Пленного бойца "Азова" Сопуляка приговорили в РФ к 19 годам заключения по статьям о терроризме

Южный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего "Азова" Андрея Сопуляка к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в якобы участии в террористическом сообществе и обучении с целью осуществления террористической деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утверждается, что 30-летний Сопуляк, уроженец Ивано-Франковской области, в 2016 году подписал контракт с Национальной гвардией Украины и был направлен в бригаду "Азов". Он служил оператором отдела аэроразведки и 20 мая 2022 года попал в плен в Мариуполе.

До сентября 2022 года мужчину удерживали в бывшей колонии в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. Оттуда его перевели в СИЗО № 2 города Таганрог в Ростовской области РФ. 11 марта 2025 года Сопуляку оформили задержание по уголовному делу и направили его сначала в изолятор временного содержания, а после избрания меры пресечения - в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону. В каком статусе находился украинский пленный, непонятно. В апреле этого года его дело поступило в суд.

Также читайте: Пленного бойца "Азова" Шпака в РФ "приговорили" к 21 году строгого режима. ФОТО

Отмечается, что на заседании 28 июля во время допроса Сопуляк, среди прочего, рассказал о своих взглядах и объяснил, что не участвовал в "карательных операциях" против жителей псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" и не запугивал мирных жителей. Он также отметил, что не учился "террористической деятельности", а проходил обычный армейский курс молодого бойца.

Через два дня после этого Сопуляка этапировали в Таганрог, где на следующем заседании 7 августа суд вынес ему приговор. Сопуляк заслушал его по видеосвязи из таганрогского СИЗО.

Читайте также: В России приговорили пленного бойца бригады "Азов" к 20 годам колонии строгого режима