Новини Зв’язок УПЦ з РПЦ
УПЦ МП має усунути статутні зв’язки з РПЦ до 24 серпня, - Держетнополітики

онуфрій,кіріл

Київська митрополія УПЦ МП отримала припис, що зобов'язує організацію усунути зв'язки з РПЦ упродовж місяця — до 24 серпня.

Про це повідомив очільник Держетнополітики Віктор Єленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Припис полягає в тому, що Київська митрополія повинна забезпечити вихід УПЦ зі складу РПЦ. Припис не вимагає від УПЦ зрадити православ’я, змінити якісь віроповчальні положення, змінити мову богослужіння, змінити календар, чи стати частиною іншої православної церкви. Все, що вимагається — це вийти зі складу РПЦ і надати відповідні рішення статутних органів УПЦ", — сказав голова ДЕСС.

Єленський зазначив, що УПЦ має усунути порушення до 24 серпня. Хоча раніше повідомлялося, що термін сягав 18 серпня. "Вони отримали припис поштою 24 липня. Таким чином УПЦ має місячний термін — до 24 серпня", — повідомив він.

Голова Держетнополітики додав, що за обґрунтованого прохання УПЦ може продовжити цей термін на додаткових 60 днів.

"Якщо впродовж цих 30 днів (до 24-25 серпня) не буде виконано припис та не буде звернення щодо надання додаткових 60 днів, то ДЕСС зможе звернутися до суду з позовом про припинення Київської митрополії. Це означає, що Київська митрополія втратить статус юридичної особи та втратить правосуб'єктність", — сказав посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держетнополітики винесла припис УПЦ МП щодо розірвання стосунків з РПЦ

Окрім цього, очільник служби зазначив, що УПЦ подала позов до суду, спрямований на зрив виконання припису. На його думку, це демонструє, що в церкві не мають наміру усувати ознаки, які пов'язують УПЦ з РПЦ.

Нагадуємо, з 20 травня до 8 липня Держетнополітики провела дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості КМ УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". За результатами дослідження у службі дійшли висновку, що КМ УПЦ є частиною РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена законом, у статуті КМ є ознаки її належності до УПЦ, яка пов’язана з РПЦ, РПЦ має право ухвалювати обов’язкові для КМ рішення з церковних і організаційних питань. Керівники КМ зобов’язані входити до органів управління РПЦ.

Читайте: Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України, - СБУ

РПЦ (522) УПЦ МП (1223) Єленський Віктор (22) Держетнополітики (13)
+7
ЇХ ТРЕБА ВИГНАТИ....а їм кажуть "ну типу перефарбуйтесь і все буде норм"
14.08.2025 17:45 Відповісти
+6
Влада шукає всілякі відмазки та юридичні заморозки для того, шоб не ліквідовувати легалізований філіал касапського фсб в Україні у вигляді рпцву.
Вибори близенько... а там ядерний лохторат младоовощноригів, сіреч слуг уродів... їх чіпати не хочуть, хоч і вороги вони...
14.08.2025 17:47 Відповісти
+4
Задовбали вже з цією УПЦ МП. Скільки можна з ними панькатись? Вони вороги України, невже не зрозуміло?!!!
14.08.2025 17:49 Відповісти
УПЦ МП отримає статус "катакомбной церькьві".
14.08.2025 17:44 Відповісти
ЇХ ТРЕБА ВИГНАТИ....а їм кажуть "ну типу перефарбуйтесь і все буде норм"
14.08.2025 17:45 Відповісти
Влада шукає всілякі відмазки та юридичні заморозки для того, шоб не ліквідовувати легалізований філіал касапського фсб в Україні у вигляді рпцву.
Вибори близенько... а там ядерний лохторат младоовощноригів, сіреч слуг уродів... їх чіпати не хочуть, хоч і вороги вони...
14.08.2025 17:47 Відповісти
А чиї вони вороги? Якщо України, то тим більше чіпати їх не можна. Навіщо ж Єрмаку з його болонкою Зеленським своїх союзників у боротьбі проти України щемити?
14.08.2025 18:03 Відповісти
"дедлайн трампа" - значення див. вікіпедія
Що ж це ви ФСБістську маму розлучаєте з її ФСБістською донькою? Заборонити як заборонили Комуністичну та Нацистськи ідеології!
Задовбали вже з цією УПЦ МП. Скільки можна з ними панькатись? Вони вороги України, невже не зрозуміло?!!!
Только вот покровители сидят в ОПе. Есть закон от 2018 года по которому ФСБ МП можно запретить. Там пройдены все судовые инстанции вплоть до КС. Уже прошли 90 дней даже по новому закону, уже были решения экспертных организаций. Что еще нужно чтобы сделать простой ход о запрете?
Так а влада хто? Всі ж сваї люді - вороги України.
Недвігу націоналізувати та продати іншим церквам, чи для інших розважальних закладів. Попам здача української мови та історії, поліграф на патріотизм. Хто не пройде - довічне з конфіскацією. ВотЪ і всі питання.
Посадіть онуфрія на пляшку врешті-решт.
Якийсь сюр. Вони що, змінивши статут перестануть бути підкацапниками?
Зебанда кришує фсб-пархат, московські попи в погонах краще почуваються, ніж українські.
УПЦ МП немає ніякого відношення до релігії!!!!
це, філіал ворогів, що хочуть нас знищити!!!
хочааааа...
про що це я?
зе!гніда була насаджена українцям, що б знищити нас.
сбу не бачить?
чи, сбу кормиться?
при бажанні, це робиться за тиждень, або самою сбу, або умовним корчинським, при співпраці з сбу.
до речі, після визволення бучі, місцеві віряни толпою ломануллися саме в кацапську церкву!!!
Ахах!
Чекаю на прокльони і звинувачення від любителів свинособак москви.
Ой.
А вони вже є трішки вище))
Ніт.
За кордоном з 2017 року.
Ніт топив не за зе.
Тут мене гнобили тоді на роботі наші співвічизники.
Ну що був проти актора з відомого серіалу.
Але є одне але.
В цьому питанню я підтримую.
Нічого робити філії фсб в Українській церкві.
Та тут і в інформаційних технологіях засилля 1с/bas та інших перефарбованих клонів , які по факту тримають облік Українських підприємств під контролем російський програм. Так сказати , база обліку українських підприємств вже в російській сфері.
Заходь , піджопниками виганяй українських бухгалтерів саджай привезнених з росії і все.
Можно "вывести" УПЦ МП из параши. Но нельзя вывести парашу из УПЦ МП.
Так вже давали 3 місяці, а потім ще 3 місяці!?
