Задержан правоохранитель, за взятки "освобождавший" военнообязанных из ТЦК, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили на Николаевщине правоохранителя, который помогал за деньги "выпускать" военнообязанных из районных территориальных центров комплектования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
В частности, к нему обратился местный предприниматель с просьбой посодействовать в возвращении его подчиненного, которого после проверки документов задержали сотрудники РТЦК. Чиновник пообещал за деньги "решить вопрос".
Стоимость "услуги"
Правоохранитель уже на следующий день забрал работника из ТЦК и договорился "отдать" его предпринимателю на трассе Николаев - Киев за 2 тысячи долларов. ГБР задержало его во время так называемого обмена.
Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения его от должности.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
ГБР сейчас проверяет возможную причастность к сделке должностных лиц районного центра комплектования.
"Освобожденный" правоохранителем военнообязанный сейчас проходит военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе в Вооруженных Силах Украины.
Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поліцейським рейдом?
чи, як написано, домовився?
то, де той з ким домовилися?
тупа, чергова ****** профанація від зелених гнід!!!!!
то, піде в рубіж, чи обере тюрягу?
до речі, мєнти, спіймали звєзду, круче, чим яйця бога. такого свавілля не було з 90х!!!!!
агов, зелений дегенат клименко, коли крайній раз трусив є'балом на камери?
ТЦК це тюрьма? Там можуть когось утримувати? У нас же підвалів нема, якщо вірити ботам.
А як звільнив?
Приїхав і попросив «хлопці віддайте»?
Пряме свідчення, що все ТЦК корумповане
робив свою роботу - звільнив людину з полону
а інакше можна було б кваліфікувати як торгівля людьми