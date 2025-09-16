РУС
Задержан правоохранитель, за взятки "освобождавший" военнообязанных из ТЦК, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили на Николаевщине правоохранителя, который помогал за деньги "выпускать" военнообязанных из районных территориальных центров комплектования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В частности, к нему обратился местный предприниматель с просьбой посодействовать в возвращении его подчиненного, которого после проверки документов задержали сотрудники РТЦК. Чиновник пообещал за деньги "решить вопрос".

Стоимость "услуги"

Правоохранитель уже на следующий день забрал работника из ТЦК и договорился "отдать" его предпринимателю на трассе Николаев - Киев за 2 тысячи долларов. ГБР задержало его во время так называемого обмена.

Взяточник выкупал мобилизованных из ТЦК
Взяточник выкупал мобилизованных из ТЦК
Взяточник выкупал мобилизованных из ТЦК

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения его от должности.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

ГБР сейчас проверяет возможную причастность к сделке должностных лиц районного центра комплектования.

"Освобожденный" правоохранителем военнообязанный сейчас проходит военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе в Вооруженных Силах Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

взятка (6226) Николаевская область (2207) ГБР (3202) ТЦК (748)
2к це доля мусора, взагалі то ставки за "звільнення" набагато більші і про це всім добре відомо
16.09.2025 14:35 Ответить
як, саме звільняв?
поліцейським рейдом?
чи, як написано, домовився?
то, де той з ким домовилися?
тупа, чергова ****** профанація від зелених гнід!!!!!

то, піде в рубіж, чи обере тюрягу?

до речі, мєнти, спіймали звєзду, круче, чим яйця бога. такого свавілля не було з 90х!!!!!
агов, зелений дегенат клименко, коли крайній раз трусив є'балом на камери?
16.09.2025 14:39 Ответить
І це при тому що ніяких гарантій для "звільненого" ніхто не давав. Міг знову загриміти до буса через добу.
16.09.2025 14:41 Ответить
там вроде фабрикуется дело, типа фигурант по нему проходит... тцк тоже в доле в схеме и отпускают....
16.09.2025 14:50 Ответить
Є і пропозиція, і попит, тільки пересічні бубочки бачать лише "сферу послуг".
16.09.2025 15:12 Ответить
Звільнив з ТЦК?
ТЦК це тюрьма? Там можуть когось утримувати? У нас же підвалів нема, якщо вірити ботам.
А як звільнив?
Приїхав і попросив «хлопці віддайте»?
Пряме свідчення, що все ТЦК корумповане
16.09.2025 15:32 Ответить
робив свою роботу - звільнив людину з полону

а інакше можна було б кваліфікувати як торгівля людьми
16.09.2025 15:40 Ответить
Чомусь під такими новинами постійно замішані «правоохоронці»
16.09.2025 15:45 Ответить
 
 