близенько... а там ядерний лохторат младоовощноригів, сіреч слуг уродів... їх чіпати не хочуть, хоч і вороги вони...
14.08.2025 17:47 Ответить
ЇХ ТРЕБА ВИГНАТИ....а їм кажуть "ну типу перефарбуйтесь і все буде норм"
14.08.2025 17:45 Ответить
Задовбали вже з цією УПЦ МП. Скільки можна з ними панькатись? Вони вороги України, невже не зрозуміло?!!!
14.08.2025 17:49 Ответить
УПЦ МП отримає статус "катакомбной церькьві".
14.08.2025 17:44 Ответить
ЇХ ТРЕБА ВИГНАТИ....а їм кажуть "ну типу перефарбуйтесь і все буде норм"
14.08.2025 17:45 Ответить
Влада шукає всілякі відмазки та юридичні заморозки для того, шоб не ліквідовувати легалізований філіал касапського фсб в Україні у вигляді рпцву.
Вибори близенько... а там ядерний лохторат младоовощноригів, сіреч слуг уродів... їх чіпати не хочуть, хоч і вороги вони...
14.08.2025 17:47 Ответить
А чиї вони вороги? Якщо України, то тим більше чіпати їх не можна. Навіщо ж Єрмаку з його болонкою Зеленським своїх союзників у боротьбі проти України щемити?
14.08.2025 18:03 Ответить
"дедлайн трампа" - значення див. вікіпедія
14.08.2025 18:15 Ответить
Що ж це ви ФСБістську маму розлучаєте з її ФСБістською донькою? Заборонити як заборонили Комуністичну та Нацистськи ідеології!
14.08.2025 17:48 Ответить
Задовбали вже з цією УПЦ МП. Скільки можна з ними панькатись? Вони вороги України, невже не зрозуміло?!!!
14.08.2025 17:49 Ответить
Только вот покровители сидят в ОПе. Есть закон от 2018 года по которому ФСБ МП можно запретить. Там пройдены все судовые инстанции вплоть до КС. Уже прошли 90 дней даже по новому закону, уже были решения экспертных организаций. Что еще нужно чтобы сделать простой ход о запрете?
14.08.2025 17:58 Ответить
Так а влада хто? Всі ж сваї люді - вороги України.
14.08.2025 17:58 Ответить
Недвігу націоналізувати та продати іншим церквам, чи для інших розважальних закладів. Попам здача української мови та історії, поліграф на патріотизм. Хто не пройде - довічне з конфіскацією. ВотЪ і всі питання.
14.08.2025 17:49 Ответить
Посадіть онуфрія на пляшку врешті-решт.
14.08.2025 17:53 Ответить
Якийсь сюр. Вони що, змінивши статут перестануть бути підкацапниками?
14.08.2025 17:55 Ответить
Зебанда кришує фсб-пархат, московські попи в погонах краще почуваються, ніж українські.
14.08.2025 17:56 Ответить
УПЦ МП немає ніякого відношення до релігії!!!!
це, філіал ворогів, що хочуть нас знищити!!!
хочааааа...
про що це я?
зе!гніда була насаджена українцям, що б знищити нас.
сбу не бачить?
чи, сбу кормиться?
при бажанні, це робиться за тиждень, або самою сбу, або умовним корчинським, при співпраці з сбу.
до речі, після визволення бучі, місцеві віряни толпою ломануллися саме в кацапську церкву!!!
14.08.2025 18:02 Ответить
Ахах!
Чекаю на прокльони і звинувачення від любителів свинособак москви.
Ой.
А вони вже є трішки вище))
Ніт.
За кордоном з 2017 року.
Ніт топив не за зе.
Тут мене гнобили тоді на роботі наші співвічизники.
Ну що був проти актора з відомого серіалу.
Але є одне але.
В цьому питанню я підтримую.
Нічого робити філії фсб в Українській церкві.
14.08.2025 18:03 Ответить
Та тут і в інформаційних технологіях засилля 1с/bas та інших перефарбованих клонів , які по факту тримають облік Українських підприємств під контролем російський програм. Так сказати , база обліку українських підприємств вже в російській сфері.
Заходь , піджопниками виганяй українських бухгалтерів саджай привезнених з росії і все.
14.08.2025 18:16 Ответить
Можно "вывести" УПЦ МП из параши. Но нельзя вывести парашу из УПЦ МП.
14.08.2025 18:16 Ответить
Так вже давали 3 місяці, а потім ще 3 місяці!?
14.08.2025 18:31 Ответить
Поміняти кацапських попів на полонених з " Азову "!
14.08.2025 18:36 Ответить
УПЦ МП має усунути статутні зв'язки з РПЦ

Статєві?
)
14.08.2025 18:38 Ответить
Та скільки вже можна з ними валандатись, тягають кота за яйця
14.08.2025 18:53 Ответить
А в головах у них ,щось поміняється?
14.08.2025 18:53 Ответить
Від того що ви замотаєте гівно в бумагу від цукерки, гімно смачніше не стане. Так як і не зміниться сутність московських попів яких ви назвате українською церквою. Потрібні чистки наших церков від московських попів
14.08.2025 18:53 Ответить
Як це Зельоні своїх союзників ліквідують? ОПЗЖ і РПЦ, це ж їхні надійні партнери.

14.08.2025 19:04 Ответить
А як усуне, то що, кацапи перестануть бути кацапами і ********* Україну?
14.08.2025 19:14 Ответить
Вже другий рік просять колег сховати будьоновку за пазуху.
14.08.2025 19:31 Ответить
Нехай просто перейменуються в ОПиЦ МП. Однак шкодять разом!
14.08.2025 19:49 Ответить
Заборона сектантів знову відкладається?
14.08.2025 19:53 Ответить
"упц мп" - що це таке? Відділи нквс організований сралinим?
Не існує ні якого "мп" - афера, тим більше "упц"! А православні церкви в Україні, є!!!
14.08.2025 20:19 Ответить
РПЦ-МП має завершити своє існування. Агентам ворога нема чого робити в нашій державі.
14.08.2025 20:39 Ответить
 
 