РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10793 посетителя онлайн
Новости Фото Подделка документов Уклонение от мобилизации
979 1

Подделка медсправок: на Сумщине разоблачена схема уклонения от мобилизации, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Сумской области правоохранители разоблачили гражданина Украины, организовавшего схему уклонения от мобилизации за денежное вознаграждение.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, мужчина изготавливал медицинские документы с ложными сведениями о психических расстройствах у военнообязанных. Это становилось основанием для их снятия с воинского учета.

https://dpsu.gov.ua/uk/news/48388-na-sumshini-pravoohoronci-vikrili-ukrayincya-yakij-organizuvav-nezakonne-vigotovlennya-medichnoyi-dokumentaciyi
Фото: ГПСУ
https://dpsu.gov.ua/uk/news/48388-na-sumshini-pravoohoronci-vikrili-ukrayincya-yakij-organizuvav-nezakonne-vigotovlennya-medichnoyi-dokumentaciyi
Фото: ГПСУ

После получения 84 тыс. грн от одного из "клиентов" злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также задокументирован факт передачи ему еще 168 тыс. грн.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 8 тыс. евро переправляли мужчин в Румынию: разоблачены военнослужащие ТЦК, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6830) Сумская область (3660) уклонисты (1082)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до "крупи" звертайтесь, вже на волі
показать весь комментарий
12.09.2025 11:42 Ответить
 
 