Підроблення меддовідок: на Сумщині викрито схему ухилення від мобілізації, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Сумській області правоохоронці викрили громадянина України, який організовував схему ухилення від мобілізації за грошову винагороду.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чоловік виготовляв медичні документи з неправдивими відомостями про психічні розлади у військовозобов’язаних. Це ставало підставою для їхнього зняття з військового обліку.

Після отримання 84 тис. грн від одного з "клієнтів" зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Також задокументовано факт передачі йому ще 168 тис. грн.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Досудове розслідування триває.

