Протоієрей УПЦ МП коригував російські удари по Сумській області, - СБУ. ФОТО

На Сумщині затримано настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ МП, який був коригувальником російського ГРУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що священник відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх росіянам. Найбільше окупантів цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП визнано афілійованою з РПЦ, - Держетнополітики

"За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити "мертву зону" вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника. Відповідно до матеріалів справи, ворог "вийшов" на протоієрея дистанційно через мережу "Інтернет", - йдеться в повідомленні.

Клірик завуальовано випитував інформацію у парафіян, а потім самостійно виїжджав на місцевість та перевіряв там наявність військових об'єктів.

Після виявлення потенційних цілей він звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

Також читайте: Мережа впливу УПЦ МП: хто десятиліттями працював на "русский мир" в Україні

СБУ завчасно провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони і затримала фігуранта в його оселі.

Священник УПЦ МП коригував російські удари по Сумщині
Фото: Служба безпеки України

У протоієрея виявили прокремлівську літературу та смартфон із доказами роботи на РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Наразі він перебуває під вартою, клірику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила 180 справ щодо священників Української православної церкви з початку 2022 року

СБУ (13349) Сумська область (4220) УПЦ МП (1229) коригування (118)
+15
До яких пір московська ДРГ під виглядом попів РПЦ буде в Україні проводити диверсії а також зомбування населення? Нах. всіх московських чортів в рясах за хвости і на Сосію викинути. Чи мало вам горя вони принесли? І не потрібно ілюзій що перейменувавши РПЦ в іншу назву ви зміните їх сутність
12.09.2025 10:20 Відповісти
+13
І так в кожному місті. Геть з України московських попів !
12.09.2025 10:19 Відповісти
+12
скільки з цими тваринами рцпшними можна панькатись? це воріг в середині України!
12.09.2025 10:20 Відповісти
ДИВНО,А ХІБА ЩЕ ЛЕЙТЕНАНТ каБАКАНОВ НЕ ОЧИСТИВ СВОЄЮ ПРИСУТНІСТЮ ПАСТВУ ФСБ?
12.09.2025 10:13 Відповісти
Наслідки саботажу стефанчука-зеленського упродовж свого перебування на посадах щодо заборони/ припинення злочинної діяльності, секти московитів фсб, в Мирній Україні!!
12.09.2025 10:59 Відповісти
Професіонал з КДБ на роботі.
12.09.2025 10:14 Відповісти
І так в кожному місті. Геть з України московських попів !
скільки з цими тваринами рцпшними можна панькатись? це воріг в середині України!
До яких пір московська ДРГ під виглядом попів РПЦ буде в Україні проводити диверсії а також зомбування населення? Нах. всіх московських чортів в рясах за хвости і на Сосію викинути. Чи мало вам горя вони принесли? І не потрібно ілюзій що перейменувавши РПЦ в іншу назву ви зміните їх сутність
Кацапська церква КГБ в Україні, як і ті рашистські дрони в Польщі - всі бачать їхню шкоду, але покарати у відповідь не збираються.
12.09.2025 10:21 Відповісти
Слуга сатани.
12.09.2025 10:21 Відповісти
І що, піде на обмін?
12.09.2025 10:27 Відповісти
Більше. Через якийсь час повернеться до своєї пастви. Прибацанославіє не лікується
12.09.2025 10:32 Відповісти
*****, скільки можна чикатися з ціми попами? Всі до одного - або підор, або зрадник. Частіше разом. Релігія - однозначне зло, коли до тупих неписьменних українців дійде це? Ну не треба вам та церква, хочеш вірити - вірь вдома - на унітазі. в ліжку.... на х... ви годуєте цих паскуд?
12.09.2025 10:31 Відповісти
"Мученик віри" . В упц мп 99% - вороги України, 1% - звичайні ідіоти
12.09.2025 10:35 Відповісти
Та скиньте його нах з колокольні..
12.09.2025 10:39 Відповісти
ну чого різні підари не їдуть на московію, там територій для вашого лайна безліч , уйобуйте всі туди ! В Україні нам нічого не потрібно потрібно московського ні нарєчія ні церков ні пісень - нічого чуєте підари ! Уйобуйте просто мовчки і там живіть, робіть це самі щоб ми вас потім ешелонами як скот не вивозили
12.09.2025 10:47 Відповісти
прєтєснєніє вєри ! вапіющій акт агалтєлай русафобіі ! гєнацід духовних скрєп
12.09.2025 10:49 Відповісти
12.09.2025 10:51 Відповісти
Чого це він в бісовській джинсовій курточці? )))
12.09.2025 10:56 Відповісти
І не боїться, шо Божінька його покарає? Хоча дуже сумніваюся, шо він у щось таке вірить...
12.09.2025 11:07 Відповісти
повісить на стовбі і сказати, що то народна самооборона, або "вдячні" мешканці Сум. якщо вже так боїтеся осуду партнерів...
12.09.2025 11:09 Відповісти
Відпустіть!! Прокляне!!
12.09.2025 11:21 Відповісти
Сатанист кацапський.
12.09.2025 11:23 Відповісти
прибийте його на двері кацапської церкви, бажано "в трусіках"
12.09.2025 11:44 Відповісти
Покажіть обличчя… нехай подивляться кому руки цілували…
12.09.2025 12:44 Відповісти
 
 