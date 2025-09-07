УКР
Прикордонники взяли російського військового в полон у боях біля Серебрянського лісу, - ДПСУ. ВIДЕО

Під час бою в районі Серебрянського лісу бійці бригади "Помста" разом зі снайпером підрозділу 23F3 захопили в полон російського військовослужбовця.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

У ДПСУ зазначили, що захисники щодня відбивають численні спроби штурму з боку ворога та водночас поповнюють обмінний фонд. Це, за словами прикордонників, свідчить про професійність, злагодженість і мужність українських воїнів, які навіть у найважчих умовах завдають втрат противнику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотирьох українських військовополонених "засудили" у РФ за "теракти": один з бійців зачитав вірш Тичини

військовополонені (1058) Держприкордонслужба ДПСУ (6391)
