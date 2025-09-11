РУС
Новости Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
1 382 12

СБУ и Нацполиция ликвидировали еще 6 "уклонистских схем" в Украине: задержаны 8 организаторов махинаций. ФОТОрепортаж

СБУ и Нацполиция задержали 8 организаторов уклонистских схем

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов сделок.

За суммы от 5 до 20 тысяч долларов дельцы переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска или оформляли фиктивные документы для избежания призыва, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

Так, на Черниговщине задержана руководительница местного колледжа, которая "на бумаге" зачисляла военнообязанных на обучение в вуз. При этом на самом деле фейковые студенты даже не появлялись в стенах учебного заведения.

На Полтавщине разоблачили врача-хирурга - члена военно-врачебной комиссии, который торговал фальшивыми медсправками о тяжелых диагнозах.

В Киеве подозрение получил делец, который подыскивал уклонистов, а затем за деньги предлагал им маршруты побега за границу "по зеленке".

В Кировоградской области разоблачен администратор телеграм-канала, который распространял локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

В Днепропетровской области задержаны еще трое фигурантов, которые доставляли клиентов к западной границе Украины, а затем лесными тропами переправляли в Евросоюз.

На Волыни разоблачили злоумышленника, который через лес переправлял уклонистов в соседнюю страну ЕС.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ
Читайте: Передавал РФ данные об обороне Сумщины и Днепропетровщины: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Автор: 

задержание (6703) Киев (26111) Нацполиция (16744) СБУ (20401) уклонисты (1076) Волынская область (1038) Днепропетровская область (4442) Кировоградская область (671) Полтавская область (1262) Черниговская область (1250)
Топ комментарии
+10
Нескінченної війни не буде, молодь виїде , друга частина сзч 200тис + буде як мінімум, зостанеться тцк поліція , які ненавчені нічого, і зешмаркля оголосять "перемогу" втративши ще більше території, все..
показать весь комментарий
11.09.2025 13:39
+6
Тобто тепер лисий з кварталу не зможе ухилятися???
показать весь комментарий
11.09.2025 13:21
+6
Країна, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів та відстрілу втікачів, а не на виробництві ракет,
приречена на нескінченну війну або капітуляцію.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:23
Тобто тепер лисий з кварталу не зможе ухилятися???
показать весь комментарий
11.09.2025 13:21
Країна, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів та відстрілу втікачів, а не на виробництві ракет,
приречена на нескінченну війну або капітуляцію.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:23
Україна з такими "патужними- тупими вимогами приречена .....
показать весь комментарий
11.09.2025 13:28
Нескінченної війни не буде, молодь виїде , друга частина сзч 200тис + буде як мінімум, зостанеться тцк поліція , які ненавчені нічого, і зешмаркля оголосять "перемогу" втративши ще більше території, все..
показать весь комментарий
11.09.2025 13:39
4 разового ухилянта коли будуть карати?
показать весь комментарий
11.09.2025 13:36
Фігуранти хотіли на халяву отримати додаткове майно.
А тепер втратили все. Це ж треба бути таким тупорилим
показать весь комментарий
11.09.2025 13:49
Точно. Крупа не дасть збрехати.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:10
Колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вийшла з-під варти, проте за неї так і не внесли 20 млн грн застави

Країна кривих дзеркал
показать весь комментарий
11.09.2025 13:51
Ця влада непотрібна тому що діє -як антинародна
показать весь комментарий
11.09.2025 13:53
главные ухылянты в полиции не делятся возможностью ухляться ни с кем другим
показать весь комментарий
11.09.2025 14:01
Правду пишіть - справжні ухилянти ловили фейкових.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:37
Перша "ухілянська оборутка" то ТЦК та лягавка.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:45
 
 