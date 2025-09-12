РУС
Протоиерей УПЦ МП корректировал российские удары по Сумщине, - СБУ. ФОТО

На Сумщине задержан настоятель одного из храмов Сумской епархии УПЦ МП, который был корректировщиком российского ГРУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что священник отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их россиянам. Больше всего оккупантов интересовали координаты штабов и укрепрайонов на приграничные области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП признана аффилированной с РПЦ, - Госэтнополитики

"По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать "мертвую зону" вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться до подхода основных сил противника. Согласно материалам дела, враг "вышел" на протоиерея дистанционно через сеть Интернет, - говорится в сообщении.

Клирик завуалированно выспрашивал информацию у прихожан, а затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов.

После обнаружения потенциальных целей он отчитывался куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.

Также читайте: Сеть влияния УПЦ МП: кто десятилетиями работал на "русский мир" в Украине

СБУ заблаговременно провела мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны и задержала фигуранта в его доме.

Священник УПЦ МП корректировал российские удары по Сумской области
Фото: Служба безопасности Украины

У протоиерея обнаружили прокремлевскую литературу и смартфон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований). В данное время он находится под стражей, клирику грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви с начала 2022 года

СБУ (20406) Сумская область (3660) УПЦ МП (1582) корректировщик (116)
Топ комментарии
+12
І так в кожному місті. Геть з України московських попів !
показать весь комментарий
12.09.2025 10:19 Ответить
+12
До яких пір московська ДРГ під виглядом попів РПЦ буде в Україні проводити диверсії а також зомбування населення? Нах. всіх московських чортів в рясах за хвости і на Сосію викинути. Чи мало вам горя вони принесли? І не потрібно ілюзій що перейменувавши РПЦ в іншу назву ви зміните їх сутність
показать весь комментарий
12.09.2025 10:20 Ответить
+10
скільки з цими тваринами рцпшними можна панькатись? це воріг в середині України!
показать весь комментарий
12.09.2025 10:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДИВНО,А ХІБА ЩЕ ЛЕЙТЕНАНТ каБАКАНОВ НЕ ОЧИСТИВ СВОЄЮ ПРИСУТНІСТЮ ПАСТВУ ФСБ?
показать весь комментарий
12.09.2025 10:13 Ответить
Наслідки саботажу стефанчука-зеленського упродовж свого перебування на посадах щодо заборони/ припинення злочинної діяльності, секти московитів фсб, в Мирній Україні!!
показать весь комментарий
12.09.2025 10:59 Ответить
Професіонал з КДБ на роботі.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:14 Ответить
Кацапська церква КГБ в Україні, як і ті рашистські дрони в Польщі - всі бачать їхню шкоду, але покарати у відповідь не збираються.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:21 Ответить
Слуга сатани.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:21 Ответить
І що, піде на обмін?
показать весь комментарий
12.09.2025 10:27 Ответить
Більше. Через якийсь час повернеться до своєї пастви. Прибацанославіє не лікується
показать весь комментарий
12.09.2025 10:32 Ответить
*****, скільки можна чикатися з ціми попами? Всі до одного - або підор, або зрадник. Частіше разом. Релігія - однозначне зло, коли до тупих неписьменних українців дійде це? Ну не треба вам та церква, хочеш вірити - вірь вдома - на унітазі. в ліжку.... на х... ви годуєте цих паскуд?
показать весь комментарий
12.09.2025 10:31 Ответить
"Мученик віри" . В упц мп 99% - вороги України, 1% - звичайні ідіоти
показать весь комментарий
12.09.2025 10:35 Ответить
Та скиньте його нах з колокольні..
показать весь комментарий
12.09.2025 10:39 Ответить
ну чого різні підари не їдуть на московію, там територій для вашого лайна безліч , уйобуйте всі туди ! В Україні нам нічого не потрібно потрібно московського ні нарєчія ні церков ні пісень - нічого чуєте підари ! Уйобуйте просто мовчки і там живіть, робіть це самі щоб ми вас потім ешелонами як скот не вивозили
показать весь комментарий
12.09.2025 10:47 Ответить
прєтєснєніє вєри ! вапіющій акт агалтєлай русафобіі ! гєнацід духовних скрєп
показать весь комментарий
12.09.2025 10:49 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2025 10:51 Ответить
Чого це він в бісовській джинсовій курточці? )))
показать весь комментарий
12.09.2025 10:56 Ответить
І не боїться, шо Божінька його покарає? Хоча дуже сумніваюся, шо він у щось таке вірить...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:07 Ответить
повісить на стовбі і сказати, що то народна самооборона, або "вдячні" мешканці Сум. якщо вже так боїтеся осуду партнерів...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:09 Ответить
Відпустіть!! Прокляне!!
показать весь комментарий
12.09.2025 11:21 Ответить
Сатанист кацапський.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:23 Ответить
прибийте його на двері кацапської церкви, бажано "в трусіках"
показать весь комментарий
12.09.2025 11:44 Ответить
 
 