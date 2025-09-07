1 463 3
Пограничники взяли российского военного в плен в боях у Серебрянского леса, - ГПСУ. ВИДЕО
Во время боя в районе Серебрянского леса бойцы бригады "Месть" вместе со снайпером подразделения 23F3 захватили в плен российского военнослужащего.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
В ГПСУ отметили, что защитники ежедневно отражают многочисленные попытки штурма со стороны врага и одновременно пополняют обменный фонд. Это, по словам пограничников, свидетельствует о профессионализме, слаженности и мужестве украинских воинов, которые даже в самых тяжелых условиях наносят потери противнику.
Владислав Сварчевський
Oleksandr Valovyi
Василий Граздич #507298
