СБУ и Нацполиция ликвидировали еще 6 "уклонистских схем" в Украине: задержаны 8 организаторов махинаций. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов сделок.

За суммы от 5 до 20 тысяч долларов дельцы переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска или оформляли фиктивные документы для избежания призыва, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

Так, на Черниговщине задержана руководительница местного колледжа, которая "на бумаге" зачисляла военнообязанных на обучение в вуз. При этом на самом деле фейковые студенты даже не появлялись в стенах учебного заведения.

На Полтавщине разоблачили врача-хирурга - члена военно-врачебной комиссии, который торговал фальшивыми медсправками о тяжелых диагнозах.

В Киеве подозрение получил делец, который подыскивал уклонистов, а затем за деньги предлагал им маршруты побега за границу "по зеленке".

В Кировоградской области разоблачен администратор телеграм-канала, который распространял локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

В Днепропетровской области задержаны еще трое фигурантов, которые доставляли клиентов к западной границе Украины, а затем лесными тропами переправляли в Евросоюз.

На Волыни разоблачили злоумышленника, который через лес переправлял уклонистов в соседнюю страну ЕС.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.







