УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10608 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підроблення документів ВЛК Ухилення від мобілізації
1 107 1

Підроблення меддовідок: на Сумщині викрито схему ухилення від мобілізації, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Сумській області правоохоронці викрили громадянина України, який організовував схему ухилення від мобілізації за грошову винагороду. 

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чоловік виготовляв медичні документи з неправдивими відомостями про психічні розлади у військовозобов’язаних. Це ставало підставою для їхнього зняття з військового обліку.

https://dpsu.gov.ua/uk/news/48388-na-sumshini-pravoohoronci-vikrili-ukrayincya-yakij-organizuvav-nezakonne-vigotovlennya-medichnoyi-dokumentaciyi
Фото: ДПСУ

https://dpsu.gov.ua/uk/news/48388-na-sumshini-pravoohoronci-vikrili-ukrayincya-yakij-organizuvav-nezakonne-vigotovlennya-medichnoyi-dokumentaciyi
Фото: ДПСУ

Після отримання 84 тис. грн від одного з "клієнтів" зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Також задокументовано факт передачі йому ще 168 тис. грн.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 8 тис. євро переправляли чоловіків у Румунію: викрито військовослужбовців ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6401) Сумська область (4220) ухилянти (1153)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до "крупи" звертайтесь, вже на волі
показати весь коментар
12.09.2025 11:42 Відповісти
 
 