Подделка медсправок: на Сумщине разоблачена схема уклонения от мобилизации, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Сумской области правоохранители разоблачили гражданина Украины, организовавшего схему уклонения от мобилизации за денежное вознаграждение.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, мужчина изготавливал медицинские документы с ложными сведениями о психических расстройствах у военнообязанных. Это становилось основанием для их снятия с воинского учета.

После получения 84 тыс. грн от одного из "клиентов" злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также задокументирован факт передачи ему еще 168 тыс. грн.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 8 тыс. евро переправляли мужчин в Румынию: разоблачены военнослужащие ТЦК, - ГПСУ. ФОТОрепортаж