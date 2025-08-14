РУС
Пленного бойца "Азова" Сопуляка приговорили в РФ к 19 годам заключения по статьям о терроризме

Южный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего "Азова" Андрея Сопуляка к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в якобы участии в террористическом сообществе и обучении с целью осуществления террористической деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утверждается, что 30-летний Сопуляк, уроженец Ивано-Франковской области, в 2016 году подписал контракт с Национальной гвардией Украины и был направлен в бригаду "Азов". Он служил оператором отдела аэроразведки и 20 мая 2022 года попал в плен в Мариуполе.

До сентября 2022 года мужчину удерживали в бывшей колонии в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. Оттуда его перевели в СИЗО № 2 города Таганрог в Ростовской области РФ. 11 марта 2025 года Сопуляку оформили задержание по уголовному делу и направили его сначала в изолятор временного содержания, а после избрания меры пресечения - в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону. В каком статусе находился украинский пленный, непонятно. В апреле этого года его дело поступило в суд.

Также читайте: Пленного бойца "Азова" Шпака в РФ "приговорили" к 21 году строгого режима. ФОТО

Отмечается, что на заседании 28 июля во время допроса Сопуляк, среди прочего, рассказал о своих взглядах и объяснил, что не участвовал в "карательных операциях" против жителей псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" и не запугивал мирных жителей. Он также отметил, что не учился "террористической деятельности", а проходил обычный армейский курс молодого бойца.

Через два дня после этого Сопуляка этапировали в Таганрог, где на следующем заседании 7 августа суд вынес ему приговор. Сопуляк заслушал его по видеосвязи из таганрогского СИЗО.

Читайте также: В России приговорили пленного бойца бригады "Азов" к 20 годам колонии строгого режима

военнопленные (1180) приговор (1262) россия (96887) Азов (820)
Один з "евакуйованих" Зелею боєць "Азова" і це доводить що Зеля своїх кидає. А він для Зелі свій? Чи для Зелі свої лише єрмаки, тищенки, антимайданні мусорки, яйцеголові, чернишови, міндічі,.......
показать весь комментарий
14.08.2025 18:10 Ответить
Для Зє "свої" це міндіч, єрмак, шефіри і коломойський... ну і, звичайно, мама Ріма і тато Саша і його виплодки які всі за кордоном...
показать весь комментарий
14.08.2025 18:21 Ответить
Ніколи не забувайте що саме ЗЄЛЄНСКІЙ ЗДАВ МАРІУПОЛЬде загинуло від 80 до 120 тисяч громадян і відправив бійців Азова в полон...
показать весь комментарий
14.08.2025 18:14 Ответить
А пам'ятаєте, як бидлу зайшов номер , коли ЗЕзедент носив браслєтікі з іменами моряків...
"Комментируя в Facebook некоторые сообщения в социальных сетях, что он якобы носит желтые браслеты «из клубов», Зеленский отметил: «На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой».
Шо з біжутерієй, Лідор?!
показать весь комментарий
14.08.2025 18:22 Ответить
Московських попів у погонах - на цюпу. За них можна багато наших виміняти.
показать весь комментарий
14.08.2025 18:31 Ответить
тримайся Андрійко , хлопче ❤️ пробач українцям ,які вибрали 🤡президента зрадника ...він розрахувався не тількі Азовом ,а і українцями взагалі ...Пробач😘
показать весь комментарий
14.08.2025 19:19 Ответить
Він ніколи не був ані українцем ані презедентом -лідером Українського народу це звичайний малансько-прокацапський блазень як і лохторат який його обрав тільки не треба дописувати за дії презедентів які обиралися до нього- "Бог розсудить"
показать весь комментарий
14.08.2025 19:48 Ответить
 
 