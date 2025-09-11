За 8 тис. євро переправляли чоловіків у Румунію: викрито військовослужбовців ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки Чернівецького прикордонного загону викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон, до якої були причетні співробітники одного з ТЦК.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, двоє військовослужбовців підшукали "клієнтів" і планували доставити їх до кордону, використовуючи службове становище, після чого мали вказати маршрут у Румунію поза пунктами пропуску. Вартість "послуги" становила 8 тисяч євро з кожного.
Повідомляється, що одного з ділків правоохоронці затримали під час одержання 3 тисяч євро завдатку. Згодом було затримано і його спільника.
Обох підозрюваних взято під варту на 60 діб із правом внесення застави. Їм інкримінується ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
А тепер депутат від слуг народу Федієнко пропонує прирівняти зарплату працівників ТЦК до зарплат НАБУ.
Тобто "військовослужбовці" ТЦК повинні отримувати зарплати від 100 тисяч і вище, не будучи на фронті.
Цікаво що про це думають ті військові , які реально служать в ЗСУ?
Що зарплата ТЦКшника буде більше ніж зарплата військового на фронті?
Викрили вони...