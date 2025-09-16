Задержан правоохранитель, за взятки "освобождавший" военнообязанных из ТЦК, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили на Николаевщине правоохранителя, который помогал за деньги "выпускать" военнообязанных из районных территориальных центров комплектования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В частности, к нему обратился местный предприниматель с просьбой посодействовать в возвращении его подчиненного, которого после проверки документов задержали сотрудники РТЦК. Чиновник пообещал за деньги "решить вопрос".

Стоимость "услуги"

Правоохранитель уже на следующий день забрал работника из ТЦК и договорился "отдать" его предпринимателю на трассе Николаев - Киев за 2 тысячи долларов. ГБР задержало его во время так называемого обмена.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения его от должности.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

ГБР сейчас проверяет возможную причастность к сделке должностных лиц районного центра комплектования.

"Освобожденный" правоохранителем военнообязанный сейчас проходит военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе в Вооруженных Силах Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.