Протоиерей УПЦ МП корректировал российские удары по Сумщине, - СБУ. ФОТО

На Сумщине задержан настоятель одного из храмов Сумской епархии УПЦ МП, который был корректировщиком российского ГРУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что священник отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их россиянам. Больше всего оккупантов интересовали координаты штабов и укрепрайонов на приграничные области.

"По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать "мертвую зону" вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться до подхода основных сил противника. Согласно материалам дела, враг "вышел" на протоиерея дистанционно через сеть Интернет, - говорится в сообщении.

Клирик завуалированно выспрашивал информацию у прихожан, а затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов.

После обнаружения потенциальных целей он отчитывался куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.

СБУ заблаговременно провела мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны и задержала фигуранта в его доме.

Фото: Служба безопасности Украины

У протоиерея обнаружили прокремлевскую литературу и смартфон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований). В данное время он находится под стражей, клирику грозит до 8 лет лишения свободы.

