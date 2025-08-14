УПЦ МП має усунути статутні зв’язки з РПЦ до 24 серпня, - Держетнополітики

Київська митрополія УПЦ МП отримала припис, що зобов'язує організацію усунути зв'язки з РПЦ упродовж місяця — до 24 серпня.

Про це повідомив очільник Держетнополітики Віктор Єленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Припис полягає в тому, що Київська митрополія повинна забезпечити вихід УПЦ зі складу РПЦ. Припис не вимагає від УПЦ зрадити православ’я, змінити якісь віроповчальні положення, змінити мову богослужіння, змінити календар, чи стати частиною іншої православної церкви. Все, що вимагається — це вийти зі складу РПЦ і надати відповідні рішення статутних органів УПЦ", — сказав голова ДЕСС.

Єленський зазначив, що УПЦ має усунути порушення до 24 серпня. Хоча раніше повідомлялося, що термін сягав 18 серпня. "Вони отримали припис поштою 24 липня. Таким чином УПЦ має місячний термін — до 24 серпня", — повідомив він.

Голова Держетнополітики додав, що за обґрунтованого прохання УПЦ може продовжити цей термін на додаткових 60 днів.

"Якщо впродовж цих 30 днів (до 24-25 серпня) не буде виконано припис та не буде звернення щодо надання додаткових 60 днів, то ДЕСС зможе звернутися до суду з позовом про припинення Київської митрополії. Це означає, що Київська митрополія втратить статус юридичної особи та втратить правосуб'єктність", — сказав посадовець.

Окрім цього, очільник служби зазначив, що УПЦ подала позов до суду, спрямований на зрив виконання припису. На його думку, це демонструє, що в церкві не мають наміру усувати ознаки, які пов'язують УПЦ з РПЦ.

Нагадуємо, з 20 травня до 8 липня Держетнополітики провела дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості КМ УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". За результатами дослідження у службі дійшли висновку, що КМ УПЦ є частиною РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена законом, у статуті КМ є ознаки її належності до УПЦ, яка пов’язана з РПЦ, РПЦ має право ухвалювати обов’язкові для КМ рішення з церковних і організаційних питань. Керівники КМ зобов’язані входити до органів управління РПЦ.

