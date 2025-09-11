За 8 тис. євро переправляли чоловіків у Румунію: викрито військовослужбовців ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки Чернівецького прикордонного загону викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон, до якої були причетні співробітники одного з ТЦК.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, двоє військовослужбовців підшукали "клієнтів" і планували доставити їх до кордону, використовуючи службове становище, після чого мали вказати маршрут у Румунію поза пунктами пропуску. Вартість "послуги" становила 8 тисяч євро з кожного.

Також дивіться: СБУ та Нацполіція ліквідували ще 6 "ухилянтських схем" в Україні: затримано 8 організаторів оборудок. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що одного з ділків правоохоронці затримали під час одержання 3 тисяч євро завдатку. Згодом було затримано і його спільника.

Обох підозрюваних взято під варту на 60 діб із правом внесення застави. Їм інкримінується ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Також дивіться: Намагалися переправити трьох ухилянтів до Молдови: на Одещині затримано двох іноземців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж







