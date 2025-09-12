Протоієрей УПЦ МП коригував російські удари по Сумській області, - СБУ. ФОТО

На Сумщині затримано настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ МП, який був коригувальником російського ГРУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що священник відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх росіянам. Найбільше окупантів цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП визнано афілійованою з РПЦ, - Держетнополітики

"За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити "мертву зону" вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника. Відповідно до матеріалів справи, ворог "вийшов" на протоієрея дистанційно через мережу "Інтернет", - йдеться в повідомленні.

Клірик завуальовано випитував інформацію у парафіян, а потім самостійно виїжджав на місцевість та перевіряв там наявність військових об'єктів.

Після виявлення потенційних цілей він звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

Також читайте: Мережа впливу УПЦ МП: хто десятиліттями працював на "русский мир" в Україні

СБУ завчасно провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони і затримала фігуранта в його оселі.

Фото: Служба безпеки України

У протоієрея виявили прокремлівську літературу та смартфон із доказами роботи на РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Наразі він перебуває під вартою, клірику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила 180 справ щодо священників Української православної церкви з початку 2022 року