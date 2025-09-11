УКР
1 031 13

За 8 тис. євро переправляли чоловіків у Румунію: викрито військовослужбовців ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки Чернівецького прикордонного загону викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон, до якої були причетні співробітники одного з ТЦК.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, двоє військовослужбовців підшукали "клієнтів" і планували доставити їх до кордону, використовуючи службове становище, після чого мали вказати маршрут у Румунію поза пунктами пропуску. Вартість "послуги" становила 8 тисяч євро з кожного.

Військовослужбовці ТЦК переправляли чоловіків за кордон

Повідомляється, що одного з ділків правоохоронці затримали під час одержання 3 тисяч євро завдатку. Згодом було затримано і його спільника.

Обох підозрюваних взято під варту на 60 діб із правом внесення застави. Їм інкримінується ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Військовослужбовці ТЦК переправляли чоловіків за кордон
ТЦК та СП (794) Чернівецька область (65)
+4
Сволоту Борисова вже давно "взяли". І що, вже відбуває покарання?
Викрили вони...
показати весь коментар
11.09.2025 15:49 Відповісти
+2
от сервис! в бус! и зразу за кордон!)
показати весь коментар
11.09.2025 15:07 Відповісти
+2
ТЦКшники офіційні мільйонери, гроші заробили на крові.
А тепер депутат від слуг народу Федієнко пропонує прирівняти зарплату працівників ТЦК до зарплат НАБУ.
Тобто "військовослужбовці" ТЦК повинні отримувати зарплати від 100 тисяч і вище, не будучи на фронті.
Цікаво що про це думають ті військові , які реально служать в ЗСУ?
Що зарплата ТЦКшника буде більше ніж зарплата військового на фронті?
показати весь коментар
11.09.2025 15:09 Відповісти
Щось новеньке. Зазвичай долярами плотють
показати весь коментар
11.09.2025 15:05 Відповісти
Демпінг!
показати весь коментар
11.09.2025 15:06 Відповісти
Якби ТЦКашники брали за таку послугу 4 тис. євро, я їх зрозумів би. Але 8 тис, це нахабство.
показати весь коментар
11.09.2025 15:07 Відповісти
Одразу через Дію )
показати весь коментар
11.09.2025 17:49 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 15:09 Відповісти
думають, що їх ставка не зіграла
показати весь коментар
11.09.2025 15:39 Відповісти
Цены растут. Раньше было 4-5 тыс.$
показати весь коментар
11.09.2025 15:30 Відповісти
11.09.2025 15:49 Відповісти
Наші сонечка. Мужні герої тилу.
показати весь коментар
11.09.2025 16:18 Відповісти
Казочку про Буратіно з нас писано. Чомусь ніхто ніколи не не обурюється на тих, хто дає? Не беруть тоді, коли не дають . Все просто.
показати весь коментар
11.09.2025 16:28 Відповісти
А якщо вас силою закинути в бус, посадити в гараж з піздюлями, і легенько натякнути що буде ще гірше
показати весь коментар
11.09.2025 17:04 Відповісти
Економічне бронювання. План перемоги міндіча
показати весь коментар
11.09.2025 17:47 Відповісти
 
 