Пограничники взяли российского военного в плен в боях у Серебрянского леса, - ГПСУ. ВИДЕО

Во время боя в районе Серебрянского леса бойцы бригады "Месть" вместе со снайпером подразделения 23F3 захватили в плен российского военнослужащего.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ГПСУ отметили, что защитники ежедневно отражают многочисленные попытки штурма со стороны врага и одновременно пополняют обменный фонд. Это, по словам пограничников, свидетельствует о профессионализме, слаженности и мужестве украинских воинов, которые даже в самых тяжелых условиях наносят потери противнику.

