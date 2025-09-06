Четырех украинских военнопленных "приговорили" в РФ за "теракты": один из бойцов зачитал стихотворение Тычины

2-й Западный окружной военный суд в Москве 3 сентября вынес приговор четырем украинским военнопленным - от 26 до 28 лет заключения. Они попали в плен в Брянской области в 2023 году. Это подполковник Андрей Антоненко, капитан Андрей Кулиш, сержант Алексей Мазуренко и младший лейтенант Денис Ткаченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медиазона".

По версии следствия, они минировали железные дороги, ЛЭП и нефтехранилища в глубине территории РФ, а в августе 2023 года якобы разместили беспилотники неподалеку от военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ, где базируются бомбардировщики дальней авиации.

Украинцам инкриминируют по два совершенных теракта и по три эпизода подготовки к терактам, а также ряд менее тяжких обвинений - от незаконного пересечения границы до хранения взрывчатки.

Приговоры украинцам

Так, подполковника Антоненко приговорили к 28 годам лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 2 млн рублей (чуть больше 1 млн грн - ред.).

Капитана Кулиша и сержанта Мазуренко приговорили к 26 годам лишения свободы, а младшего лейтенанта Ткаченко - к 27 годам тюрьмы.

В комментарии для ТАСС защита военных сообщила, что будет обжаловать решение суда.

Последние слова украинских бойцов в суде

Издание "Медиазона" опубликовало цитаты из последних слов украинцев во время суда.

Все они отметили, что защищали Украину, выполняли приказы командиров, а от устроенных ими диверсий не пострадал ни один россиянин - ни гражданский, ни военнослужащий.

Андрей Антоненко, в частности, сказал, что не считает себя террористом и не согласен с теми обвинениями, которые выдвинуты в отношении него. Он также подчеркнул, что выполнял задание на территории РФ "руководствуясь и своими патриотическими убеждениями, и своим воинским долгом".

"Я не знаю, как сложится дальнейшая моя судьба и жизнь, но у меня такое глубокое личное ощущение, что все-таки это какой-то косплей на правосудие больше. Но, возможно, все изменится в дальнейшем, когда отношения двух стран, двух народов нормализуются", - заявил украинский офицер.

Когда российский судья его перебил, Антоненко процитировал строки из стихотворения украинского поэта Павла Тычины "Я утверждаюсь". На неоднократные вопросы судьи о содержании стихотворения он ответил: "О глубокой любви к своей стране".

Капитан Кулиш, со своей стороны, в суде отметил, что выполнение им спецоперации на территории РФ "было частью моего воинского долга, моего долга как гражданина Украины и моей работы".

