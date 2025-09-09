Намагалися переправити трьох ухилянтів до Молдови: на Одещині затримано двох іноземців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

В Одеському районі прикордонники Подільського загону виявили трьох жителів Сумщини, які намагалися незаконно перетнути кордон до Молдови, ховаючись в опломбованій фурі з іноземною реєстрацією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, організатор переправлення знайшов клієнтів через один із телеграм-каналів і обіцяв "безперешкодний проїзд" за 16 тис. доларів США з кожного. Частину грошей вже було сплачено: один переказав 8 тис. доларів на криптогаманець, інший віддав 5 тис. готівкою водієві.

Переправленням займалися пособники - 50-річний та 28-річний іноземці. Вони завантажили у фуру товар в Одесі, а військовозобов’язаних розмістили під тентовим накриттям позаду кабіни.

Автомобіль зупинили в прикордонному селі. Під час обшуку вилучили транспортний засіб, мобільні телефони, документи на вантаж, а також 5 тис. доларів США, 500 євро та 10 тис. грн готівкою.

Пособникам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 757 тис. грн. Трьом "клієнтам" складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

