Підроблення меддовідок: на Сумщині викрито схему ухилення від мобілізації, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
У Сумській області правоохоронці викрили громадянина України, який організовував схему ухилення від мобілізації за грошову винагороду.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, чоловік виготовляв медичні документи з неправдивими відомостями про психічні розлади у військовозобов’язаних. Це ставало підставою для їхнього зняття з військового обліку.
Після отримання 84 тис. грн від одного з "клієнтів" зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Також задокументовано факт передачі йому ще 168 тис. грн.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Досудове розслідування триває.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Левченко #559507
показати весь коментар12.09.2025 11:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль