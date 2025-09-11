УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11238 відвідувачів онлайн
Новини Викрили переправників ухилянтів
1 356 12

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 6 "ухилянтських схем" в Україні: затримано 8 організаторів оборудок. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція затримали 8 організаторів ухилянтських схем

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали вісьмох організаторів оборудок.

За суми від 5 до 20 тисяч доларів ділки переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.

Так, на Чернігівщині затримано очільницю місцевого коледжу, яка "на папері" зараховувала військовозобов’язаних на навчання до вишу. При цьому насправді фейкові студенти навіть не з’являлися у стінах навчального закладу.

На Полтавщині викрили лікаря-хірурга – члена військово-лікарської комісії, який торгував фальшивими меддовідками про важкі діагнози.

У Києві підозру отримав ділок, який підшукував ухилянтів, а потім за гроші пропонував їм маршрути втечі за кордон "по зеленці".

У Кіровоградській області викрито адміністратора телеграм-каналу, який поширював локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

У Дніпропетровській області затримано ще трьох фігурантів, що доставляли клієнтів до західного кордону України, а потім лісовими стежками переправляли до Євросоюзу.

На Волині викрили зловмисника, який через ліс переправляв ухилянтів до сусідньої країни ЄС.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ

Читайте: Передавав РФ дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4369) Київ (20155) Нацполіція (15470) СБУ (13344) ухилянти (1147) Волинська область (907) Дніпропетровська область (4232) Кіровоградська область (611) Полтавська область (1223) Чернігівська область (1027)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Нескінченної війни не буде, молодь виїде , друга частина сзч 200тис + буде як мінімум, зостанеться тцк поліція , які ненавчені нічого, і зешмаркля оголосять "перемогу" втративши ще більше території, все..
показати весь коментар
11.09.2025 13:39 Відповісти
+6
Тобто тепер лисий з кварталу не зможе ухилятися???
показати весь коментар
11.09.2025 13:21 Відповісти
+6
Країна, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів та відстрілу втікачів, а не на виробництві ракет,
приречена на нескінченну війну або капітуляцію.
показати весь коментар
11.09.2025 13:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто тепер лисий з кварталу не зможе ухилятися???
показати весь коментар
11.09.2025 13:21 Відповісти
Країна, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів та відстрілу втікачів, а не на виробництві ракет,
приречена на нескінченну війну або капітуляцію.
показати весь коментар
11.09.2025 13:23 Відповісти
Україна з такими "патужними- тупими вимогами приречена .....
показати весь коментар
11.09.2025 13:28 Відповісти
Нескінченної війни не буде, молодь виїде , друга частина сзч 200тис + буде як мінімум, зостанеться тцк поліція , які ненавчені нічого, і зешмаркля оголосять "перемогу" втративши ще більше території, все..
показати весь коментар
11.09.2025 13:39 Відповісти
4 разового ухилянта коли будуть карати?
показати весь коментар
11.09.2025 13:36 Відповісти
Фігуранти хотіли на халяву отримати додаткове майно.
А тепер втратили все. Це ж треба бути таким тупорилим
показати весь коментар
11.09.2025 13:49 Відповісти
Точно. Крупа не дасть збрехати.
показати весь коментар
11.09.2025 15:10 Відповісти
Колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вийшла з-під варти, проте за неї так і не внесли 20 млн грн застави

Країна кривих дзеркал
показати весь коментар
11.09.2025 13:51 Відповісти
Ця влада непотрібна тому що діє -як антинародна
показати весь коментар
11.09.2025 13:53 Відповісти
главные ухылянты в полиции не делятся возможностью ухляться ни с кем другим
показати весь коментар
11.09.2025 14:01 Відповісти
Правду пишіть - справжні ухилянти ловили фейкових.
показати весь коментар
11.09.2025 14:37 Відповісти
Перша "ухілянська оборутка" то ТЦК та лягавка.
показати весь коментар
11.09.2025 14:45 Відповісти
 
 